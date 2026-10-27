Immersion et représentation (Reid Hall, Paris)

Immersion et représentation

Colloque international

26–27 novembre 2026

REID HALL, 4 rue de Chevreuse 75006 PARIS

Depuis les années 1990, l’immersion est devenue un paradigme culturel et théorique. Les pratiques artistiques, ludiques, scientifiques ou pédagogiques dites « immersives » sont légion. Mais l’immersion est également un concept, conduisant à une reformulation des traditionnelles théories de la fiction et de la représentation.

Le premier objectif de ce colloque international, rassemblant des historiens de l’art, des spécialistes d’esthétique, des philosophes de l’art et des critiques d’art, est de dater, identifier et comprendre ce changement de régime théorique de l’image. Comment et quand passe-t-on d’une conception de l’image en termes de représentation distanciée à l’idée d’une image à l’intérieur de laquelle il est possible de s’immerger ? Y a-t-il eu des expériences immersives avant les dispositifs immersifs proprement dits ? Après les figures du spectateur et de l’observateur, quelle figure de regardant émerge d’une conception immersive de l’image ?

Le deuxième objectif est de délimiter ce qu’on entend par expérience immersive, en la distinguant des usages seulement métaphoriques du terme d’immersion. Dans quelle mesure l’expérience immersive prolonge-t-elle, ou remet-elle en cause, ce qu’on attribue classiquement à l’expérience esthétique ? L’expérience immersive est-elle une expérience esthétique libérée du concept de représentation ?

Le troisième objectif est de s’interroger, dans une perspective critique, sur la prégnance et la signification sociale et politique de l’immersion dans l’art contemporain. De quelle sorte de monde l’expérience immersive prétend-elle être l’image ? En supprimant toute distance représentationnelle, les expériences immersives nous permettent-elles de penser et de critiquer notre environnement ?

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Programme :

JEUDI 26 NOVEMBRE 2026

8h45 Accueil et introduction par Maud POURADIER (UR Identité et Subjectivité, université de Caen Normandie / IUF)

Présidence : Céline FLÉCHEUX, professeur à l’université Paris 8

9h00 David FREEDBERG, professor emeritus, Columbia university

Immersion and its Discontents

10h00 Bruno TRENTINI, maître de conférences à l’université de Lorraine, Écritures

Immersion vs representation: was Alberti’s window glazed?

10h45 Pause

11h00 Céline BONICCO, professeur à l’ENSA de Grenoble, AAU

Peut-on entrer dans l’espace de la peinture ? L’image à l’épreuve de l’atmosphère

11h45 Jérôme DOKIC, directeur d’études à l’EHESS

The experience of atmospheres: between immersion and detachment

12h30 Pause

Présidence : Laurent BUFFET, professeur à l’ESAM Caen/Cherbourg

14h15 Céline FLÉCHEUX, professeur à l’université Paris 8, AIAC

Horizon et immersion 14h15-15h15

15h15 Claire MAINGON, professeur à l’université de Bourgogne Europe, LIR3S

Les Nymphéas de Claude Monet au musée de l’Orangerie (1927), immersion dans un paradigme décoratif « sans horizon et sans rivage »

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2026

9h00 Oliver GRAU, Director Archive of Digital Art, Head Society for the Histories of Media Art, Science and Technology

From Archive to Knowledge Ecosystem: Reimagining Media Art History with Human-Centred AI.

10h00 Dominique MOULON, critique d’art et commissaire d’exposition, membre associé d’ACTE, université Panthéon-Sorbonne

The Diversity of Immersive Experiences in the Digital Age

10h45 Chiara CAPPELLETTO, professeur à l’Università degli Studi di Milano, PIS

Immersion et fabrication : les différentes étapes du processus de subjectivation

11h30 Pause

11h45 Maud POURADIER, maître de conférence à l’université de Caen, Identité et Subjectivité / IUF

Art total ou art immersif ?

12h30 Pause

Présidence : Carole TALON-HUGON, professeur à Sorbonne Université, de l’Académie des sciences morales et politiques

14h00 Dominic MCIVER LOPES, University Killam Professor, university of british Columbia

The evaluative dimensions of immersion and distance

15h00 Ancuta MORTU, Assistant professor à l’université de Bucarest

Remote Worlds and Narrative Immersion

15h45 Pause

16h00 Neda ZANETTI, doctorante à l’université de Lausanne

Une immersion par le faire. Le mythe de Wu Tao Tzu d’après la techno-esthétique