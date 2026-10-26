Enseñar el exilio. Innovación y transmisión en la enseñanza universitaria (València)

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I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA



ENSEÑAR EL EXILIO



Innovación y transmisión en la enseñanza universitaria

22 y 23 de febrero de 2027



Universitat de València



Organiza: Rita Rodríguez Varela

Llamada a contribuciones



Modalidad híbrida: participación presencial u online.

El exilio constituye uno de los fenómenos históricos, políticos y culturales que han marcado de manera más profunda la contemporaneidad. Desplazamientos forzados, guerras, persecuciones políticas, dictaduras y conflictos identitarios han dado lugar a experiencias de desarraigo que han encontrado en la literatura, las artes y las distintas formas de producción cultural espacios privilegiados de representación, conservación y transmisión.

Su incorporación a la enseñanza universitaria plantea, sin embargo, cuestiones que exceden la mera transmisión de contenidos históricos o literarios. ¿Cómo se enseña una experiencia que implica pérdida, desplazamiento, violencia y ruptura? ¿Cómo acercar al alumnado a memorias que no le pertenecen generacionalmente? ¿Qué papel pueden desempeñar la literatura, el testimonio, los archivos, la imagen, los recursos digitales o las metodologías activas en ese proceso? ¿Cómo convertir el estudio del exilio en una experiencia de aprendizaje capaz de articular conocimiento, pensamiento crítico y reflexión sobre el presente?

El II Congreso Internacional de Innovación Universitaria « Enseñar el exilio » propone crear un espacio de encuentro entre docentes e investigadores interesados en reflexionar sobre las formas de incorporar el exilio y sus representaciones a la enseñanza superior.

El congreso parte de una concepción amplia del exilio, entendido no únicamente como acontecimiento histórico, sino también como experiencia humana, objeto de memoria, fenómeno cultural y problema de representación y transmisión. Desde esta perspectiva, interesa especialmente analizar de qué manera el aula universitaria puede convertirse en un espacio en el que poner en relación historia, memoria, literatura, cultura y experiencia contemporánea.

El encuentro pretende reunir tanto reflexiones teóricas sobre la enseñanza del exilio como experiencias docentes concretas. Se valorarán especialmente aquellas contribuciones que permitan conocer prácticas ya desarrolladas en el aula, analizar sus resultados y dificultades, presentar materiales y recursos didácticos o proponer nuevas metodologías susceptibles de ser trasladadas a otros contextos universitarios.

De este modo, podrán abordarse cuestiones relacionadas con la enseñanza universitaria de las literaturas del exilio y de la migración; el trabajo con testimonios, autobiografías, diarios, correspondencia y otras escrituras del yo; la incorporación de archivos, documentos y fuentes históricas al aula; la utilización pedagógica de fotografías, cine, documental, teatro, exposiciones y otros lenguajes artísticos; las posibilidades ofrecidas por las humanidades digitales y los recursos digitales; la enseñanza de la memoria y la posmemoria; la perspectiva de género; la traducción y el plurilingüismo; las relaciones entre literatura, historia y memoria; el aprendizaje basado en proyectos; la creación de exposiciones y archivos digitales por parte del alumnado; las metodologías participativas y colaborativas; o las formas de conectar los exilios históricos con los desplazamientos, migraciones y experiencias de desarraigo contemporáneas.

El objetivo último es preguntarnos no solo qué enseñamos cuando enseñamos el exilio, sino cómo y para qué lo enseñamos: qué herramientas utilizamos, qué competencias desarrollamos, qué dificultades encontramos y de qué manera la innovación docente puede contribuir a transmitir a nuevas generaciones experiencias históricas y culturales progresivamente alejadas de su memoria directa.

Envío de propuestas

Las personas interesadas en participar deberán enviar sus propuestas hasta el 1 de diciembre.

Cada propuesta deberá incluir:

un título provisional;

un resumen de un máximo de 300 palabras;

una breve presentación biográfica de un máximo de 200 palabras.

Lenguas: Se aceptarán propuestas en cualquiera de las lenguas de España, francés, italiano e inglés.

Envío de propuestas: rita.rodriguez@uv.es

Comité científico

Rita Rodríguez Varela — Universitat de València

Luz Souto Larios — Universitat de València

José Martínez Rubio — Universitat de València

Jesús Peris Llorca — Universitat de València

Luis Bautista Boned — Universitat de València

Diego Serrano Espegel — Universidad de Salamanca

Mirjam Leuzinger — University of Passau

Jaime Céspedes Gallego — Université d’Orléans

Clara Dauler — Universidad de las Antillas

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IIe CONGRÈS INTERNATIONAL D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE UNIVERSITAIRE



ENSEIGNER L’EXIL



Innovation et transmission dans l’enseignement universitaire

22 et 23 février 2027



Universitat de València



Organisation : Rita Rodríguez Varela

Appel à contributions

Format hybride : participation en présentiel ou à distance.

L’exil constitue l’un des phénomènes historiques, politiques et culturels qui ont le plus profondément marqué l’époque contemporaine. Les déplacements forcés, les guerres, les persécutions politiques, les dictatures et les conflits identitaires ont donné lieu à des expériences de déracinement qui ont trouvé dans la littérature, les arts et les différentes formes de production culturelle des espaces privilégiés de représentation, de préservation et de transmission.

Son intégration dans l’enseignement universitaire soulève toutefois des questions qui dépassent la simple transmission de connaissances historiques ou littéraires. Comment enseigner une expérience marquée par la perte, le déplacement, la violence et la rupture ? Comment sensibiliser les étudiants à des mémoires dont ils ne sont pas les héritiers directs sur le plan générationnel ? Quel rôle la littérature, le témoignage, les archives, l’image, les ressources numériques ou les pédagogies actives peuvent-ils jouer dans ce processus ? Comment faire de l’étude de l’exil une expérience d’apprentissage susceptible d’articuler connaissances, esprit critique et réflexion sur le présent ?

Le IIe Congrès international d’innovation pédagogique universitaire « Enseigner l’exil » propose de créer un espace de rencontre entre enseignants et chercheurs désireux de réfléchir aux différentes manières d’intégrer l’exil et ses représentations dans l’enseignement supérieur.

Le congrès repose sur une conception large de l’exil, envisagé non seulement comme un événement historique, mais également comme une expérience humaine, un objet de mémoire, un phénomène culturel et un enjeu de représentation et de transmission. Dans cette perspective, il s’agira notamment d’examiner comment la salle de cours universitaire peut devenir un espace permettant de mettre en relation histoire, mémoire, littérature, culture et expérience contemporaine.

Cette rencontre souhaite accueillir aussi bien des réflexions théoriques sur l’enseignement de l’exil que des expériences pédagogiques concrètes. Une attention particulière sera accordée aux contributions permettant de présenter des pratiques déjà mises en œuvre en classe, d’en analyser les résultats et les difficultés, de proposer des supports et des ressources pédagogiques ou d’explorer de nouvelles méthodologies susceptibles d’être transposées dans d’autres contextes universitaires.

Les propositions pourront ainsi porter sur l’enseignement universitaire des littératures de l’exil et de la migration ; l’exploitation pédagogique des témoignages, autobiographies, journaux intimes, correspondances et autres écritures de soi ; l’intégration des archives, des documents et des sources historiques dans l’enseignement ; l’utilisation pédagogique de la photographie, du cinéma, du documentaire, du théâtre, des expositions et d’autres formes d’expression artistique ; les possibilités offertes par les humanités numériques et les ressources numériques ; l’enseignement de la mémoire et de la postmémoire ; les études de genre ; la traduction et le plurilinguisme ; les relations entre littérature, histoire et mémoire ; l’apprentissage par projets ; la création d’expositions et d’archives numériques par les étudiants ; les méthodologies participatives et collaboratives ; ou encore les manières de mettre en relation les exils historiques avec les déplacements, les migrations et les expériences contemporaines de déracinement.

L’objectif ultime est donc de nous interroger non seulement sur ce que nous enseignons lorsque nous enseignons l’exil, mais aussi sur la manière dont nous l’enseignons et sur les finalités de cet enseignement : quels outils mobilisons-nous, quelles compétences développons-nous, quelles difficultés rencontrons-nous et comment l’innovation pédagogique peut-elle contribuer à transmettre aux nouvelles générations des expériences historiques et culturelles de plus en plus éloignées de leur mémoire directe ?

Soumission des propositions

Les personnes souhaitant participer sont invitées à envoyer leur proposition au plus tard le 1er décembre.

Chaque proposition devra comprendre :

un titre provisoire ;

un résumé de 300 mots maximum ;

une courte notice biographique de 200 mots maximum.

Langues : Les propositions peuvent être soumises dans l’une des langues d’Espagne, en français, en italien ou en anglais.

Envoi des propositions : rita.rodriguez@uv.es

Comité scientifique

Rita Rodríguez Varela — Universitat de València

Luz Souto Larios — Universitat de València

José Martínez Rubio — Universitat de València

Jesús Peris Llorca — Universitat de València

Luis Bautista Boned — Universitat de València

Diego Serrano Espegel — Universidad de Salamanca

Mirjam Leuzinger — University of Passau

Jaime Céspedes Gallego — Université d’Orléans

Clara Dauler — Universidad de las Antillas