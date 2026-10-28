"Éditer les Œuvres complètes de Samuel Beckett dans la Bibliothèque de la Pléiade. Enjeux du bilinguisme et de l’(auto)traduction". Conf. de Th. Hunkeler (Lausanne)

Dans le cadre du séminaire Reading and Translating Poetry / Lire et traduire la poésie, Martine Hennard Dutheil et Irene Weber Henking reçoivent le Prof. Thomas Hunkeler, pour une conférence intitulée « Éditer les Œuvres complètes de Samuel Beckett en Pléiade – enjeux du bilinguisme et de l’(auto)traduction », qui se tiendra le mardi 10 novembre, à 10h15, en salle Anthropole 4165.

Cette conférence sera l’occasion de découvrir les coulisses de la préparation des Œuvres complètes de Beckett pour la Bibliothèque de la Pléiade, ainsi que les enjeux éditoriaux et littéraires d’une telle entreprise. Thomas Hunkeler s’intéressera notamment au bilinguisme de Beckett et à son activité de traducteur, qu’il s’agisse de ses propres textes ou de ceux d’autres écrivains, parmi lesquels Joyce, Rimbaud, Éluard, Breton et Apollinaire.