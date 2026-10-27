Réécritures du théâtre de Beaumarchais Paul de Montreuil, Les Foux de Séville (1790) Richaud Martelly, Les Deux Figaro (an IV-1794) Hyacinthe Dorvo, Figaro de retour à Paris (an III-1795)

Textes établis et présentés par Jean-Jacques Tatin-Gourier.

Nous présentons ici l’édition critique de trois réécritures des « comédies espagnoles » de Beaumarchais (Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro) durant la période révolutionnaire :

- Les Fous de Séville, de Paul de Montreuil, publiée en 1790 au cœur de la révolution brabançonne;

- Les Deux Figaro, de Richaud Martelly, publiée en 1794 mais représentée une première fois en 1790;

- Figaro de retour à Paris de Hyacynthe Dorvo, comédie représentée et publiée en 1795, dans laquelle Figaro célèbre et promeut une politique de concorde fondée sur la liquidation de la Terreur.

En fait ces réécritures prolongent et infléchissent les nombreuses reprises et « suites » du théâtre de Beaumarchais dans les années 1780. De formes très diverses – on compte même une prétendue autobiographie de Figaro intitulée Confessions et un Voyage de Figaro en Espagne –, ces réécritures initiales sont avant tout révélatrices de l’immense succès du Mariage de Figaro dans les années qui précèdent la Révolution. Dans ces textes, le personnage de Figaro cristallise déjà un imaginaire ambigu : les transgressions du barbier appellent souvent en retour la renonciation coupable.

Avec les années révolutionnaires cet imaginaire a été reconduit mais largement reformulé. S’impose de plus en plus nettement l’image d’un Figaro assagi. Une figure dont la dimension politique antijacobine est évidente après Thermidor : en 1795, la comédie de Hyacynthe Dorvo met en scène un Figaro liquidateur des ultimes relents de la Terreur.