"La famille des classiques. Parenté, mariage et propriété dans la philosophie des XVIIe et XVIIIe s.". Conf. de Gabrielle Radica (Genève)

Le Groupe d’études du XVIIIe siècle (Université de Genève) reçoit

Gabrielle Radica (Université de Lille) pour une conférence intitulée

"La famille des classiques

Parenté, mariage et propriété dans la philosophie des XVIIe et XVIIIe siècles"

Mardi 10 novembre 2026, à 18h15

Gabrielle Radica enseigne la philosophie morale et politique à l’université de Lille. Après une thèse remarquée sur Rousseau (L’histoire de la raison. Anthropologie, morale et politique chez Jean-Jacques Rousseau, Paris, 2008), elle a poursuivi une œuvre d’historienne de la philosophie en proposant de nombreuses études sur les auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles, mais elle a aussi entrepris un travail plus personnel et novateur en faisant de la famille un objet d’interrogation philosophique.

En effet, si la famille est au cœur des philosophies politiques classiques (et antiques), c’est qu’elle ne figure pas comme un simple maillon dans la pensée du politique mais qu’elle est pensée pour elle-même : qu’est-ce que la famille ? qu’est-ce qui s’échange dans une famille ? qui définit la bonne famille ? Or, les philosophes contemporains se détournent de la famille pour deux raisons principales. D’une part, la famille leur apparaît comme une évidence (tout le monde a son avis sur ce qu’est ou sur ce que devrait être une famille) et ils prennent ainsi la famille d’aujourd’hui pour un donné naturel qu’il serait superflu de questionner. D’autre part, la famille ne leur semble pas un objet philosophique : elle relèverait des seules sciences humaines (démographie, économie, droit, sociologie, psychologie). Or précisément, c’est ici que la philosophie de la famille de Gabrielle Radica se distingue car la philosophe renverse les termes du problème. Si la famille est un objet sur lequel la philosophie peut et doit se pencher, elle ne peut le faire qu’en acceptant d’entrer dans une discussion étroite avec les sciences humaines.

Dans La famille des classiques. Parenté, mariage et propriété dans la philosophie des XVII et XVIIIe siècles (éditions de l’ENS-Lyon 2026), Gabrielle Radica montre que l’importance de la famille est sous-estimée par le commentaire savant de la tradition politique et juridique classique. Or, étudier comment Grotius, Pufendorf, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Tocqueville conçoivent et conceptualisent la famille, le mariage, la propriété, permet toutes sortes de reconsidérations, voire de reconfigurations de leurs systèmes. Mais il y a plus : les réponses du présent reçoivent un nouvel éclairage des questions du passé.

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Bibliographie

L’Histoire de la raison. Anthropologie, morale et politique chez Rousseau, Honoré Champion, coll. « Les dix-huitièmes -siècles », Paris, 2008

Textes-clés de Philosophie de la famille, Paris, Vrin, 2013

Les savoirs de la famille, direction du numéro 85-4 des Archives de philosophie, oct-déc. 2022

La famille des classiques. Parenté, mariage et propriété dans la philosophie des XVII et XVIIIe siècles, Lyon, 2026

La liberté familiale : généalogie d’une idée, Bulletin de la société française de philosophie (séance du 18 janvier 2025), Paris, Vrin, novembre 2026.

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(Illustr. Jacques Louis David, Lucile Desmoulins, Horace, Camille Desmoulins, 1792.)