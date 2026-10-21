Patrick Dandrey, L'Adolescent. Un âge en peine (XIXe-XXe s.)

Longtemps occultée et fragmentée, l’adolescence émerge aux xixe et xxe siècles comme un âge à part entière – mais à quel prix ? Des foyers français ou des internats britanniques et prussiens aux plantations américaines, des témoignages de Rousseau ou Chateaubriand aux fictions ou (auto)-fictions de Swinburne ou Musil, Walser ou Augiéras, cet essai fondé sur des sources littéraires et (en partie) cinématographiques tente de dégager, à partir du verre grossissant de la violence éducative faite aux corps adolescents, les lignes de force d’une conception de cette tranche d’âge : comment, entre les révolutions de 1789 et 1968, elle fut écartelée entre une infantilisation prolongée et une injonction de maturité prématurée.

Une plongée poignante et éclairante dans les souffrances, les révoltes et les contradictions d’un âge qui se cherche encore aujourd’hui. Et une approche originale pour comprendre comment s’est forgée notre conception moderne de la jeunesse.

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Patrick Dandrey est professeur émérite de littérature française à la Sorbonne. Il a publié une vingtaine de livres et près de deux cent cinquante articles sur les écrivains du xviie siècle français et les médecins de l’âme depuis l’Antiquité. Il a consacré à l’adolescence sous l’Ancien Régime une étude parue en 2021 : Trois adolescents d’autrefois.