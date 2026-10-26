La philosophie morale des fictions hugoliennes (Caen)

Mardi 15 décembre

9h : accueil.

9h30 : Jordi Brahamcha-Marin (université Caen-Normandie) : Introduction du colloque.

Session 1 (10h-12h30) : Philosopher avec Les Misérables (1)

10h : Sarah Didier (université de Strasbourg) : La généalogie du mal dans Les Misérables, ou la part de responsabilité de l’ombre.

10h50 : Christian Godin : L’intrication du Bien et du Mal dans Les Misérables.

11h40 : Frédérique Leichter-Flack (Sciences Po Paris) : Penser le dilemme avec Hugo : la « Tempête sous un crâne », modèle et limites.

12h30-14h : pause déjeuner

Session 2 (14h-16h50) : La philosophie morale de Hugo en contexte pédagogique

14h : Anastasia Scepi (Sorbonne Université) : Victor Hugo lu, commenté et médité par la maison Aubert. Essai de recherche-critique en contexte d’enseignement internationale.

14h50 : Adaptation théâtrale de Claude Gueux de Victor Hugo par la compagnie du Tout Vivant.

Spectacle suivie d’une rencontre avec Frédéric Périgaud : Jouer Claude Gueux en écoles et en prisons : retours d’expériences.

16h50 : fin de la première journée

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Mercredi 16 décembre

Session 3 (9h-10h40) : À travers l’œuvre de Hugo (1)

9h : Gökçe Ergenekon (université Paris-1 Panthéon-Sorbonne) : Réflexion morale sur l’altérité non humaine et prémisses d’une éthique animale dans « Le Poème du jardin des Plantes » de Victor Hugo.

9h50 : Stéphane Haber (université Paris-Nanterre) : Hugo/Spinoza : la haine.

Pause

Session 4 (11h-12h40) : À travers l’œuvre de Hugo (2)

11h : Laurène Sinnappu (université Paris-Cité) : « Devenir trouble et inquiétant » : la question du désir masculin dans les œuvres de l’exil.

11h50 : Claude Millet : La valeur des héros, de Marion de Lorme aux Burgraves.

12h40 – 14h20 : Pause déjeuner

Session 5 (14h20-17h) : Philosopher avec Les Misérables (2)

14h20 : Elisa Reato (université Paris-Nanterre) : Réflexions sur le rire.

15h10 : Zied Smat (université de Tunis El-Manar) : La « pitié immense » contre le « document humain » : confrontation des dispositifs de formation morale chez Hugo et Zola.

16h : clôture du colloque.