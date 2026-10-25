Dossier "La guerre", revue Approches n°194 (Printemps-été 2027)

APPEL À CONTRIBUTIONS

Approches n° 194 (printemps-été 2027)

Approches est une revue de sciences humaines, d’arts et de littérature née en 1974.

Indépendante, la revue vise à éclairer le contemporain à distance de l’actualité éphémère, encourageant la pluralité des regards et points de vue.

La revue accueille des articles venus de tous horizons, universitaires ou non. Le projet est de donner l’occasion aux auteurs, éventuellement spécialistes, de parler à des non-spécialistes et de permettre au lecteur de jeter des ponts entre les diverses voies d’approches. Libre à chacun des contributeurs de travailler comme il l’entend dans son champ de compétences.

La revue accueille deux types d’articles, inédits :

articles pour le dossier thématique (tout type d’approche en arts, littérature et

sciences humaines)

sciences humaines) articles pour la rubrique « Culture »

Pour le numéro 194, Approches accueille les articles répondant à l’intitulé du numéro :

« La guerre »

Format des propositions

Merci d’adresser vos propositions sous une forme libre mais brève, n’excédant pas une page et de l’accompagner de quelques lignes de C.V.

Format des articles

La longueur des articles est libre, dans la limite de 20.000 signes (espaces non incluses) pour le dossier et 10.000 signes pour la rubrique « Culture ».

Les indications de style pour la présentation de l’article se trouvent sur la page :

https://drive.google.com/file/d/1WbIStb50LW03fspb

0ngRc6ZnWievXTW/view?usp=sharing

Calendrier :

Jusqu’au 18 novembre 2026 : adresser une proposition d’article à

revueapproches@gmail.com

A partir du 23 novembre 2026 : réponse du comité de rédaction

05 mars 2027 (dernier délai) : remise des articles

Avril 2027 : Publication du numéro (version papier)