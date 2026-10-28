Michel Bernard & Baptiste Bohet, Vers une nouvelle paginalité ? Essai sur les mutations de la page

Qu’est-ce qu’une page, lorsque le texte n’est plus seulement imprimé, mais numérisé, recomposé, déroulé, adapté à nos écrans ? Dans cet essai, Michel Bernard et Baptiste Bohet proposent de nommer « paginalité » la place que la page occupe dans nos pratiques de lecture, dans notre mémoire culturelle et dans notre manière même d’organiser le savoir. De la matérialité du codex aux écritures numériques, ils suivent les métamorphoses d’une forme qui nous est familière et qui pourtant structure en profondeur notre rapport aux textes.

En convoquant l’histoire du livre, la littérature et les humanités numériques, l’ouvrage interroge ce qui se joue dans le passage de la page stable au flux de données : PDF, ePub, plateformes, scroll infini, interfaces de lecture, IA génératives. Que devient l’attention lorsque le texte se déplace sans cesse ? Comment citer, transmettre, enseigner ou écrire lorsque l’objet-livre n’est plus l’unique cadre de référence ? Une réflexion vive sur l’avenir de la page, du livre et de nos gestes de lecture.