Maxime Rovere, Apollonios. Aventures d'un Grec dans les sagesses antiques

« Nous ne sommes pas des voyageurs. Nous sommes les lieux, les places, les temples et les carrefours. Et les dieux se meuvent en nous. »

Au Ier siècle de notre ère, Apollonios de Tyane consacra sa vie à une sagesse sans frontières : de l’Inde à l’Afrique, il recueillit les enseignements des Perses, des bouddhistes, des hindous, des Égyptiens, des Nubiens… Les récits de sa vie et de ses enseignements furent interdits à partir du IVᵉ siècle par un empire qui ne voulait plus entendre parler que d’un seul « homme divin », Jésus de Nazareth.

Apollonios n’est donc pas un philosophe oublié, il révèle une philosophie et une spiritualité que l’on a délibérément effacées. Les voici restaurées : entre méditation philosophique et roman d’aventures, ce récit ancré dans l’histoire ancienne dessine un parcours profondément transformateur, donnant à percevoir l’extraordinaire beauté des spiritualités anciennes.