Charles Girard, Christopher Hamel (dir.), Philosophies de la liberté d'expression

D’où vient la « liberté d’expression » ? Avant d’être consacrée sous ce nom par la Déclaration universelle des droits de l’homme, en 1948, l’idée d’un droit à communiquer librement a connu une histoire intellectuelle complexe. Elle émerge avec les pensées modernes de la tolérance, prend son essor pendant les Lumières et se trouve inscrite dans les déclarations des droits de l’époque révolutionnaire. Elle est ensuite au cœur des combats entre libéraux, conservateurs et socialistes dans les régimes représentatifs, et s’impose comme un enjeu central pour leur démocratisation.

À chaque époque, cette liberté est disputée : des philosophies rivales s’efforcent d’en cerner le sens et d’en fixer les limites. Elles la relient à la poursuite de la vérité ou à la préservation de la paix civile, à la résistance contre la tyrannie ou au bien-être social, à l’autonomie de la personne ou à la souveraineté du peuple.

Cet ouvrage explore en vingt-cinq chapitres les sources philosophiques de la liberté d’expression du XVIe au XXe siècles.

Il éclaire ainsi les fondements, les limites et les effets de ce droit qui est aujourd’hui au cœur des controverses politiques les plus vives.

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