Journée d'études "La bande dessinée arabe : création, circulation et réception / Arab Comics: Creation, Circulation, and Reception" (Aix-enProvence & en ligne)

Journée d’étude - La bande dessinée arabe : création, circulation et réception

Lundi 30 novembre 2026, 9h00-18h00, médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales/Mmsh, salle Seurat, Aix-en-Provence.

Pour suivre la journée d’étude en ligne, merci d’adresser vos demandes d’accès à MariaLuisa Langella : maria-luisa.langella[at]univ-amu.fr

PROGRAMME

9h00-9h30 : accueil des participants

9h30 : mot introductif par les organisateurs

9h45-11h00 - Séance 1 - Histoire et évolution de la BD arabe : médiums, formes et dispositifs

Modération : MariaLuisa LANGELLA

Louis ROUX, université Jean Moulin-Lyon 3 et université de Franche-Comté, « Guha, personnage de bande dessiné : écrit, oral et visuel dans les Qiṣaṣ Ǧuḥā muṣawwara (1926-1930) ».

Maria Carola LEONE, université de Messine/Associazione Zaleuco (Italie), “The Instagram Panel: Arab Comics, Digital Form, and the Aesthetics of the Swipe”.

11h00-11h15 : pause

11h15-12h30 - Séance 2 - Subjectivités, contestations et politiques de la représentation graphique

Modération : Susanne ABOU GHAIDA

Romain BECKER, université Jean Moulin Lyon 3, « "Ils ne disent pas ce qu’on veut qu’ils disent" : comment dénoncer les crimes et racismes anti-arabes dans l’aire germanique ? ».

Ashutosh PRATEEK, Miranda House (Inde) et université Paul-Valéry Montpellier 3, « L’intranquillité dans le dessin : corps queers, espace urbain et le discours du soi dans L’Intranquille (2021) de Joseph Kaï ».

12h30-14h00 : pause déjeuner

14h00-15h15 - Séance 3 - La création bédéaste face à ses sources : traduction, adaptation et transformation

Modération : Annamaria BIANCO

Luce LACQUANITI, Sapienza Università di Roma, “Different Audiences, Different Meanings? Transnational Circulation and the Politics of Translation in Deena Mohamed’s Šubbēk Lubbēk”.

Benedetta D’INCAU, université François Rabelais Tour, « Dessiner et raconter le Yémen : enjeux historiographiques et culturels dans la bande dessinée Frères d'Orient ».

15h15-15h30 : pause

15h30-16h45 - Séance 4 - Mobilités et frontières : discours graphiques et espaces de représentation

Modération : Ammar KANDEEL

TAWFIG, artiste de BD et chercheur, « Dessiner l’exil et la marge : circulations mémorielles dans deux romans graphiques en cours ».

Layla ELOUIZI, université Sidi Mohamed Ben Abdellah (Maroc), “Visualizing the Migrant Other: Graphic Narrative, Border Imaginaries and the Politics of Representation at the Morocco-Spain Border”.

16h45-18h00 - Table ronde - Quel paysage et quel statut culturel pour la BD arabe aujourd’hui ?

Avec Simona GABRIELI, éditrice d’Alifbata (Marseille) et Tawfig, artiste de BD, chercheur et directeur artistique du festival Cairo Comix.

Modération : Susanne ABOU GHAIDA

18h00 : clôture de la journée d’étude.