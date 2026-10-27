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"Lire, traduire, interpréter Beauvoir 40 ans après sa mort" (Journée d'études, Université de l'Insubrie - Varèse)

Publié le par Léo Mesguich (Source : Fabio Libasci )

Lire, traduire, interpréter Beauvoir 40 ans après sa mort 

Journée d'études 

30 octobre 2026 - Université de l'Insubrie, via Rossi 9 - Aula 10 TM

14h30 : Acceuil des intervenants et allocutions d’ouverture : Paola Biavaschi (Directrice du département DiSUIT) et Giulio Facchetti (Directeur de l’École doctorale) 
14h45 Fabio Libasci (Université de l’Insubrie) - Introduction 

Président : Barbara Pozzo 

15h00 Pierre-Louis Fort (CY Cergy Paris Université) - Beauvoir institutionnalisée ?
15h30 Esther Demoulin (Université Paris Cité) - Éditer Simone de Beauvoir aujourd’hui : enjeux, difficultés et découvertes
16h00 Fabio Libasci (Université de l’Insubrie) - Beauvoir en ses genres 


Discussion - Pause 
Président : Paola Biavaschi 

17h00 Annalisa Romani (Aix-Marseille Université) - Un’altra lingua in cui il femminismo si traduce : rivedere il Primo Tomo del Secondo sesso
17h30 Barbara Pozzo (Université de l’Insubrie) - Da Le Deuxième sexe al Codice civile. Beauvoir e la riscrittura dei diritti 
18h00 Giulia Tiberi (Université de l’Insubrie) - L’influenza del pensiero di Simone de Beauvoir sullo sviluppo del constituzionalismo di genere. 

Direction scientifique :
Fabio Libasci 


Comité scientifique : 
Paola Biavaschi, Sylvie Le Bon de Beauvoir, Gianluca Della Corte, 
Jean-Louis Jeannelle, Fabio Libasci, Barbara Pozzo


Comité d’organisation : 
Gianluca Della Corte et Fabio Libasci 