Colloque international "Que dit le silence ? Approches pluridisciplinaires du silence comme forme d’expression, de communication et d’action" (univ. de Sfax, Tunisie)

Université de Sfax

Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax

Laboratoire Maghreb Arabe : Umrane pluriel

En partenariat avec : Université de Gafsa

Colloque international :

Que dit le silence ?

Approches pluridisciplinaires du silence comme forme d’expression, de communication et d’action

Les 08, 09 et 10 Juin 2027 à Kerkennah- Sfax (Tunisie)

Coordinateurs :

Elyssa REBAI (Université de Gafsa)

Samira ZAIBI (Université de Gafsa)

Nouri ADIB (Université de Gafsa)

Bassem ABIDA (Université de Gabes)

Argumentaire

Le silence est souvent défini par ce qu’il n’est pas : absence de parole, suspension du discours, interruption du bruit. Une telle définition peine pourtant à rendre compte de la richesse d’un phénomène qui traverse aussi bien l’intime que le collectif, la littérature que les arts, les relations humaines que les institutions. Car se taire n’est jamais simplement ne pas parler. Le silence peut être un choix, une contrainte, une attente, une résistance, une blessure, une pudeur, une stratégie ou encore une manière de dire autrement.

Il importe toutefois de ne pas confondre des phénomènes proches mais distincts. Le silence désigne une suspension ou une absence de parole qui ne préjuge pas, à elle seule, de sa signification. Le mutisme renvoie davantage à une impossibilité, une difficulté ou un refus durable de parler, qu’il soit volontaire ou subi. Le non-dit concerne ce qui demeure implicite dans un discours ou une relation, sans être nécessairement tu intentionnellement. Le secret suppose, quant à lui, une information tenue cachée, parfois au sein d’un groupe ou d’une relation déterminée. Enfin, l’indicible renvoie à ce qui résiste à la formulation, soit parce que l’expérience excède les ressources du langage, soit parce que les conditions sociales, politiques ou psychiques de sa mise en mots font défaut. Ces notions peuvent se recouper, mais elles ne sont pas interchangeables. Leur articulation constitue ainsi une première question centrale du colloque : qu’est-ce qui distingue le silence de ce qui ne peut, ne veut ou ne doit pas être dit ou formulé ?

Le silence n’est pas davantage univoque. Il peut apaiser ou inquiéter, protéger ou étouffer, témoigner d’une présence intense ou signaler une rupture. Il prend sens dans une situation, une relation, une culture, une histoire et un contexte d’interprétation. Le même silence peut ainsi exprimer l’intimité dans une circonstance, l’indifférence dans une autre, la résistance ici et la soumission ailleurs. Il ne signifie donc jamais par lui-même : il demande à être situé et interprété. Autrement dit, le silence n’est ni intrinsèquement signifiant, ni libérateur, ni oppressif. Sa signification dépend entièrement des situations, des relations et des cadres d’interprétation.

C’est précisément cette pluralité qui rend le silence particulièrement fécond pour une approche pluridisciplinaire. En littérature, dans les arts, en sociologie, en philosophie, en anthropologie, en psychologie, en sciences de l’information et de la communication ou encore dans les études de genre, il peut être appréhendé selon des perspectives différentes qui se croisent autour d’une interrogation commune : que fait le silence aux individus, aux relations, aux œuvres et aux sociétés ?

La littérature offre, à titre indicatif, un terrain privilégié pour saisir cette puissance du silence. Elle montre notamment que l’absence de mots peut devenir une véritable forme de narration. Dans Le Premier Homme d’Albert Camus, le personnage de la mère, Catherine Cormery, demeure largement silencieux ; son mutisme, lié notamment à son infirmité, à sa condition et à son univers social, devient pourtant profondément signifiant. Ce qui n’est pas dit par la mère participe à la construction du personnage et à la mémoire du narrateur. Le silence ne constitue donc pas un vide narratif : il contribue à raconter.

D’autres œuvres permettent d’explorer cette tension entre parole et silence sous des formes narratives différentes et d’étudier les procédés par lesquels une œuvre fait entendre ce qui demeure tu : le silence des personnages chez Samuel Beckett, où la parole semble se heurter à son propre épuisement ; les silences et les ellipses chez Marguerite Duras ; les non-dits familiaux dans les récits de Patrick Modiano ; ou encore les silences qui entourent le désir, la faute, la mémoire et la violence chez de nombreux écrivains. Le silence peut devenir un procédé esthétique, une structure narrative, mais aussi un lieu où se négocient les limites du dicible.

La question se déplace alors vers les autres arts : comment représenter ce qui ne se dit pas ? La peinture, la photographie, le cinéma, la musique, le théâtre ou les arts contemporains peuvent faire du silence une matière esthétique à part entière. Au cinéma, un visage, un regard, un espace vide, un corps immobile, une absence, une pause sonore ou un geste suspendu peuvent produire une signification et une intensité que le langage verbal ne saurait atteindre. Au théâtre, le silence peut devenir un événement scénique à part entière. En musique, il n’est pas simplement le contraire du son : la pause, l’attente et la suspension participent à la composition et à la perception de l’œuvre. Dans les arts visuels, le vide, l’espace vacant ou le corps silencieux peuvent également devenir des formes de présence.

Le silence est aussi un phénomène profondément relationnel. Dans la sphère affective, il peut être celui d’un amour qui ne s’avoue pas, d’un désir qui ne se formule pas, d’une déception ou d’une rupture. Il peut préserver ce qui ne peut être exposé, mais aussi signifier la distance. Se taire peut alors constituer une forme de communication indirecte : ne plus répondre, interrompre une conversation ou différer une parole peuvent être des actes porteurs d’effets sur la relation. Mais cette interprétation ne va jamais de soi : un même silence peut être compris de manière radicalement différente selon les interlocuteurs et les contextes.

Cette dimension relationnelle devient politique lorsque les possibilités de parler et d’être entendu sont inégalement distribuées. Certains sujets sont davantage exposés au silence parce que leur parole est disqualifiée, parce qu’ils craignent les conséquences de leur prise de parole ou parce que certaines normes sociales leur apprennent à retenir l’expression de leurs expériences. Dès lors, plusieurs questions se posent : qui a le droit de parler ? Qui est entendu et qui est cru ? Qui peut se taire sans être suspecté ? Qui est contraint au silence ? Que risque t-on en parlant, et que risque-t-on en se taisant ?

Dans certaines situations, le silence participe ainsi à des mécanismes d’invisibilisation. Le silence autour des violences sexuelles, du harcèlement, des violences conjugales ou de certaines formes d’abus peut être lié à la honte, à la peur de ne pas être cru, à la culpabilisation des victimes, à la dépendance économique ou affective, mais aussi aux réactions de l’entourage et aux mécanismes institutionnels et culturels. Il convient dès lors de ne pas considérer le silence comme une simple caractéristique individuelle : il faut interroger les conditions sociales qui rendent certaines paroles difficiles à produire et, surtout, difficiles à entendre.

La même interrogation peut être appliquée aux addictions, aux situations de dépendance ou à certaines formes de souffrance psychique et sociale. Pourquoi certaines expériences restent-elles dissimulées ? Qu’est-ce qui pousse un individu ou une famille à préserver les apparences plutôt qu’à nommer une difficulté ? Comment la stigmatisation et la peur du jugement façonnent-elles ce qui peut être avoué ou demandé ? Le silence apparaît alors comme un phénomène qui engage autant les individus que les normes et les institutions au sein desquelles ils évoluent.

Le silence possède enfin une dimension collective et historique. Les sociétés ne se construisent pas uniquement à travers ce qu’elles racontent, mais aussi à travers ce qu’elles omettent, repoussent ou ne parviennent pas à transmettre. Violences politiques, traumatismes historiques, injustices, mémoires familiales ou expériences de groupes minorés peuvent demeurer longtemps dans les marges du récit collectif. Le silence devient alors une question de mémoire : que devient un événement lorsqu’il n’est pas raconté ? Quelles traces laisse ce qui n’a pas été transmis ? Et comment les silences d’une société peuvent-ils être transformés, réinterprétés ou rendus audibles ?

Cette dimension collective invite également à considérer le silence comme une pratique de pouvoir, mais aussi comme une possible ressource contre le pouvoir. Se taire peut être subir; se taire peut aussi refuser. Dans certains contextes politiques, le silence devient une forme de dissidence, une suspension volontaire de la parole imposée ou une manière de soustraire son corps et son discours à une injonction de parler. Le silence ne saurait donc être réduit à un signe de passivité : sa portée dépend des rapports de force dans lesquels il s’inscrit. Quand le silence devient-il une forme d’expression ? Quand relève-t-il au contraire d’une impossibilité de parler? Comment passe-t-on du non-dit au secret, du secret à l’aveu, du mutisme à la parole ? Et qui détermine ce qui peut ou doit être dit ? Ces questions permettent de penser le silence non comme une catégorie homogène, mais comme un ensemble de pratiques, d’expériences et de régimes de signification .

L’enjeu de ce colloque serait ainsi de dépasser une approche exclusivement psychologique ou morale du silence pour l’envisager comme un phénomène à la fois sémiotique, esthétique, affectif, social et politique. Il s’agirait moins d’étudier « l’absence de parole » que d’interroger les conditions dans lesquelles une absence, une suspension ou une impossibilité de parole devient signifiante.

Le colloque ne cherchera donc ni à célébrer le silence ni à le condamner, mais à en déplier les usages et les significations. Entre parole et mutisme, dicible et indicible, présence et absence, aveu et secret, mémoire et oubli, le silence constitue un observatoire privilégié de notre rapport au langage, aux autres et au monde.

Étudier le silence, ce serait finalement prêter attention à ce qui ne se dit pas sans présumer que cela ne signifie rien. Ce serait apprendre à écouter les blancs du récit, les pauses du discours, les gestes interrompus, les regards qui se détournent et les voix qui ne parviennent pas à se faire entendre — tout en interrogeant les conditions sociales, culturelles, esthétiques et politiques qui rendent ces formes silencieuses perceptibles et interprétables.

Axes proposés

Axe 1 — Les formes du silence : esthétique, récit et expression

Silence, non-dit, ellipse, blanc et fragmentation dans les arts et les récits.

Mutisme, suspension, interruption et formes de parole empêchée.

Corps, gestes, regards et expressions non verbales.

Intimité, désir, amour, solitude, rupture et sentiments inexprimés.

Les frontières entre silence, non-dit et indicible dans les pratiques artistiques.

Axe 2 — Les silences de la souffrance : violence, secret et vulnérabilité

Violences, abus, traumatismes et parole empêchée.

Souffrances invisibles, dépendances, honte, peur et stigmatisation.

Secret, dissimulation, dévoilement et passage du silence à la parole.

Mutisme et impossibilité de dire : dimensions psychiques, sociales et relationnelles.

Conditions sociales et institutionnelles de l’écoute et de la reconnaissance de la parole.

Axe 3 — Silence, pouvoir et rapports sociaux

Censure, autocensure et inégalités d’accès à la parole.

Silence, domination, marginalisation, exclusion et invisibilisation.

Silence comme stratégie, protection, retrait, résistance ou contestation.

Qui peut parler, qui est entendu et qui est autorisé à se taire ?

Les politiques du dicible et de l’indicible.

Axe 4 — Silences, cultures, identités et mémoires

Normes, tabous, interdits, rituels et usages sociaux du silence.

Secrets familiaux, transmission intergénérationnelle, histoires tues et mémoires empêchées.

Identités, minorités, effacement, reconnaissance et mémoires collectives.

Silences historiques, oubli, transmission et construction des récits collectifs.

Variations culturelles des usages et des interprétations du silence.

Axe 5 — Les silences contemporains : institutions, numérique et société

Secret, confidentialité, droit au silence et obligation de témoigner : enjeux institutionnels, éthiques et juridiques.

Silence et transformations numériques : « vu », absence de réponse, retrait, disparition et nouvelles formes de sociabilité.

Hyperconnexion, surabondance informationnelle, crise de l’écoute et nouvelles formes du silence.

Silence institutionnel, communication empêchée et responsabilité des organisations.

Nouvelles pratiques de visibilité, d’invisibilité et de retrait dans les espaces numériques.

Bibliographie indicative

Anthropologie et sociologie du silence

• Cernuschi-Salkoff, Sérafina. La Ville du silence. Étude socio-anthropologique de la commune de Comacchio en Italie. Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1987.

Goffman, Erving. Les Rites d’interaction. Paris : Minuit, 1974 [1967].

Jamin, Jean. Les Lois du silence. Essai sur la fonction sociale du secret. Paris : François Maspero, coll. « Dossiers africains », 1977.

Le Breton, David. Du silence. Paris : Métailié, 1997.

Monconduit, Daniel. Anthropologie du silence polynésien. Paris : L’Harmattan, coll. « Portes océanes », 2017.

Granger, Christophe, et Anne Monjaret (dir.). Bruits et chuchotements. Paris : Éditions de la Sorbonne, coll. « Socio-anthropologie », 2020.

2. Philosophie, langage et expérience de l’indicible

Blanchot, Maurice. Le Livre à venir. Paris : Gallimard, 1959.

Breton, Philippe, et Christian Wolff. Penser le silence. La Tour-d’Aigues : Éditions de l’Aube, 2022.

Derrida, Jacques. « Comment ne pas parler. Dénégations ». Dans Psyché. Inventions de l’autre. Paris : Galilée, 1987.

Derrida, Jacques. « Sauf le nom ». Dans Sauf le nom. Paris : Galilée, 1993.

Heidegger, Martin. Acheminement vers la parole. Paris : Gallimard, 1976. • Merleau-Ponty, Maurice. Le Visible et l’Invisible. Paris : Gallimard, 1964.

Picard, Max. Le Monde du silence. Paris : La Colombe, 1953.

Steiner, George. Language and Silence: Essays on Language, Literature, and the Inhuman. New York : Atheneum, 1967.

3. Littérature, écriture et esthétique du silence

Beckett, Samuel. L’Innommable. Paris : Minuit, 1953.

Blanchot, Maurice. L’Espace littéraire. Paris : Gallimard, 1955.

Cixous, Hélène. Le Rire de la Méduse et autres ironies. Paris : Galilée, 2010.

Duras, Marguerite. Écrire. Paris : Gallimard, 1993.

Sontag, Susan. « The Aesthetics of Silence ». Dans Styles of Radical Will. New York :

Farrar, Straus and Giroux, 1969.

Barthes, Roland. L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III. Paris : Seuil, 1982.

Klee, Paul. Théorie de l’art moderne. Paris : Denoël, 1964.

4. Non-dit, implicite, censure et pouvoir

• Austin, J. L. Quand dire, c’est faire. Paris : Seuil, 1970 [1962].

Bourdieu, Pierre. Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques. Paris : Fayard, 1982.

Bourdieu, Pierre. Propos sur le champ politique. Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2000.

Ducrot, Oswald. Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique. Paris :

Hermann, 1972.

Foucault, Michel. L’Ordre du discours. Paris : Gallimard, 1971.

Foucault, Michel. Histoire de la sexualité I. La Volonté de savoir. Paris : Gallimard, 1976.

Hernández Gómez, María de los Ángeles (dir.). L’Indicible. Déclinaisons du silence, de la censure et de l’autocensure. Paris : L’Harmattan, coll. « L’Orizzonte », 2023.

Kerbrat-Orecchioni, Catherine. L’Implicite. Paris : Armand Colin, 1986.

5. Silence, mémoire, histoire et secret

• Di Bella, Maria Pia. Dire ou taire en Sicile. Paris : Le Félin, coll. « Les Marches du temps », 2008.

Pollak, Michael. L’Expérience concentrationnaire. Essai sur le maintien de l’identité sociale. Paris : Métailié, 1990.

Simmel, Georg. Secrets et mensonges. Trad. de l’allemand par Frédéric Joly. Paris : Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2026.

Trouillot, Michel-Rolph. Faire taire le passé. Pouvoir et production historique. Trad.

de l’anglais par Paulin Dardel. Montréal : Lux Éditeur, 2025.

Modalités de soumission

Les propositions de communication, rédigées en français, en anglais ou en arabe devront comporter :

un titre ;

un résumé de 300 à 500 mots, présentant clairement la problématique, le corpus ou le terrain d’étude, la méthodologie et les principaux axes de réflexion ;

5 mots-clés ;

une courte notice bio-bibliographique (100 à 150 mots), précisant les coordonnées complètes de l’intervenant (affiliation institutionnelle, principaux domaines de recherche, adresse électronique, numéro de téléphone, etc.)

Les propositions sont à envoyer en format Word (.doc ou .docx) accompagnées des coordonnées complètes de l’auteur (nom, prénom, institution, adresse électronique) à l’adresse suivante : colloque.silence2027@gmail.com

Les communications retenues auront une durée de 20 minutes, suivies de 10 minutes de discussion. À l’issue du colloque, une sélection des contributions pourra faire l’objet d’une publication, sous réserve d’une expertise scientifique et du respect des normes éditoriales retenues.

Prise en charge

Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des intervenants.

Calendrier

Diffusion de l’appel à communications : 26 Octobre 2026

Date limite de réception des propositions : 15 Janvier 2027

Notification des décisions du comité scientifique : 15 Février 2027

Date prévue du colloque : 08, 09 et 10 Juin 2027

Comité d’organisation (ordre alphabétique des noms)

Bassem ABIDA (Université de Gabes)

Mohamed Anis ABROUGUI (Université de Gafsa)

Nouri ADIB (Université de Gafsa)

Sami ATTIA (Université de Gafsa)

Wijdene BOUSLEH (Université de Gafsa)

Abdelkarim BRAHMI (Université de Gafsa)

Saber RADDAOUI (Université de Gafsa)

Elyssa REBAI (Université de Gafsa)

Makki REBAI (Université de Sfax)

Samira ZAIBI (Université de Gafsa)

Najib ZAOUIA (Université de Gafsa)

Comité scientifique (Ordre alphabétique des noms)

Hedia ABDELKAFI (Université de Tunis)

Mourad BAHLOUL (Université de Sfax)

Nassim BILHOUL (Université de Blida)

Nizar BEN SAAD (Université de Sousse)

Mohsen BOUAZIZI (Université de Tunis)

Mohamed CHAGRAOUI (Université de Tunis)

Mohamed CHIBANI (Université de Sfax)

Ali ELLOUMI (Université de Sfax)

Mokhtar FARHAT (Université de Gafsa)

Moncef GUEBSI (Université de Sfax)

Saad HAFDAOUI (Université de Tunis)

Mohamed JIRBI (Université de Sfax)

Chokri MEMNI (Université de Sfax)

Kamel SKANDAR (Université de Sfax)

Mounir TRIKI (Université de Sfax)

Sonia ZLITNI-FITOURI (Université de Tunis)

Hassen ZRIBA (Université de Gafsa)