Itinéraires. Littératures, textes, culture, 2026 : "La performance au prisme des arts et du langage" (dir. Luca Greco, Ophélie Naessens)
Sous la direction de Luca Greco et Ophélie Naessens
Ce numéro double porte sur une approche de la performance permettant à la fois de considérer les pratiques artistiques au prisme du matériau langagier et d’appréhender les pratiques langagières, en tant que matière plastique et esthétique, ressource de travail pour les artistes, mais aussi en tant que médium pour parler des œuvres d’art et de la performance en particulier. Ce volume met en dialogue chercheur·euses en sciences humaines et sociales et plasticien·nes. Il se penche sur l’accomplissement langagier, interactionnel et multimodal de la performance. Les auteur·rices s’intéressent tout particulièrement à la dimension politique, esthétique et langagière des pratiques performatives, à la manière dont l’art contemporain considère le langage, la prise de la parole et la participation comme des ressources esthétiques. Les contributions de ce dossier se focalisent également sur les modalités d’utilisation du langage et de l’interaction par les artistes et les militant·es dans les performances d’inspiration féministes et queer, ou encore sur l’utilisation et l’intégration des méthodes qualitatives, ethnographiques, issues du champ des sciences humaines et sociales dans les performances. Les données sur lesquelles les contributions du numéro s’appuient sont variées aussi bien sur le plan linguistique (français, anglais, portugais, espagnol, italien, langue des signes), que sémiotique (parole, texte, gestes, mouvements, vision…), tout en parcourant une gamme très riche de matérialités esthétiques : données littéraires et textuelles, issues de la performance, de la vidéo-art, du théâtre…
Luca Greco et Ophélie Naessens
La performance au prisme des arts et du langage : une introduction
De l’énoncé au geste [et réciproquement] : Partitions, notations et transcriptions
Luca Greco
La transcription en tant que performance politique et esthétique : construire des ponts entre les recherches sur l’interaction, le féminisme et l’art contemporain
Valeria De Luca
Quand écouter, c’est faire : Meet me at the Bench, ou de l’entrelacs parole-geste dans une performance portative
Gabriele Stera
Tran(scripts): pratiques de la transcription dans la performance : Nora Turato, SOSO Limited, franck leibovici
Carolina Alfradique Leite
small, almost invisible, hole : La notation chez Yoko Ono
Clémence Canet
Entre désignation et remplacement des expôts, le langage dans une visite-performance aéroportuaire
Manuel Houssais
Trouble dans la performance
Guillonne Balaguer
L’autre se fait dans ma bouche : transcriptions-partitions et performances dans une enquête poétique et sociolinguistique ethnographique
Performances et langage : de la conversation comme forme artistique à l’engagement socio-politique
Ophélie Naessens
De la conversation ordinaire à la performance conversationnelle : quelques pistes d’un devenir forme(s) de l’échange verbal à partir de l’œuvre de A Constructed World
Eugénie Péron-Douté
Du sort à la sororité : Les performances littéraires de Chloé Delaume
Benoit Jodoin
Performer la parole au musée : une réflexion institutionnelle
Anna Levy
Discours féministes en performance : pour une littérature de l’adresse dans les performances littéraires contemporaines
Priscilla Wind
La place du langage dans les vidéo-performances de Renate Lorenz et Pauline Boudry
Lauro José Siqueira Baldini, Tyara Veriato Chaves, Mariana Jafet Cestari et Lucilia Maria Abrahão e Sousa
Discours des brésilianités entre la vie et la mort : Les performances du Théât(r)e Oficina
Raquel Carinhas, Valentina García et Cinthia de Oliveira Barros
BROTE : la langue des signes uruguayenne comme matériel scénique dans un projet artistique en Uruguay
Langage et performance : de l’absence des corps
Luca Greco, Ophélie Naessens, Olivier Boréel et Perrine Mornay
Entretien avec Olivier Boréel et Perrine Mornay du collectif Impatience
Varia
Jérémie Majorel
Paradoxes de l’empathie : Conquistadors, Congo et Tristesse de la terre d’Éric Vuillard
Patrick Imbert
« Tsimtsum », non-fini et infini dans L’histoire de Pi de Yann Martel