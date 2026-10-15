Foucauld Giuliani, L’espérance ravivée À partir d’Arthur Rimbaud et de Philippe Jaccottet
Publié le par Marc Escola
Croyants, vivant au cœur d’une foi essoufflée, parfois ressentie comme obscure ou vaine, nous pouvons nous laisser informer par l’expérience existentielle et le témoignage littéraire de non-croyants qui ont lutté pied à pied avec le désespoir.
Cela suppose sans doute de se délester de nos appareils dogmatiques, de tenter – autant que faire se peut – d’aborder ces oeuvres à mains nues, avec honnêteté et amour.
Alors, peut-être, l’espérance deviendra plus vraie et son chemin étroit à nouveau possible.