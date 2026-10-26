Thibaut Bruttin, La Liberté d'expression contre la liberté de la presse ?

L’offensive est planétaire : au nom d’une liberté d’expression dévoyée, le journalisme risque de mourir. Invoqué par Trump et ses alliés, le free speech s’impose comme la loi du plus fort appliquée au débat public.

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L’élection de Donald Trump tourne la page d’une histoire des médias. Violence verbale contre la presse et délégitimation répétée des journalistes, « faits alternatifs » et fariboles érigées en récit politique, polarisation à outrance et choix délibéré de parler à des influenceurs : la méthode Trump fonctionne et fait des émules à travers le monde.

La dérégulation des plateformes technologiques, la défiance des citoyens, la désintermédiation et la fragilisation économique des médias sont autant de crises qui mettent à mal le journalisme à l’échelle mondiale. Avec Trump, cette offensive est parée d’un contour idéologique qu’est celui du free speech. Invoqué à tout bout de champ, ce dévoiement de la liberté d’expression se fonde sur un renforcement supposé de la parole citoyenne, promouvant l’opinion et le commentaire sur l’information et l’analyse. Les États-Unis pourraient-ils aspirer à un modèle de société inédit où les faits ne sont plus qu’une opinion parmi d’autres, où chacun aurait la liberté de dire ce qui lui passe par la tête, sans aucun fondement matériel ? Il en va de l’avenir du journalisme, bien entendu, mais probablement aussi de la démocratie.

À la tête de Reporters Sans Frontières depuis juillet 2024, Thibaut Bruttin est aux premières loges de cette lame de fond géopolitique. Ce texte au style direct tient du cri d’alerte et appelle au sursaut en proposant des pistes d’action. Pour contrer cette offensive, il appelle journalistes et citoyens à renouer le dialogue autour d’une presse professionnelle à forte valeur ajoutée, guidée par l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information. Liberté d’expression ou liberté de la presse ? Les deux !

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Thibaut Bruttin est directeur général de Reporters sans frontières (RSF). Depuis 2014, il y contribue au développement d’initiatives-clés comme la Journalism Trust Initiative (JTI), les évacuations de journalistes afghans ou encore les centres de la liberté de la presse en Ukraine. Par ailleurs historien du cinéma, Thibaut Bruttin a publié plusieurs ouvrages, dont le plus récent est Michel Audiard-Jean Herman/Vautrin (Actes Sud-Institut Lumière, 2023). Doté d’un statut consultatif à l’ONU et à l’Unesco, RSF est aujourd’hui le principal mouvement international de défense de la liberté de la presse et du droit des citoyens à l’information fiable.