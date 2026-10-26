Itinéraires. Littératures, textes, culture, 2026 : "La performance au prisme des arts et du langage" (dir. Luca Greco, Ophélie Naessens)

Sous la direction de Luca Greco et Ophélie Naessens

Ce numéro double porte sur une approche de la performance permettant à la fois de considérer les pratiques artistiques au prisme du matériau langagier et d’appréhender les pratiques langagières, en tant que matière plastique et esthétique, ressource de travail pour les artistes, mais aussi en tant que médium pour parler des œuvres d’art et de la performance en particulier. Ce volume met en dialogue chercheur·euses en sciences humaines et sociales et plasticien·nes. Il se penche sur l’accomplissement langagier, interactionnel et multimodal de la performance. Les auteur·rices s’intéressent tout particulièrement à la dimension politique, esthétique et langagière des pratiques performatives, à la manière dont l’art contemporain considère le langage, la prise de la parole et la participation comme des ressources esthétiques. Les contributions de ce dossier se focalisent également sur les modalités d’utilisation du langage et de l’interaction par les artistes et les militant·es dans les performances d’inspiration féministes et queer, ou encore sur l’utilisation et l’intégration des méthodes qualitatives, ethnographiques, issues du champ des sciences humaines et sociales dans les performances. Les données sur lesquelles les contributions du numéro s’appuient sont variées aussi bien sur le plan linguistique (français, anglais, portugais, espagnol, italien, langue des signes), que sémiotique (parole, texte, gestes, mouvements, vision…), tout en parcourant une gamme très riche de matérialités esthétiques : données littéraires et textuelles, issues de la performance, de la vidéo-art, du théâtre…



Sommaire…

Luca Greco et Ophélie Naessens

La performance au prisme des arts et du langage : une introduction

De l’énoncé au geste [et réciproquement] : Partitions, notations et transcriptions

Luca Greco

La transcription en tant que performance politique et esthétique : construire des ponts entre les recherches sur l’interaction, le féminisme et l’art contemporain

Valeria De Luca

Quand écouter, c’est faire : Meet me at the Bench, ou de l’entrelacs parole-geste dans une performance portative

Gabriele Stera

Tran(scripts): pratiques de la transcription dans la performance : Nora Turato, SOSO Limited, franck leibovici

Carolina Alfradique Leite

small, almost invisible, hole : La notation chez Yoko Ono

Clémence Canet

Entre désignation et remplacement des expôts, le langage dans une visite-performance aéroportuaire

Manuel Houssais

Trouble dans la performance

Guillonne Balaguer

L’autre se fait dans ma bouche : transcriptions-partitions et performances dans une enquête poétique et sociolinguistique ethnographique

Performances et langage : de la conversation comme forme artistique à l’engagement socio-politique

Ophélie Naessens

De la conversation ordinaire à la performance conversationnelle : quelques pistes d’un devenir forme(s) de l’échange verbal à partir de l’œuvre de A Constructed World

Eugénie Péron-Douté

Du sort à la sororité : Les performances littéraires de Chloé Delaume

Benoit Jodoin

Performer la parole au musée : une réflexion institutionnelle

Anna Levy

Discours féministes en performance : pour une littérature de l’adresse dans les performances littéraires contemporaines

Priscilla Wind

La place du langage dans les vidéo-performances de Renate Lorenz et Pauline Boudry

Lauro José Siqueira Baldini, Tyara Veriato Chaves, Mariana Jafet Cestari et Lucilia Maria Abrahão e Sousa

Discours des brésilianités entre la vie et la mort : Les performances du Théât(r)e Oficina

Raquel Carinhas, Valentina García et Cinthia de Oliveira Barros

BROTE : la langue des signes uruguayenne comme matériel scénique dans un projet artistique en Uruguay

Langage et performance : de l’absence des corps

Luca Greco, Ophélie Naessens, Olivier Boréel et Perrine Mornay

Entretien avec Olivier Boréel et Perrine Mornay du collectif Impatience

Varia

Jérémie Majorel

Paradoxes de l’empathie : Conquistadors, Congo et Tristesse de la terre d’Éric Vuillard

Patrick Imbert

« Tsimtsum », non-fini et infini dans L’histoire de Pi de Yann Martel