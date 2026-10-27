Séminaire « Penser et pratiquer le comparatisme après Detienne », Séance 1 : Décentrer la réception des textes antiques : perspective comparatiste et épistémologies féministes, par Cassandre Martigny (Paris & en ligne)

Séminaire « Penser et pratiquer le comparatisme après Detienne »

Association Antiquité, territoire des écarts

Programme initié par Claude Calame, Cassandre Martigny, Maxime Pierre, Marie Saint Martin

Séance 1 : Décentrer la réception des textes antiques : perspective comparatiste et épistémologies féministes

Cassandre Martigny (Université de Strasbourg, Configurations littéraires)

Modératrice : Lucie Thévenet (Nantes Université, LAMO)

Comment renouveler les approches comparatistes de Detienne en interrogeant la position du sujet comparant ? Toute comparaison entre Antiquité et présent repose sur une épistémè située, qui détermine ses outils d’analyse. Les épistémologies féministes et les théories de la « révision » des œuvres antiques permettent d’interroger cette position, en explicitant les conditions historiques et culturelles de nos lectures. Elles invitent aussi à repenser les opérations de la comparaison, en déplaçant le regard du héros vers des figures secondaires et en interrogeant les textes anciens à la lumière des questionnements du présent. Il s’agira ainsi d’examiner les apports de ces théories à l’étude des œuvres antiques, de leur traduction et de leur réception. L’anachronisme des outils mobilisés sera dès lors envisagé comme un opérateur critique permettant de renouveler l’interprétation des œuvres anciennes et de déconstruire les évidences du présent grâce à l’examen des œuvres du passé.

Date : Mardi 17 novembre 2026 18h-20h

Lieu : Rue Thomas Mann | Paris 13e (M° 14, Bibliothèque François Mitterrand), Bât. C, 6ème étage, salle Pierre Albouy 685C-689C

La conférence sera diffusée simultanément en visioconférence (demande d’accès : antecarts@gmail.com)