Chantal Jaquet, Révolutions transclasses. Une nouvelle théorie de l’émancipation

L’existence de transclasses a-t-elle un véritable impact social ou reste-t-elle un phénomène marginal ? Est-elle promesse de liberté, une voie d’émancipation à généraliser ou au contraire un leurre – la caution utile de la reproduction sociale ?

Révolutions transclasses analyse les conditions de possibilité d’un réel changement de vie et d’une émancipation collective qui passe par l’abolition conjointe des classes et des multiples formes d’oppression. De l’analyse des trajectoires transclasses, qui permettent de mieux comprendre la nature et les conditions de possibilité du changement, l’auteure réconsidère la classe au prisme du transclassisme et reprend à partir de Marx le problème de l’abolition des classes. Celle-ci est-elle une condition suffisante à l’émancipation de toutes les formes d’oppression ? Une réflexion en termes de transclassisme peut-elle permettre de sortir de l’écueil de la concurrence des luttes pour embrasser une perspective intersectionnelle ?

Chantal Jaquet jette ici les bases d’une nouvelle théorie de l’émancipation, qui permet de rendre justice aux individus singuliers et de se défaire de toutes les formes d’oppression.

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On peut lire sur laviedees.fr un article sur cet ouvrage :

"L’abolition des classes est-elle possible ?, par Yoann Malinge (le 21 octobre 2026)

Comment le passage d’une classe à l’autre, longtemps pensé comme une aventure individuelle, peut-il devenir un levier d’émancipation collective ? C. Jaquet reprend, à partir de Marx et de Spinoza, la question de l’abolition des classes.