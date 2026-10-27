Deuxième journée de formation doctorale du Centre international de poésie / Marseille

APPEL À CANDIDATURES



Journée de formation doctorale du Cipm

Fort de la réussite de la première édition de sa journée de formation doctorale, Le Centre international de poésie / Marseille (Cipm) a le plaisir d’annoncer la poursuite de cette expérience sous la forme d’une deuxième édition qui aura lieu le 3 septembre 2027 au Cipm, à Marseille.

L’objectif de cette deuxième édition demeure le même que celui de la première : permettre à 6 doctorant.es de France et du monde entier engagé.es dans une recherche sur des poétesses et des poètes des 20e et 21e siècles ou sur des problématiques de poétique générale et comparée, de prendre le temps d’exposer leurs recherches. Les prises de parole se feront devant d’autres jeunes chercheuses et chercheurs, des membres du Cipm, des professeur.e.s spécialistes de poésie et des poètes.

Les avantages de la formule sont nombreux : discuter de sa recherche dans un cadre plus libre en ce qu’il n’est pas soumis à évaluation ; rencontrer des chercheuses et chercheurs travaillant sur des sujets voisins afin de nouer des liens intellectuels et amicaux ; découvrir le Cipm, un lieu unique en Europe puisqu’il est un centre tout entier consacré à la poésie et aux poètes ; profiter de la bibliothèque du Cipm (près de 60 000 documents tous reliés à la poésie) ; faire connaissance avec Marseille.

Modalités de participation

Les candidates et candidats doivent envoyer d’ici le 15 mai 2027, au format pdf, un CV, un exposé de 2 pages (6 000 signes maximum) sur leur projet de recherche et son état d’avancement, ainsi qu’un abstract précisant le sujet qu’ils exposeront pendant la journée. Cet acte de candidature doit être envoyé à l’adresse électronique suivante : journeedoctorale@cipmarseille.fr

Les résultats leur seront communiqués d’ici le 1er juillet.

L’exposé ne devra pas excéder 25 minutes pour permettre une discussion d’au moins 30 minutes.

À cette discussion prendront part les autres doctorant.e.s ainsi que les répondants présents le 3 septembre, parmi lesquels : Stéphane Baquey (maître de conférences, Aix-Marseille Université), Michaël Batalla (directeur du Cipm), Vincent Broqua (professeur, Université Paris 8), Giulia Camin (bibliothécaire du Cipm), Abigail Lang (professeure, Université Paris-Cité, membre du Bureau du Cipm), Danielle Mémoire (présidente du Cipm), Lotfi Nia (auteur, traducteur, membre du Bureau du Cipm), Martin Rueff (professeur, Université de Genève, membre du Bureau du Cipm).

Le Cipm délivrera une attestation de présence à la journée doctorale du 3 septembre 2027.

Le Cipm prendra en charge le déjeuner des doctorantes et doctorants le 3 septembre. Ces derniers.es sont invités à se tourner vers leur école doctorale ou unité de rattachement pour le financement de leurs déplacements et de leur séjour.