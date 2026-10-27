Immersion et représentation (Reid Hall, Paris)

Immersion et représentation
Colloque international
26–27 novembre 2026
REID HALL, 4 rue de Chevreuse 75006 PARIS
Depuis les années 1990, l’immersion est devenue un paradigme culturel et théorique. Les pratiques artistiques, ludiques, scientifiques ou pédagogiques dites « immersives » sont légion. Mais l’immersion est également un concept, conduisant à une reformulation des traditionnelles théories de la fiction et de la représentation.
Le premier objectif de ce colloque international, rassemblant des historiens de l’art, des spécialistes d’esthétique, des philosophes de l’art et des critiques d’art, est de dater, identifier et comprendre ce changement de régime théorique de l’image. Comment et quand passe-t-on d’une conception de l’image en termes de représentation distanciée à l’idée d’une image à l’intérieur de laquelle il est possible de s’immerger ? Y a-t-il eu des expériences immersives avant les dispositifs immersifs proprement dits ? Après les figures du spectateur et de l’observateur, quelle figure de regardant émerge d’une conception immersive de l’image ?
Le deuxième objectif est de délimiter ce qu’on entend par expérience immersive, en la distinguant des usages seulement métaphoriques du terme d’immersion. Dans quelle mesure l’expérience immersive prolonge-t-elle, ou remet-elle en cause, ce qu’on attribue classiquement à l’expérience esthétique ? L’expérience immersive est-elle une expérience esthétique libérée du concept de représentation ?
Le troisième objectif est de s’interroger, dans une perspective critique, sur la prégnance et la signification sociale et politique de l’immersion dans l’art contemporain. De quelle sorte de monde l’expérience immersive prétend-elle être l’image ? En supprimant toute distance représentationnelle, les expériences immersives nous permettent-elles de penser et de critiquer notre environnement ?
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Programme :
JEUDI 26 NOVEMBRE 2026
8h45 Accueil et introduction par Maud POURADIER (UR Identité et Subjectivité, université de Caen Normandie / IUF)
Présidence : Céline FLÉCHEUX, professeur à l’université Paris 8
9h00 David FREEDBERG, professor emeritus, Columbia university
Immersion and its Discontents
10h00 Bruno TRENTINI, maître de conférences à l’université de Lorraine, Écritures
Immersion vs representation: was Alberti’s window glazed?
10h45 Pause
11h00 Céline BONICCO, professeur à l’ENSA de Grenoble, AAU
Peut-on entrer dans l’espace de la peinture ? L’image à l’épreuve de l’atmosphère
11h45 Jérôme DOKIC, directeur d’études à l’EHESS
The experience of atmospheres: between immersion and detachment
12h30 Pause
Présidence : Laurent BUFFET, professeur à l’ESAM Caen/Cherbourg
14h15 Céline FLÉCHEUX, professeur à l’université Paris 8, AIAC
Horizon et immersion 14h15-15h15
15h15 Claire MAINGON, professeur à l’université de Bourgogne Europe, LIR3S
Les Nymphéas de Claude Monet au musée de l’Orangerie (1927), immersion dans un paradigme décoratif « sans horizon et sans rivage »
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2026
9h00 Oliver GRAU, Director Archive of Digital Art, Head Society for the Histories of Media Art, Science and Technology
From Archive to Knowledge Ecosystem: Reimagining Media Art History with Human-Centred AI.
10h00 Dominique MOULON, critique d’art et commissaire d’exposition, membre associé d’ACTE, université Panthéon-Sorbonne
The Diversity of Immersive Experiences in the Digital Age
10h45 Chiara CAPPELLETTO, professeur à l’Università degli Studi di Milano, PIS
Immersion et fabrication : les différentes étapes du processus de subjectivation
11h30 Pause
11h45 Maud POURADIER, maître de conférence à l’université de Caen, Identité et Subjectivité / IUF
Art total ou art immersif ?
12h30 Pause
Présidence : Carole TALON-HUGON, professeur à Sorbonne Université, de l’Académie des sciences morales et politiques
14h00 Dominic MCIVER LOPES, University Killam Professor, university of british Columbia
The evaluative dimensions of immersion and distance
15h00 Ancuta MORTU, Assistant professor à l’université de Bucarest
Remote Worlds and Narrative Immersion
15h45 Pause
16h00 Neda ZANETTI, doctorante à l’université de Lausanne
Une immersion par le faire. Le mythe de Wu Tao Tzu d’après la techno-esthétique