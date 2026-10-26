Jorge Semprún. Más allá del testimonio. Ficción, teatro y cine (València)

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CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL

JORGE SEMPRÚN MÁS ALLÁ DEL TESTIMONIO

Ficción, teatro y cine

6 y 7 de mayo de 2027

Universitat de València

Dirección: Rita Rodríguez Varela

Llamada a contribuciones

Exilio, Resistencia, deportación, Buchenwald, clandestinidad comunista, expulsión del Partido Comunista de

España, Ministerio de Cultura: la excepcional trayectoria biográfica de Jorge Semprún ha condicionado profundamente la recepción de su obra. El escritor se ha convertido en una de las grandes voces testimoniales del siglo XX europeo y títulos como El largo viaje, Aquel domingo, La escritura o la vida o Viviré con su nombre, morirá con el mío ocupan un lugar central tanto en los estudios semprunianos como en las investigaciones sobre memoria, deportación, totalitarismos y escritura concentracionaria.

La importancia de esta dimensión es indiscutible. La experiencia histórica constituye, además, una de las matrices fundamentales de toda su escritura. Sin embargo, la centralidad alcanzada por el paradigma testimonial ha podido dejar en un segundo plano otras zonas de una producción considerablemente más amplia y heterogénea. Junto al testigo de Buchenwald, al exiliado y al antiguo militante comunista existe también un Semprún novelista, creador de ficciones, dramaturgo, guionista y cineasta cuya obra merece ser contemplada en su conjunto.

La crítica no ha ignorado estas dimensiones de su producción. Existen trabajos dedicados a novelas concretas, a su escritura cinematográfica y, en menor medida, a su dramaturgia. Sin embargo, estas aproximaciones han tendido a desarrollarse de manera relativamente independiente. El propósito de este congreso es precisamente poner en relación las diferentes manifestaciones de la producción ficcional de Semprún y convertirlas en objeto de una reflexión conjunta, preguntándose qué nueva imagen del escritor surge cuando novelas, teatro y cine se leen desde un mismo horizonte crítico.

La ficción ocupa, en efecto, un espacio mucho más amplio en la producción sempruniana de lo que una recepción centrada fundamentalmente en el testimonio podría hacer pensar. Obras como La segunda muerte de Ramón

Mercader, La algarabía, La montaña blanca, Netchaiev ha vuelto o Veinte años y un día muestran a un escritor que experimenta con personajes, identidades, estructuras temporales, intrigas políticas y mundos posibles. En ellas, la experiencia histórica sigue estando presente, pero es sometida a las posibilidades específicas de la imaginación literaria.

La relación entre verdad e invención adquiere así nuevas formas. Semprún puede recurrir a materiales históricos y biográficos sin quedar sujeto a una escritura propiamente testimonial; transformar acontecimientos reconocibles mediante la imaginación; crear personajes que dialogan con diferentes dimensiones de su propia experiencia sin identificarse necesariamente con él; o construir escenarios alternativos desde los que interrogar el presente y el pasado. La ficción permite de este modo observar cómo los grandes problemas de su obra – identidad, militancia, revolución, violencia, traición, memoria, Europa o compromiso – sobreviven cuando el yo testimonial deja de ocupar el centro de la narración.

El teatro constituye otra vertiente fundamental, aunque todavía menos conocida, de esta producción. Obras como

Le Retour de Carola Neher o Gurs: une tragédie européenne trasladan al espacio escénico algunas de las grandes cuestiones históricas y éticas que recorren el universo sempruniano. La historia deja entonces de ser exclusivamente narrada para convertirse en representación: adquiere cuerpo, voz, espacio y presencia.

El paso a la escena modifica necesariamente las formas de construcción de la memoria y de la experiencia histórica. El teatro ofrece a Semprún otras posibilidades para abordar las violencias del siglo XX, el antifascismo, el estalinismo, el exilio, los campos, la responsabilidad intelectual y los silencios de la memoria europea.

A esta producción narrativa y teatral se suma una extensa trayectoria vinculada al cine. Semprún desarrolló durante décadas una actividad como guionista estrechamente relacionada con algunos de los grandes nombres del cine político europeo. Sus colaboraciones con Alain Resnais, Costa-Gavras, Joseph Losey y otros realizadores dieron lugar a películas como La guerre est finie, Z, L’Aveu, Stavisky o Section spéciale. En Les Deux Mémoires, además, asumió personalmente la realización cinematográfica para construir una reflexión polifónica sobre la

Guerra Civil española y sus memorias.

El cine obliga nuevamente a desplazar la escritura. Semprún escribe ahora para personajes que serán encarnados por otros, para una cámara, para el montaje y para la imagen. La relación entre historia y ficción adquiere necesariamente una configuración diferente, mientras que cuestiones centrales de su universo – militancia, clandestinidad, violencia política, fascismo, comunismo, memoria y responsabilidad individual – encuentran nuevas formas de representación.

Novela, teatro y cine no constituyen, por ello, territorios aislados. Ponerlos conjuntamente en relación permite plantear preguntas que difícilmente surgen cuando cada ámbito se estudia por separado. ¿Circulan entre ellos personajes, situaciones, procedimientos narrativos o estructuras temporales? ¿Existe una misma concepción de la ficción detrás de la novela, la escena y el guion? ¿Cómo se transforma la representación de la historia al pasar de la palabra narrativa al cuerpo teatral o a la imagen cinematográfica? ¿Qué relaciones mantienen imaginación y experiencia? ¿Hasta qué punto puede hablarse de una poética sempruniana que atraviese distintos medios y géneros?

El Congreso Internacional Jorge Semprún más allá del testimonio. Ficción, teatro y cine, que se celebrará los días

6 y 7 de mayo en la Universitat de València, propone abordar conjuntamente estas dimensiones de la creación sempruniana.

La novedad del encuentro no reside en presentar como desconocidas unas obras que cuentan ya con importantes aproximaciones críticas, sino en reunir bajo una misma perspectiva las distintas formas de creación ficcional de

Jorge Semprún, favorecer el diálogo entre investigaciones que hasta ahora han tendido a concentrarse en obras o medios específicos y explorar las continuidades, desplazamientos y tensiones existentes entre narrativa, dramaturgia y escritura cinematográfica.

« Más allá del testimonio » no significa, en este sentido, prescindir de la memoria ni de la historia. Significa cambiar provisionalmente el punto de observación. En lugar de preguntarnos únicamente cómo Semprún convirtió su experiencia en escritura, este encuentro propone preguntarse también cómo imaginó, cómo inventó, cómo construyó personajes y mundos posibles y cómo trasladó su escritura a la escena y a la pantalla.

Se trata, en definitiva, de volver sobre una producción conocida desde una perspectiva diferente y de contribuir a reconstruir una imagen más completa del escritor: junto al Semprún testigo, el Semprún creador.

Envío de propuestas

Las personas interesadas en participar deberán enviar sus propuestas hasta el 8 de febrero.

• un título provisional;

• un resumen de un máximo de 300 palabras;

• una breve presentación biográfica de un máximo de 200 palabras.

Lenguas: Se aceptarán propuestas en cualquiera de las lenguas de España, francés, italiano e inglés.

Envío de propuestas: rita.rodriguez@uv.es

Cuota de participación: 80 €

Publicación: Se estudiará la posibilidad de realizar la publicación de un volumen colectivo.

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CONGRÈS SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL



JORGE SEMPRÚN AU-DELÀ DU TÉMOIGNAGE



Fiction, théâtre et cinéma

6 et 7 mai 2027

Universitat de València

Direction : Rita Rodríguez Varela

Appel à contributions

Exil, Résistance, déportation, Buchenwald, clandestinité communiste, exclusion du Parti communiste espagnol, ministère de la Culture : le parcours biographique exceptionnel de Jorge Semprún a profondément marqué la réception de son œuvre. L’écrivain est devenu l’une des grandes voix testimoniales de l’Europe du XXe siècle, et des titres tels que Le Grand Voyage, Quel beau dimanche !, L’Écriture ou la Vie ou Le Mort qu’il faut occupent une place centrale tant dans les études consacrées à Semprún que dans les recherches sur la mémoire, la déportation, les totalitarismes et l’écriture concentrationnaire.

L’importance de cette dimension est incontestable. L’expérience historique constitue, en outre, l’une des matrices fondamentales de l’ensemble de son écriture. Cependant, la place centrale acquise par le paradigme testimonial a pu reléguer au second plan d’autres pans d’une production considérablement plus vaste et hétérogène. À côté du témoin de Buchenwald, de l’exilé et de l’ancien militant communiste, il existe également un Semprún romancier, créateur de fictions, dramaturge, scénariste et cinéaste, dont l’œuvre mérite d’être envisagée dans son ensemble.

La critique n’a pas ignoré ces dimensions de sa production. Des travaux ont été consacrés à certains romans, à son écriture cinématographique et, dans une moindre mesure, à sa dramaturgie. Toutefois, ces approches ont eu tendance à se développer de manière relativement indépendante. L’objectif de ce congrès est précisément de mettre en relation les différentes manifestations de la production fictionnelle de Semprún et d’en faire l’objet d’une réflexion commune, en s’interrogeant sur la nouvelle image de l’écrivain qui se dessine lorsque romans, théâtre et cinéma sont abordés dans une même perspective critique.

La fiction occupe, en effet, une place bien plus importante dans la production semprunienne que ne pourrait le laisser penser une réception essentiellement centrée sur le témoignage. Des œuvres telles que La Deuxième Mort de Ramón Mercader, L’Algarabie, La Montagne blanche, Netchaïev est de retour ou Vingt Ans et un jour révèlent un écrivain qui expérimente avec les personnages, les identités, les structures temporelles, les intrigues politiques et les mondes possibles. L’expérience historique y demeure présente, mais elle est soumise aux possibilités propres à l’imagination littéraire.

La relation entre vérité et invention prend ainsi de nouvelles formes. Semprún peut recourir à des matériaux historiques et biographiques sans pour autant s’inscrire dans une écriture proprement testimoniale ; transformer des événements reconnaissables par le biais de l’imagination ; créer des personnages qui dialoguent avec différentes dimensions de sa propre expérience sans nécessairement se confondre avec lui ; ou construire des scénarios alternatifs à partir desquels interroger le présent et le passé. La fiction permet ainsi d’observer comment les grandes problématiques de son œuvre — identité, militantisme, révolution, violence, trahison, mémoire, Europe ou engagement — subsistent lorsque le « je » testimonial cesse d’occuper le centre du récit.

Le théâtre constitue un autre versant fondamental, bien qu’encore moins connu, de cette production. Des œuvres telles que Le Retour de Carola Neher ou Gurs : une tragédie européenne transposent sur scène certaines des grandes questions historiques et éthiques qui traversent l’univers semprunien. L’histoire cesse alors d’être exclusivement racontée pour devenir représentation : elle acquiert un corps, une voix, un espace et une présence.

Le passage à la scène modifie nécessairement les modalités de construction de la mémoire et de l’expérience historique. Le théâtre offre à Semprún d’autres possibilités pour aborder les violences du XXe siècle, l’antifascisme, le stalinisme, l’exil, les camps, la responsabilité intellectuelle et les silences de la mémoire européenne.

À cette production narrative et théâtrale s’ajoute un long parcours lié au cinéma. Pendant plusieurs décennies, Semprún a exercé une activité de scénariste étroitement associée à quelques-uns des grands noms du cinéma politique européen. Ses collaborations avec Alain Resnais, Costa-Gavras, Joseph Losey et d’autres réalisateurs ont donné naissance à des films tels que La guerre est finie, Z, L’Aveu, Stavisky ou Section spéciale. Dans Les Deux Mémoires, il a également assumé lui-même la réalisation cinématographique afin de construire une réflexion polyphonique sur la guerre civile espagnole et ses mémoires.

Le cinéma impose un nouveau déplacement de l’écriture. Semprún écrit désormais pour des personnages qui seront incarnés par d’autres, pour une caméra, pour le montage et pour l’image. La relation entre histoire et fiction prend nécessairement une configuration différente, tandis que des questions centrales de son univers — militantisme, clandestinité, violence politique, fascisme, communisme, mémoire et responsabilité individuelle — trouvent de nouvelles formes de représentation.

Roman, théâtre et cinéma ne constituent donc pas des territoires isolés. Les mettre en relation permet de soulever des questions qui émergent difficilement lorsque chaque domaine est étudié séparément. Des personnages, des situations, des procédés narratifs ou des structures temporelles circulent-ils entre ces différents domaines ? Existe-t-il une même conception de la fiction derrière le roman, la scène et le scénario ? Comment la représentation de l’histoire se transforme-t-elle lorsqu’elle passe de la parole narrative au corps théâtral ou à l’image cinématographique ? Quelles relations l’imagination et l’expérience entretiennent-elles ? Dans quelle mesure peut-on parler d’une poétique semprunienne qui traverse différents médias et genres ?

Le Congrès international Jorge Semprún au-delà du témoignage. Fiction, théâtre et cinéma, qui se tiendra les 6 et 7 mai 2027 à l’Universitat de València, propose d’aborder conjointement ces différentes dimensions de la création semprunienne.

L’originalité de cette rencontre ne réside pas dans la volonté de présenter comme inconnues des œuvres ayant déjà fait l’objet d’importantes études critiques, mais dans celle de réunir, au sein d’une même perspective, les différentes formes de création fictionnelle de Jorge Semprún, de favoriser le dialogue entre des recherches qui, jusqu’à présent, ont eu tendance à se concentrer sur des œuvres ou des médias spécifiques, et d’explorer les continuités, les déplacements et les tensions entre écriture narrative, dramaturgie et écriture cinématographique.

« Au-delà du témoignage » ne signifie donc pas faire abstraction de la mémoire ni de l’histoire. Il s’agit de déplacer provisoirement le point d’observation. Plutôt que de se demander uniquement comment Semprún a transformé son expérience en écriture, cette rencontre propose également de s’interroger sur la manière dont il a imaginé, inventé, construit des personnages et des mondes possibles, et transposé son écriture à la scène et à l’écran.

Il s’agit, en définitive, de revenir sur une production connue en l’abordant sous un angle différent et de contribuer à reconstruire une image plus complète de l’écrivain : à côté du Semprún témoin, le Semprún créateur.

Soumission des propositions

Les personnes souhaitant participer sont invitées à envoyer leur proposition au plus tard le 8 février 2027.

Chaque proposition devra comprendre :

un titre provisoire ;

un résumé de 300 mots maximum ;

une courte notice biographique de 200 mots maximum.

Langues : les propositions peuvent être soumises dans l’une des langues d’Espagne, en français, en italien ou en anglais.

Envoi des propositions : rita.rodriguez@uv.es

Frais d’inscription : 80 €

Publication : la possibilité de publier un ouvrage collectif à l’issue du congrès sera envisagée.