Philippe Büttgen, Des confessions

Les enjeux d’une philosophie des confessions dépassent ceux d’une philosophie des religions, et suggèrent pour celle-ci plusieurs raccordements ou développements possibles. Le problème de la confession ne se résout pas dans une épistémologie des croyances. Les thèmes du dernier Foucault, aveu et véridiction, ne l’atteignent aussi que de loin. Shema, credo, shahada – la question que soulèvent les grandes formules de foi et d’attestation des monothéismes : que m’est-il permis d’affirmer?, renvoie a ce qu’est devenue aujourd’hui notre capacite a proclamer. L’unité primordiale de la confession, entre confession des péchés et confession de foi, déploration des fautes et fierté d’adhérer, reste en jeu dans la politisation du remords public. Toutes les scènes de confession à ciel ouvert qui ont scande l’histoire récente, et avec elles toutes les dénonciations d’une supposée « repentance » de l’Occident, attendent leur réponse philosophique. Celle-ci pourra-t-elle se passer d’une philosophie de la pénitence, corollaire d’une philosophie des confessions?

À un moment ou les études décoloniales prennent toujours plus les traits d’une philosophie morale en orientant la discussion sur la réparation des torts historiques, une philosophie des confessions doit être en mesure de faire valoir son point de vue, constructif et lucide.

En repartant de l’unité de la confession, la question que l’auteur se propose de traiter est : vers quelle conviction nos demandes de pardon pointent-elles toujours?