Noëlle Miller, La Passion du Christ selon Michel Houellebecq. Généalogie de l’amoralité

L’oeuvre de Michel Houellebecq oscille entre provocation blasphématoire et héritage chrétien. Ses romans, marqués par les réveillons manqués, la solitude et, malgré tout, une quête de transcendance, posent une question cruciale : le message chrétien peut-il encore résonner dans une Europe sécularisée ?

En parcourant l’ensemble de son oeuvre romanesque, des Particules élémentaires à Anéantir, en passant par Plateforme et La carte et le territoire, cette étude met au jour une quête de salut souvent détournée vers des substituts matérialistes, politiques ou idéologiques. Le parcours de ses personnages prend alors la forme d’un véritable chemin de croix, qui dépasse la seule dimension individuelle pour refléter celui de notre époque.

Un ouvrage essentiel pour les lecteurs de Houellebecq, qui découvriront sous le masque du cynique un moraliste réinventant le récit chrétien.