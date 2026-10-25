Averroès, De l'âme : Compendium et Commentaire moyen du traité De l'âme d'Aristote (éd. J.-B. Brenet)

C’est par son activité de « Commentateur » d’Aristote que le grand penseur arabe Ibn Rušd, dit Averroès (1126-1198), connut la renommée auprès de ses lecteurs juifs et chrétiens du Moyen Âge, et c’est en s’efforçant d’éclaircir les difficultés posées par le maître grec qu’il élabora sa propre pensée. L’interprétation du traité De l’âme est le lieu crucial où se joue la limite ténue entre explicitation et créativité conceptuelle. Dans le Petit commentaire (Compendium) et le Commentaire moyen se met peu à peu en place la doctrine averroïste de l’intellect séparé, unique et éternel qui apparaîtra en plein jour dans le Grand commentaire. Elle scandalisera Thomas d’Aquin autant qu’elle fascinera Dante, Marsile de Padoue ou Pic de La Mirandole. Car derrière la question technique de la nature de l’intellect et de sa séparabilité se cache celle, décisive, de l’immortalité personnelle de l’âme.

Deux textes clefs de l’histoire de la philosophie traduits pour la première fois en français.