"L’antre des cafés. Spectacles et dissonances à Paris au XVIIIe siècle". Soutenance de thèse de Francis Kay (dir. François Rosset, Lausanne)

De la fin du XVIIe au début du XIXe siècle, Paris devient une ville de cafés, dans lesquels s’improvise une porosité sociale inédite, d’aspect disparate. Mais ces débits de boissons d’un nouveau genre demeurent pratiquement absents des fictions consacrées ; ainsi, parmi les textes du canon littéraire, Le Neveu de Rameau de Diderot et Le Café ou L’Écossaise de Voltaire relèvent davantage de l’exception que de la norme. Pourtant, si l’on s’intéresse au répertoire de dramaturges moins réputés, tels que Fatouville, Jean-Baptiste Rousseau, Favart, Taconet ou encore Brazier et Simonnin, on constate alors que les cafés ont effectivement été transposés dans nombre d’œuvres d’imagination. Ainsi, dès la fin du XVIIe siècle, Fatouville aborde le thème du café avec, par exemple, Arlequin déguisé (partiellement) en limonadier dans Arlequin lingère du Palais (1682). Or, il se trouve que la parisianisation des cafés va de pair avec celle d’Arlequin, ce personnage procédant d’ailleurs d’une réinvention d’Hellequin, un démon typique du folklore français. L’étude de la représentation spectaculaire des cafés parisiens au XVIIIe siècle laisse ainsi percevoir un imaginaire parisien disparu, qui était structuré par le chant (le vaudeville) et la danse ; cette « mémoire mythique » (Karin Ueltschi) s’efface à l’aube du XIXe siècle.

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Direction de thèse

François Rosset

Prof. honoraire, Faculté des lettres, UNIL

Membres du Jury

Lise Michel

Prof., Faculté des lettres, UNIL

Sophie Marchand

Maîtresse de conférence, Sorbonne Université, France

Riccardo Campi

Prof., Università di Bologna, Italie

Jury présidé par

Marc Escola

Prof., Faculté des lettres, UNIL

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Après avoir suivi les cours de l’année propédeutique de l’École d’arts visuels de Bienne, Francis KAY a fait un apprentissage de charpentier. Il a ensuite été diplômé de l’École supérieure de commerce de Porrentruy, en dépit de son épilepsie, avant de réussir l’examen préalable d’admission à la Faculté des Lettres de l’Unil. Francis KAY obtient, à l’Université de Lausanne, une licence en français moderne pour discipline principale, avec l’allemand et les sciences sociales en disciplines secondaires. Dans le cadre de ses études, il étudie une année à la Johannes Gutenberg-Universität de Mayence. Il rédige ensuite un mémoire de licence consacré au thème de la naissance obscure dans les romans de Marivaux, ceci à travers les figures des orphelins ainsi que celle du paysan.

Parallèlement à son travail de doctorat en français moderne, Francis KAY a enseigné l’allemand dans diverses écoles du canton de Vaud. En tant qu’amateur de musiques actuelles, il a également fait partie de l’équipe de rédaction du webzine lausannois Sonotone.

Il est l’auteur de plusieurs publications traitant de la représentation des cafés dans les fictions parisiennes, notamment chez Rétif de la Bretonne, avec un article qui a été publié par les Études Rétiviennes. Par ailleurs, Francis KAY a obtenu le Premier prix des Doctoriales de l’Université de Lausanne pour le poster de thèse en sciences humaines. À la suite d’un séminaire international des jeunes dix-huitiémistes, il a participé à une publication collective portant sur Les Lumières de l’ombre : libres penseurs, hérétiques, espions, éditée en 2020. Plus récemment, Francis KAY s’est intéressé à des enjeux de méthodologie historique avec un article traitant des realia ; cette notion est aussi mobilisée dans les travaux en arts du spectacle – par exemple par Judith Le Blanc, à propos des Avatars d’opéras (2014).