Maxime Du Camp, portrait de l'écrivain en médecin, avec Catherine Ménager (podcast Thalim s'anime)

Dans ce nouvel épisode de Thalim s’anime !, Peggy Cardon s’entretient avec Catherine Ménager pour explorer le parcours singulier de Maxime Du Camp.

Sa thèse, soutenue en juin dernier, explore comment la médecine a influencé l’écriture de cet auteur méconnu du XIXe siècle, ami de Flaubert et contemporain de Baudelaire. Un dialogue entre littérature et médecine, en résonance avec les humanités médicales d’aujourd’hui.