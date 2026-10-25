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Dossier "La guerre", revue Approches n°194 (Printemps-été 2027)

  • Date de tombée (deadline) :
  • À : Paris
Publié le par Romain Bionda (Source : Revue Approches )

APPEL À CONTRIBUTIONS 

Approches n° 194 (printemps-été 2027)

Approches est une revue de sciences humaines, d’arts et de littérature née en 1974.

Indépendante, la revue vise à éclairer le contemporain à distance de l’actualité  éphémère, encourageant la pluralité des regards et points de vue.

La revue accueille des articles venus de tous horizons, universitaires ou non. Le  projet est de donner l’occasion aux auteurs, éventuellement spécialistes, de parler  à des non-spécialistes et de permettre au lecteur de jeter des ponts entre les  diverses voies d’approches. Libre à chacun des contributeurs de travailler comme  il l’entend dans son champ de compétences.

La revue accueille deux types d’articles, inédits :

  • articles pour le dossier thématique (tout type d’approche en arts, littérature et 
    sciences humaines)
  • articles pour la rubrique « Culture » 

Pour le numéro 194, Approches accueille les articles répondant à l’intitulé du  numéro :

« La guerre » 

Format des propositions 

Merci d’adresser vos propositions sous une forme libre mais brève, n’excédant  pas une page et de l’accompagner de quelques lignes de C.V.

Format des articles 

La longueur des articles est libre, dans la limite de 20.000 signes (espaces non  incluses) pour le dossier et 10.000 signes pour la rubrique « Culture ».

Les indications de style pour la présentation de l’article se trouvent sur la page :

https://drive.google.com/file/d/1WbIStb50LW03fspb
0ngRc6ZnWievXTW/view?usp=sharing

Calendrier :

Jusqu’au 18 novembre 2026 :   adresser une proposition d’article à 
revueapproches@gmail.com 
A partir du 23 novembre 2026 : réponse du comité de rédaction 
05 mars 2027 (dernier délai) : remise des articles 
Avril 2027 : Publication du numéro (version papier)