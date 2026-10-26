Eléonore Quinaux, Poétiques de la cécité. Une histoire de la figure de l'aveugle à travers les lettres européennes.

Poétiques de la cécité étudie les représentations littéraires de la cécité, de l'Antiquité à la littérature contemporaine, éclairées par quelques concepts philosophiques inhérents à la question du visuel et de son absence. L'ouvrage interroge les métarmophoses de la figure de l'aveugle et ses fonctions poétiques, herméneutiques et épistémologiques. L'étude questionne la hiérarchie sensorielle qui place la vue au sommet des facultés perceptives et remet en question la conception oculocentrique du monde qui en découle. De Platon aux traditions bibliques et médiévales, cette prééminence contribue à associer la cécité au manque, à la faute, à la marginalité et au désordre. Mais la figure de l'aveugle se révèle investie d'une valeur paradoxale: privée de vision sensible, elle peut accéder à une connaissance du suprasensible, de l'invisible ou de l'intériorité.

De l'époque moderne à la période contemporaine, les réflexions de Descartes, Diderot et Condillac sur la perception, puis les oeuvres de Shakespeare, Hugo, Balzac, Maeterlinck, Ghelderode, Beckett et d'auteurs contemporains, déplacent ces représentations. L'aveugle cesse d'être seulement une figure d'altérité: sa représentation engage aussi le lecteur, confronté à la polysémie du signe et amené à interroger ses propres modalités de percpetion et d'interprétation. Son polymorphisme en fait ainsi un opérateur pour penser les rapports entre visible et invisible, perception et connaissance, corporalité et intériorité.

Éléonore Quinaux est maître-assistante en littérature au département pédagogique de Nivelles de la Haute École Bruxelles-Brabant. Docteure de l’Université de Liège, elle a consacré sa thèse, dirigée par Michel Delville, à la cécité et aux rapports entre visuel et non-visuel, auxquels elle a également consacré plusieurs articles.