Le genre en dispositif (Montréal)

Le genre en dispositif

Journée d’étude organisée par

Aurore Turbiau (Université de Lausanne) et Andrea Oberhuber (UdeM),

lundi 9 novembre 2026

Pavillon Lionel-Groulx (UdeM), salle C-4104

Penser le genre « en » ou « comme » un dispositif susceptible d’être aujourd’hui productif en études littéraires : voilà la proposition que formule cette journée d’étude afin d’ouvrir à des discussions qui testent la pertinence et les terrains d’exploitation d’une idée qui, à priori, peut paraître un peu inattendue, voire loufoque et que nous sommes prêtes à rejeter ou à revoir après nos échanges éventuellement.

En préalable, considérons qu’il existe au moins cinq définitions courantes du genre susceptibles d’être utilisées en contexte littéraire francophone : 1. le genre comme structure sociale de domination (comme le sont aussi la classe, la race, l’identité sexuelle : des ordres sociologiques) ; 2. le genre comme notion renvoyant à l’identité sociale d’une personne, féminine, masculine, non-binaire ou autre ; 3. le genre comme phénomène grammatical (l’assignation d’une nature féminine, masculine ou neutre à un terme ; des règles d’accord, d’autres d’énonciation) ; 4. le genre comme configuration poétique singulière (le roman, le théâtre, la poésie, l’essai) ; 5. enfin, le genre méta-théorique, comme catégorie d’analyse [Scott, 1986] (un ensemble bibliographique et méthodologique complexe : le champ, en soi, des « études de genre » – ici, en littérature). Les deux premières définitions sont sociologiques ; les deux suivantes linguistiques et poétiques ; la dernière renvoie à l’outil méthodologique qui nous permet de brasser ces sens et de les problématiser ensemble.

Si l’on tâche de penser le genre en dispositif, on constate d’abord qu’il y a là comme une évidence intuitive, déjà vue, voire dépassée. Lorsque le genre est défini comme structure de pouvoir binaire et hiérarchique (celle qui organise la domination des « hommes » sur les « femmes », mais aussi de l’hétérosexualité sur l’homosexualité, du cis sur le trans, de l’ordre straight [Wittig, 2018] sur le désordre queer), on prolonge des analyses de type foucaldien [Foucault, 1975]. On réfléchit alors selon une définition sociologique du genre qui entre en interaction avec d’autres catégories sociales comme celles, entre autres, de la race et de la classe. Le dispositif est dans ce cas compris comme un ensemble de contraintes, matérielles (institutions fonctionnant dans des bâtiments spécifiques) et immatérielles (discours, règlements, normes, conventions, techniques), qui régissent le comportement des individus et des communautés, orientant au moins dans certaines circonstances spatio-temporelles (ou bien de manière plus ou moins permanente) leurs faits et gestes, leurs formes de vie. Ce type de dispositif est notoirement difficile à délimiter strictement, puisqu’il désigne par définition le pouvoir dont les manifestations se glissent partout sans toujours être explicitées, et dont les conséquences sont extrêmement variées dans leurs modalités.

Pour ce qui concerne la littérature, on peut en effet s’attacher à l’analyse des rapports de représentation ou de déstabilisation (entre autres cas de figure) qui se jouent entre l’ordre social du genre et l’ordre littéraire. Cela, soit de manière externaliste, par analyse du champ littéraire (place respective des autrices, des auteurs, de telle ou telle autre catégorie sociale, stratégies différenciées de valorisation, etc. [voir Naudier, 2001, Boisclair, 2004], soit de manière internaliste, par exemple en s’intéressant à ce qu’il advient des thématiques genrées, de la représentation des violences, ou bien encore de la grammaire. Dans les deux cas, interviennent des sens du « genre » qui ne renvoient pas nécessairement ni directement à sa définition sociologique de structure globale, et qui sont eux-mêmes susceptibles d’être interprétés comme des dispositifs : par exemple, le genre-grammatical peut, lui-même, être interprété comme un dispositif linguistique (fondateur du genre-structure sociale [Wittig, 1985]). Il en va de même quand on s’intéresse à l’histoire des genres littéraires, puisque un genre littéraire peut être un dispositif poétique singulier, nombre de travaux l’ont montré [voir Ortel, 2008 ; Hanna, 2010], et même un dispositif particulièrement genré. À force, le genre prend son sens de catégorie d’analyse à part entière : en littérature, elle s’est notamment montrée particulièrement productive dans le déploiement de l’idée d’un « genre du genre » [Planté, 2012].

On voit donc que le dispositif est susceptible d’être utilisé à différents niveaux de l’analyse du « genre ». Seulement, on voit aussi qu’on s’y perd à l’occasion, comme dans un dédale de significations, d’usages et de finalités. Si la notion de dispositif est elle-même ultra labile, si elle change de définitions selon les contextes et est susceptible de trouver un écho partout autour du genre, dans un contexte où la notion de genre paraît elle-même particulièrement polysémique, elle n’est peut-être tout simplement pas utile : ne risque-t-elle pas plus d’ajouter de la confusion qu’autre chose ?

En même temps, de la même manière que la notion de dispositif en littérature s’est progressivement mise à désigner moins un fait de structure qu’un phénomène de prise de liberté subjective et formelle par rapport à cette structure – qu’ailleurs on nomme agentivité [Felski, 1989, p. 51-62 ; Butler, 1990, p. 1-41 ; Havercroft, 1999], qu’en littérature on nomme création – [Hanna, 2010, p. 13-14], les principaux outils notionnels du genre en études littéraires se sont de plus en plus souvent présentés eux-mêmes comme des dispositifs critiques. C’est alors le cinquième sens du genre, analytique, qui prend largement le pas sur le premier, sociologique, et nos doutes se trouvent renversés. Ces dispositifs critiques mettent plus l’accent sur la manière dont des sujets peuvent s’approprier des œuvres et la discussion qu’elles entretiennent avec le monde social – autrement dit, sur des questions d’interprétation [Saint-Martin, 1997 ; Boisclair, 2002 ; Grand d’Esnon, 2024] –, que sur l’interrogation du monde social en soi. Elles se présentent souvent ouvertement comme des appareils, à outiller pour lire le genre en littérature. C’est le cas du « genre du genre », c’est aussi le cas du « (male, female ou feminist) gaze » aujourd’hui [Mulvey, 1975 ; Fayolle, 2023], comme ça l’est souvent pour le queer, passé d’une catégorie politique à un mode d’appréhension littéraire et, plus largement, culturel [Boisclair, Landry et Poitier Girard, 2020 ; Lambert, 2021]. Le sujet de la lecture, ses intentions, ses manières de « mettre en œuvre » la littérature, priment alors. Il est fondamental, dans ces conditions, de penser le genre (catégorie d’analyse) comme dispositif : car, autrement, on le soupçonne d’interférer négativement avec l’analyse du genre (structure sociale), en dépolitisant l’ensemble de la structure d’interprétation. L’appareil critique devient lâche, craint-on ; il cesse d’identifier des catégories sociales pour désigner des catégories littéraires autonomes.

Ce phénomène s’aggrave, peut-être, ou change en tout cas d’agencement, lorsque les chercheur⋅ses en question mettent en scène d’autres types – encore ! – de dispositifs. On peut penser aux questions numériques : transformé en « grand corpus » [Robison, Turbiau, 2026], notamment par un logiciel numérique qui le découpe en immense assemblage de micro-tronçons (Litote [Turbiau, 2023]), le mouvement littéraire et francophone de la cause des femmes dans les années 1970, ne devient-il pas une sorte de vaste interdiscours qui fait disparaître les œuvres derrière un dispositif bricolé de toutes pièces ? Le dispositif au sens du « bricolage » l’emporte alors sur le dispositif comme outil et contexte d’analyse : il s’autonomise dangereusement. Inversement, lorsqu’on veut mettre l’œuvre et son dispositif générique au centre, ne prend-on pas d’autres fois le risque de créer l’illusion de communautés créatrices en réalité factices ? La question s’est posée par exemple, en étudiant le Livre surréaliste « au féminin » : étudier les spécificités genrées des démarches collaboratives et dialogues intermédiaux à l’œuvre dans ce type d’ouvrage particulier suppose de prévenir que l’unité qui en ressort est pour autant interrogeable du point de vue sociologique – les femmes créatrices, en l’occurrence, ne se rencontrant que peu. Dans ce cas, en étudiant un dispositif générique, on crée un effet « dispositif du genre » qu’il faut interroger [Oberhuber, 2024].

En somme, s’interroger sur ce que la notion ou les notions de dispositif peuvent faire au genre permet peut-être précisément de faire apparaître les tensions à l’œuvre dans nos travaux : leur manière de saisir des enjeux croisés, parfois convergents, parfois contradictoires. Le dispositif, comme le genre, est une notion mobile et perméable : parapluie, donc utile pour s’y abriter et analyser les termes connexes, mais peut-être trop parapluie tout de même pour permettre de parler de manière pointue des œuvres que nous nous proposons d’étudier. Mais peut-être se révélera-t-elle, au contraire, efficace pour mettre en chantier les outils-mêmes avec lesquels nous avons l’habitude de travailler ?

PROGRAMME DES INTERVENTIONS

En dehors des interventions programmées, chacun.e est bienvenu.e dans la discussion collective à partir de ses propres études de cas et questions méthodologiques ou théoriques. Nous ménagerons le plus grand temps possible pour la discussion.

9h30 Mot d’introduction (Aurore Turbiau)

Recréations dispositives : cadres collaboratifs

9h45 Andrea Oberhuber (Université de Montréal). « Frontières du genre et du care dans le dispositif collaboratif »

10h25 Adrien Rannaud (Université de Toronto). « Genre, couple littéraire et dispositif biographique : enjeux et pistes de réflexion autour d’un projet d’écriture sur Michelle Le Normand et Léo-Paul Desrosiers »

11h05 Pause

Troubler les dispositifs du genre

11h25 Arilys Jia (Université Laval et Université de Lausanne). « Le livre-dont-vous-êtes-le·la héros·ïne : dispositif genré, genre de dispositif »

12h05 Maude Marcotte (Université de Toronto). « Corps, corpus, corporéité : le dispositif intime et ses rapports de déstabilisation chez Alix Cleo Roubaud »

12h45 Pause dîner

14h15 Gabrielle Flipot-Meunier (Université de Montréal et Sorbonne Université). « L’apprentissage du genre : quels dispositifs à l’œuvre dans les récits de formation au féminin contemporains ? »

Appareils critiques en tension : entre lieux communs et outils (vraiment) utiles

14h55 Ariane Gibeau (Université de Montréal). « Des scénarios en tension : lire la fiction lesbienne des années 1950 en Europe francophone »

15h35 Aurore Turbiau (Université de Lausanne). « Mettre le genre en tags : classer, dominer ? »

16h15 Discussion de clôture

La journée se terminera, pour les personnes qui le voudront, par un départ pour La Livrairie et le lancement du livre La Fabrique journalistique des célébrités, dirigé par Adrien Rannaud et Mélodie Simard-Houde (à 18h, 1289 rue Ontario Est, Montréal, QC, Canada, Quebec).

BIBLIOGRAPHIE

Isabelle Boisclair (dir.), Lectures du genre, Montréal, Éditions du remue-ménage, 2002.

Isabelle Boisclair, Ouvrir la voie/x. Le processus constitutif d’un sous-champ littéraire féministe au Québec (1960-1990), Montréal, Nota bene, 2004.

Isabelle Boisclair, Pierre-Luc Landry et Guillaume Poirier Girard (dir.), QuebeQueer. Le queer dans les productions littéraires, artistiques et médiatiques québécoises, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2020

Judith Butler, Excitable Speech: A Politics of the Performative, New York, Routledge, 1997.

Azélie Fayolle, Des femmes et du style. Pour un feminist gaze, Paris, Divergences, 2023.

Rita Felski, Beyond Feminist Aesthetics: Feminist Literature and Social Change, Cambridge, Harvard University Press, 1989.

Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.

Anne Grand d’Esnon, Interpréter des violences sexuelles dans les récits de fiction. Discours de réception, problèmes théoriques et esthétiques, thèse de doctorat en littérature générale et comparée, Dijon, Université de Bourgogne, 2024.

Christophe Hanna, Nos dispositifs poétiques, Lyon, Questions théoriques, 2010.

Barbara Havercroft, « Quand écrire, c’est agir : stratégies narratives d’agentivité féministe dans Journal pour mémoire de France Théoret », Dalhousie French Studies, n° 47, 1999, p. 93-113.

Laura-Ève Lambert, « Queering : propositions théoriques pour une politique de la lecture », Sens public, avril 2021 (en ligne : http://sens-public.org/articles/1569/).

Laura Mulvey, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », Screen, vol. 6, n° 3, automne 1975.

Delphine Naudier, « L’écriture-femme, une innovation esthétique emblématique », Sociétés contemporaines, vol. 4, n° 44, 2001, p. 57-73 (DOI : 10.3917/soco.044.0057).

Andrea Oberhuber, Faire œuvre à deux. Le Livre surréaliste au féminin, Montréal, Rennes, Presses Universitaires de Montréal, Presses Universitaires de Rennes, 2024.

Philippe Ortel (dir.), Discours, image, dispositif. Penser la représentation II, Paris, L’Harmattan, 2008.

Christine Planté, « Le genre des genres : la romance aux XVIIIe et XIXe siècles », dans Mélody Jan-Ré (dir.), Le genre à l’œuvre. Réceptions 1, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 31-56.

Carla Robison et Aurore Turbiau, « Grands corpus, question comparatiste ? Un état des lieux pour des défis de taille », Revue de Littérature Comparée, vol. 2, n° 398, 2026, p. 131-148.

Lori Saint-Martin, Contre-voix. Essais de critique au féminin, Montréal, Nuit blanche, 1997.

Joan W. Scott, « Le genre : une catégorie utile d’analyse historique », Claude Servan-Schreiber (trad.), dans De l’utilité du genre, Paris, Fayard, [1986] 2012.

Turbiau, Aurore, Litote, logiciel de gestion de corpus, 2023. URL : https://hal.science/hal-04274762.

Monique Wittig, La pensée straight, Paris, Amsterdam, [2001] 2018.

Monique Wittig, « La marque de genre » [The Mark of Gender], dans La pensée straight, Paris, Amsterdam, [1985] 2018, p. 132-143.