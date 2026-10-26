Travaillant la matière Genet (Université Bordeaux Montaigne)

Cette première journée d’étude marque le lancement d’un nouveau cycle de recherches consacré à l’œuvre de Jean Genet. Elle est pilotée par des chercheurs du laboratoire ARTES de Bordeaux Montaigne.

Elle se déroulera le 13 novembre à Pessac (amphithéâtre CLEFF, Campus Montaigne) et le 14 novembre à Bordeaux (Les avant-postes, 3 rue Beyssac).

L'objectif de cette journée d’étude est de contribuer à relancer les études genétiennes en réunissant des chercheurs et chercheuses issus de différentes disciplines (littérature, théâtre, cinéma, philosophie, histoire des idées, traduction, etc.) et de plusieurs pays, afin de constituer un réseau de recherche international.

Conçue comme un temps de travail autant que comme une manifestation scientifique, cette rencontre doit permettre de réunir pour la première fois l’ensemble du comité scientifique, de confronter les premières orientations de recherche et de définir les axes d’un programme collectif au long cours. Les échanges porteront aussi bien sur les textes de Genet que sur leur réception, leurs traductions, leurs mises en scène et leurs prolongements contemporains.

Découvrir sur Fabula le détail du programme…

Ce projet se déploiera sur plusieurs années. Une seconde journée d’étude sera organisée à l’Université de Pau en 2027 afin de poursuivre le travail collectif. Il aboutira à l’organisation d’un colloque international en 2028 à l’IMEC, où sont conservées les archives de Jean Genet, offrant ainsi un cadre privilégié pour approfondir les recherches et renforcer les collaborations internationales.