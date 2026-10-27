Lire, interpréter, posséder : pratiques, figures et traces de la lecture (Rilune, Revue des littératures européennes, vol. 21, 2027)

NUMÉRO 21 (2027) | Lire, interpréter, posséder : pratiques, figures et traces de la lecture

Sous la direction de Carlotta Farese

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Le nouveau numéro de Rilune (vol. 21) se propose d’explorer la lecture en tant que pratique culturelle et sociale, expérience individuelle et collective, processus de réception et forme d’engagement envers les textes. Loin de se réduire à un acte silencieux et privé, la lecture implique d’interpréter, de transformer, voire parfois de contester les significations d’une œuvre, tout en participant à la circulation des livres, des idées et des univers imaginaires à travers les langues, les cultures et les contextes historiques. Dans une perspective comparative et interdisciplinaire, ce numéro cherche à examiner la représentation des lecteurs et de la lecture, ainsi que les traces matérielles qui permettent d’en reconstituer l’histoire.

La lecture se situe à l’intersection entre le texte et ses publics. Si l’histoire du livre et de l’édition éclaire les conditions dans lesquelles les œuvres sont produites et diffusées, l’histoire de la lecture, quant à elle, examine la manière dont elles ont été concrètement appréhendées, comprises et réappropriées. La diversité des contextes et des pratiques de lecture nous invite à dépasser la figure d’un lecteur abstrait et universel, afin de rendre compte de la variété des usages du livre, selon les époques historiques, les milieux sociaux, les rapports de genre et les conditions matérielles.

La dimension interculturelle de la réception offre un point d’observation privilégié. Un même texte peut donner lieu à des interprétations divergentes, en fonction de la langue, du contexte politique, des conventions esthétiques et des attentes des lecteurs. Les traductions, adaptations, réécritures, lectures critiques et appropriations créatives montrent que la circulation des textes au sein des diverses traditions culturelles européennes ne se réduit pas à une simple transmission de sens : elle relève d’une histoire des métamorphoses que ces sens subissent dans leur rapport dynamique aux horizons herméneutiques des lecteurs.

Outre les interprétations et les réécritures, il convient de prendre en compte les innovations techniques ainsi que les dynamiques socio-économiques et culturelles qui façonnent le public – ou les publics – de lecteurs. L’essor des périodiques, des cabinets de lecture, des bibliothèques de prêt et du roman-feuilleton a contribué, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, à transformer le rapport entre la production éditoriale et la demande des lecteurs. Les travaux relevant de la sociologie de la littérature et de l’histoire de l’édition permettent d’analyser la constitution des lectorats, le marché du livre et les hiérarchies culturelles qui distinguent – non sans tensions – les lectures savantes des lectures populaires.

Les catalogues d’éditeurs et de bibliothèques, les inventaires, les registres de prêt ainsi que les archives des institutions culturelles jouent un rôle fondamental dans la reconstitution des dynamiques de circulation, des réseaux sociaux et des pratiques collectives. Ces sources témoignent toutefois avant tout de la disponibilité, de la circulation ou de la possession des ouvrages : elles ne rendent pas toujours compte de l’acte de lecture lui-même. D’où l’importance des traces conservées dans les exemplaires individuels : marques de possession, dédicaces, soulignements, signes d’attention, manchettes et notes de lecture manuscrites.

Un autre thème porte sur la représentation du lecteur – et, surtout, de la lectrice – dans la littérature et les arts visuels. Si la lecture peut être dépeinte comme une expérience d’émancipation, de construction de soi et d’acquisition d’autonomie, elle peut également être perçue comme une menace pour l’ordre social et familial, en particulier lorsqu’elle est pratiquée par des femmes. L’essor de la lecture féminine entre le XVIIIe et le XIXe siècle fait de la femme un livre à la main la figure emblématique (dans la littérature et les arts) incarnant les dimensions dangereuses et déstabilisantes de la lecture. Toutefois, au sein de la vaste phénoménologie des formes pathologiques ou trompeuses de lecture présentes dans la littérature européenne — de Don Quichotte à Madame Bovary, et au-delà —, les exemples masculins d’inaptitude herméneutique, de bibliophilie exacerbée ou de « bibliomanie » ne manquent pas. Lecteurs comme lectrices apparaissent à la fois comme des individus capables d’exercer leur liberté et comme des sujets exposés à la corruption morale ou au bouleversement psychologique ; la lecture peut devenir un instrument d’action et d’émancipation, mais aussi un objet de surveillance, de censure et de médicalisation.

Nous accueillons des contributions qui examinent la lecture dans ses dimensions historique, littéraire, artistique et matérielle : la représentation des lecteurs ; la réception et la réinterprétation des textes au sein des cultures européennes ; les pratiques de lecture sous l’angle du genre (gender) ; les relations entre le public, le marché de l’édition et les institutions ; la lecture en tant qu’expérience d’émancipation ou, au contraire, comme source de danger ; les bibliothèques, les catalogues et les archives ; l’étude des marginalia, des marques de possession et d’autres traces d’usage. Une attention particulière sera portée aux processus de transformation de la culture du livre entre le XVIIIe et le XIXe siècle, sans pour autant exclure des propositions portant sur des périodes antérieures ou postérieures, ni des approches comparatives susceptibles de favoriser le dialogue entre traditions littéraires et différentes disciplines.

Les propositions (500 mots max.), en français, anglais ou italien, doivent être soumises au plus tard le 15 décembre 2026 à l’adresse diplingmod.rilune@unibo.it, avec copie à Mme Carlotta Farese (carlotta.farese@unibo.it) et à M. Michele Morselli (rédacteur en chef) (michele.morselli3@unibo.it). Les propositions doivent également inclure une brève notice bio-bibliographique (150 mots max.). Les articles, rédigés en français, anglais ou italien, ne doivent pas dépasser 40 000 caractères, espaces compris, et seront soumis à une évaluation en double aveugle.

Calendrier

Clôture de l’appel : 15 décembre 2026

Avis du comité scientifique : 22 décembre 2026

Soumission des articles : 30 juin 2027

Avis des évaluateurs : 1 septembre 2027

Soumission des articles corrigés : 15 octobre 2027

Parution : 30 novembre 2027