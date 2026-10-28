Apollonios de Tyane, Lettres d'un sage pythagoricien, précédées de Apollonios dans les spirales du temps par Maxime Rovere (GF-Flammarion)

Traduction du Grec ancien par Valentin Decloquement et Maxime Rovere

« Quand des arbres sauvages poussent de façon nuisible, à quoi bon en couper les branches, dès lors qu’on laisse subsister les racines ? »

Profond philosophe et puissant guérisseur, Apollonios de Tyane incarna, au Ier siècle de notre ère, le renouveau de la spiritualité païenne issue de Pythagore. Honoré de son vivant comme un dieu par les uns, reconnu comme un sage ou dénoncé comme un mage par les autres, ce concurrent du Christ nous a laissé des lettres brèves, nerveuses, souvent polémiques. Il y répond par l’exemple à nos questions les plus urgentes : comment mener une vie juste ? Que devons-nous aux autres, aux animaux, aux dieux ? Comment parler aux puissants ? Traduites pour la première fois depuis 1862 et partiellement inédites en français, réorganisées par Valentin Decloquement, ces 115 lettres arrachées à l’oubli restaurent la sagesse d’un philosophe impliqué sans réserve dans la matière et le chaos de l’existence.

Elles sont précédées d’un essai où Maxime Rovere éclaire la tradition pythagoricienne de l’époque impériale, inépuisable source d’inspiration pour les spiritualités d’hier et d’aujourd’hui.

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