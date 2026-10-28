Renée Vivien, À l'heure des mains jointes (GF-Flammarion)

Préface de Camille Islert

Septième recueil en vers de Renée Vivien, À l’heure des mains jointes est l’œuvre de maturité d’une poète déjà installée dans le paysage effervescent et contradictoire des années 1900.

Renée Vivien est l’une des premières voix féminines de l’histoire française à évoquer explicitement, en poésie, des amours lesbiennes. Figure difficilement réductible à un courant littéraire, elle navigue entre hellénisme parnassien, romantisme noir, symbolisme et vitalisme, tout en inventant une poétique singulière qui repose sur le renversement de multiples normes littéraires et habitudes de représentation.

Cette édition révèle les états successifs de chaque poème, permettant d’appréhender le recueil dans toute sa complexité, d’observer la construction d’une langue aux prises avec de multiples contraintes et d’interroger, avec Renée Vivien, l’arbitraire des catégories du masculin et du féminin.

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