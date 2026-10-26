L’art aux mains des IA ? Pratiques, représentations et enjeux (Lausanne)

Journée d'études internationale interdisciplinaire organisée par la Section d'histoire de l'art et le Centre des sciences historiques de la culture.

Organisation: Prof. Nathalie Dietschy, Section d'histoire de l'art

Depuis l’avènement fulgurant des intelligences artificielles génératives en 2022, de nombreuses pratiques sont bousculées par des formes inédites de création qui s’appuient sur des outils dont les mécanismes et les données utilisées demeurent obscurs. Plusieurs artistes ont dénoncé les grandes firmes propriétaires de ces systèmes qui vampirisent les œuvres d’autrui sans autorisation. D’autres les utilisent pour les subvertir ou les déconstruire. D’autres encore s’en écartent, mais en explorent les potentiels ou les dérives.

Cette journée d’étude réunit des spécialistes de différentes disciplines (histoire de l’art, histoire du cinéma et des médias, histoire des idées et des littératures, humanités numériques, droit) afin de croiser différentes approches sur les nouvelles pratiques et représentations suscitées par les IA et les enjeux que ces modèles soulèvent pour la création artistique et culturelle. Elle se terminera par un débat entre plusieurs des intervenants de la journée.

Découvrir le détail du programme…

L’art aux mains des IA ? Pratiques, représentations et enjeux

Lundi 9 novembre 2026, Auditorium Photo Elysée / mudac

Organisation : Prof. Nathalie Dietschy, Section d’histoire de l’art, Centre des sciences

historiques de la culture (Faculté des lettres) / Débat organisé avec l’Éprouvette, Unil

Journée d’études interdisciplinaire internationale

13h00-13h15 Accueil

13h15-13h30 Introduction (Nathalie Dietschy, Unil)

Session 1. Contre-regards et usages critiques

13h30-13h55 Ada Ackerman (CNRS)

Combler les images manquantes avec l’IA selon un prisme décolonial :

de quelques projets artistiques

13h55-14h20 Jean-Paul Fourmentraux (Université Aix-Marseille)

Décoloniser l’I.A. Art, contre-archives et mémoires alternatives

14h20-14h45 Béatrice Joyeux-Prunel (UNIGE)

De Dalí à DALL-E : Pour une archéologie critique de l’IA en histoire de

l’art

14h45-15h00 Discussion générale

15h00-15h20 Pause café

Session 2. Pratiques artistiques et régime d’auctorialité

15h20-15h45 Marie Rebecchi (Université Aix-Marseille)

Des hallucinations surréalistes aux hallucinations algorithmiques :

images, automatisme et autorialité à l’ère de l’IA

15h45-16h10 Nathalie Dietschy (Unil, Lettres)

IA et mémoire : réappropriations artistiques et héritage

16h10-16h35 Pascal Favrod-Coune (Unil, HEC Lausanne)

La création à l’ère de l’intelligence artificielle à l'épreuve des tribunaux

16h35-16h50 Discussion générale

Session 3. Représentations des/par les IA

16h50-17h15 Alain Boillat (Unil, Lettres)

Assister certes, mais aussi « surveiller et punir » : la représentation

technophobe d’une IA intrusive dans le récit science-fictionnel du film

Dalloway (2025)

17h15-17h40 Alexandre Gefen (CNRS)

Que change l’IA à notre philosophie de l’art ?

17h40-18h00 Discussion générale

Débat. L’IA peut-elle créer une œuvre? (titre provisoire)

18h30-19h00 Mathieu Bernard-Reymond (photographe) : Conférence et

démonstration

19h00-20h30 Débat (modération Stéphane Gobbo, Le Temps)

Avec Mathieu Bernard-Reymond (photographe), Pascal Favrod-Coune (HEC

Lausanne), Loïc Riom (SSP) et Nathalie Dietschy (Lettres)





