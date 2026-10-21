Évelyne Lever, Louis XIV et sa cour

Lieu de tous les fantasmes, vivier d’intrigues où se mêlent amours, trahisons et vengeances, la cour de Louis XIV n’a jamais cessé d’inspirer les écrivains, les cinéastes et aujourd’hui les auteurs de séries. Dans une vaste fresque historique, Évelyne Lever fait vivre cet univers fascinant qui est à la fois centre du pouvoir, théâtre de la gloire monarchique, foyer de civilisation et intarissable source de divertissements. Autour du souverain, incarnant la grandeur de l’État, se joue pendant plus d’un demi-siècle (1661-1715) une extraordinaire comédie humaine, dans laquelle les courtisans sont en même temps acteurs et spectateurs.

De la splendeur des années de jeunesse aux heures sombres de la fin du règne, on suit l’évolution de cette société soumise au monarque dont elle attend les bienfaits et redoute la disgrâce. Fastueuse et galante pendant plus de deux décennies, elle vit dans une fête perpétuelle de château en château et suit le roi dans ses campagnes militaires. Magnifiée par son installation à Versailles en 1682, ordonnée par une étiquette rigoureuse, de plus en plus prestigieuse, la cour de France devient le pôle d’attraction de toutes les cours d’Europe.

Une grande fresque historique qui se lit comme un roman.

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