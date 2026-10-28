La littérature africaine et afro-caribéenne face à l'étrangeté (APFUCC 2027)

COLLOQUE ANNUEL DE L’APFUCC

Du 26 au 29 mai 2027

Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI), Canada

ATELIER « La littérature africaine et afro-caribéenne face à l'étrangeté »

Mansour Ado Adamou, Université de Montréal, mansour.ado.adamou@umontreal.ca

Samuele Ellena, Université de Montréal, samuele.ellena@umontreal.ca

Abed Mélec Jean, Université de Montréal, abed.melec.jean@umontreal.ca

Un des traits distinctifs des littératures africaines et afro-caribéennes a été de concevoir dès le départ, au-delà de la personne lectrice endogène, un·e lecteur·rice étranger·ère. La question du public de ces littératures qui subissaient et, sous d'autres formes, subissent encore l'attrait de Paris, « capitale mondiale des lettres » (Casanova 2002), a préoccupé la critique (Kane 1966; Mouralis 1981; Mateso 1986, Semujanga 2001). Dans ce colloque, nous proposons d'investir le Canada francophone d'un rôle d'espace tiers d'où réfléchir aux conséquences formelles et sociales de cette étrangeté constituante.

La participation de la personne lectrice dans la production d'un texte ne se limite pas à la phase seconde - lorsque, par son bagage culturel et sa capacité interprétative, iel le réactualise à travers la lecture -, mais elle influence l'écriture même du texte. Comme le texte est écrit en prévoyant un·e lecteur·rice modèle (Eco, 1979), iel laisse des traces de son passage dans le texte-même. Nous invitons à répertorier les traces textuelles de la personne lectrice modèle (aussi) exogène - notes en bas de page, traductions d'expressions, locutions explicatives, descriptions exotiques par procuration, imitation de modèles narratifs, etc. -, ainsi que les stratégies mises en acte par les écrivain·e·s pour le déjouer et le surprendre.

Qui plus est, il est possible, à travers une démarche comparatiste, de montrer le contraste entre des romans africains et afro-caribéens lorsqu'ils sont écrits pour un public exogène ou endogène. Nous invitons à des analyses comparées de différents auteurs·trices, ou de différentes œuvres d’un même auteur·trice, ayant publié dans différents espaces sémiotiques - comme c'est le cas de la majorité des écrivains·es africains·es et afro-caribéens·nes.

De surcroît, la question doit être nuancée et complexifiée. Le marché des livres globalisé (Boris Diop, 2007) fait en sorte que des œuvres publiées dans des maisons d'édition du Nord puissent être distribuées aussi au Sud, sous des formats officiels ou officieux - les fameuses librairies parterre (Konaté 1994). Des maisons d'édition prestigieuses comme Mémoire d'encrier, en contexte québéco-caribéen, ou Présence africaine, en contexte franco-africain, ont toujours entretenu une relation étroite avec les pays d'origine et une distribution multicentrique.

En outre, des projets comme L'oiseau Indigo Diffusion et l'Alliance Internationale des Éditeurs permettent une meilleure diffusion de textes et ce, dans les deux directions : du Sud au Nord et du Nord au Sud (Thierry 2015 : 88-89). La mobilité actuelle du livre nous oblige à redéfinir la théorie en nous efforçant de nous poser une série de questions à savoir : qu'est-ce qu'un·e lecteur·trice modèle aujourd'hui et quelles sont les traces de son hybridité dans le cas des littératures africaines et afro-caribéennes ? En d'autres termes, comment cette hybridité se manifeste-t-elle dans les formes littéraires : couches de lectures, opacité, références non nécessaires à la compréhension, mais qui peuvent faire jouir un lecteur expert, etc. ?

En se penchant vers une certaine esthétique de la réception (Jauss, 1978), nous invitons à étudier la manière dont une même œuvre est reçue selon les espaces où elle est lue, traduite, enseignée ou commentée, ainsi que le rôle joué par les maisons d’édition, les prix littéraires, les médias et les universités dans la construction de sa valeur. Ainsi, l’on pourrait poser l'interrogation suivante : Quels déplacements de sens ou quelles nouvelles interprétations apparaissent lorsque l’œuvre passe d’un horizon d’attente francophone à un environnement anglophone, créolophone, hispanophone ou plurilingue ?

Dans le cadre des romans afro-caribéens et africains francophones, il y a souvent un risque d’attentes folklorisantes du lectorat étranger (Alexis, 1957). Dans cette perspective, nous encourageons l’étude des stratégies d’écriture, de publication, et de diffusion mobilisées par les écrivains·es africains·es et afro-caribéens·nes de la diaspora face aux institutions littéraires étrangères. Il serait notamment pertinent d’examiner comment ces œuvres négocient leur lisibilité (et leur illisibilité) auprès de publics multiples (Jonassaint, 2002). Que choisissent-elles d’expliquer et/ou de traduire ? Et comment cette circulation transnationale transforme-t-elle, en retour, les formes littéraires et la définition même d’une œuvre francophone ?

Échéancier :

Date limite pour soumettre une proposition : 15 janvier 2027

Réponse aux participant·e·s et ouverture de l’inscription : 1er février 2027

Version provisoire du programme : 15 mars 2027

Date limite pour être en règle avec l’APFUCC et s’être inscrit·e au colloque : 30 mars 2027

Version finale du programme : 26 avril 2027

Modalité et consignes :

- Le colloque annuel 2027 de l’APFUCC se passera à la fois en personne et en ligne. Veuillez noter que notre atelier se déroulera à la fois en personne et en ligne.

- Les communications devront être en français et s’intéresser à un corpus en français.

- Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication au colloque.

- Veuillez soumettre votre proposition complète (titre, résumé de 250-300 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) directement sur le site Fourwaves avant le 15 janvier 2027, onglet « soumission » (https://event.fourwaves.com/fr/apfucc-2027).

- L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais de conférence avant le 30 mars 2027.

Bibliographie citée :

Jacques-Stephen Alexis, « Où va le roman ? », Présence Africaine, vol. 13, n. 2, 1957, 81-101.

Boubacar Boris Diop, L’Afrique au-delà du miroir, Paris, Philippe Rey, 2007.

Pascale Casanova, « Consécration et accumulation de capital littéraire. La traduction comme échange inégal », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 2022, n. 144, 7-20.

Umberto Eco, Lector in fabula : la cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, Bompiani, 1979.

Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978.

Jean Jonassaint, Des romans de tradition haïtienne. Sur un récit tragique, Paris, Montréal, L’Harmattan, CIDIHCA, 2002.

Mohamadou Kane, « L'écrivain africain et son public », Présence Africaine, 1966, 8-31.

Sié Konaté, « Les réseaux connexes de distribution du livre en Afrique noire francophone : "la librairie par terre" », NETCOM : Réseaux, communications et territoires, vol. 8, n. 1, 1994, 7-26.

Locha Mateso, La littérature africaine et sa critique, Paris, Dakar, Éditions Karthala et ACCT, 1986.

Bernard Mouralis, Littérature et développement, Paris, Honoré Champion, 1981.

Josias Semujanga (dir.), Études françaises. La littérature africaine et ses discours critiques, vol. 37, n. 2, 2001.

Raphaël Thierry, Le Marché du livre africain et ses dynamiques littéraires. Le cas du Cameroun, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2015.