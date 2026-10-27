"Lire, traduire, interpréter Beauvoir 40 ans après sa mort" (Journée d'études, Université de l'Insubrie - Varèse)
Lire, traduire, interpréter Beauvoir 40 ans après sa mort
Journée d'études
30 octobre 2026 - Université de l'Insubrie, via Rossi 9 - Aula 10 TM
14h30 : Acceuil des intervenants et allocutions d’ouverture : Paola Biavaschi (Directrice du département DiSUIT) et Giulio Facchetti (Directeur de l’École doctorale)
14h45 Fabio Libasci (Université de l’Insubrie) - Introduction
Président : Barbara Pozzo
15h00 Pierre-Louis Fort (CY Cergy Paris Université) - Beauvoir institutionnalisée ?
15h30 Esther Demoulin (Université Paris Cité) - Éditer Simone de Beauvoir aujourd’hui : enjeux, difficultés et découvertes
16h00 Fabio Libasci (Université de l’Insubrie) - Beauvoir en ses genres
Discussion - Pause
Président : Paola Biavaschi
17h00 Annalisa Romani (Aix-Marseille Université) - Un’altra lingua in cui il femminismo si traduce : rivedere il Primo Tomo del Secondo sesso
17h30 Barbara Pozzo (Université de l’Insubrie) - Da Le Deuxième sexe al Codice civile. Beauvoir e la riscrittura dei diritti
18h00 Giulia Tiberi (Université de l’Insubrie) - L’influenza del pensiero di Simone de Beauvoir sullo sviluppo del constituzionalismo di genere.
Direction scientifique :
Fabio Libasci
Comité scientifique :
Paola Biavaschi, Sylvie Le Bon de Beauvoir, Gianluca Della Corte,
Jean-Louis Jeannelle, Fabio Libasci, Barbara Pozzo
Comité d’organisation :
Gianluca Della Corte et Fabio Libasci