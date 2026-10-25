Montaigne, Essais (éd. F. Goyet, préf. T. Samoyault)

Préface de Tiphaine Samoyault

Cette traduction en français moderne de la toute première édition des Essais est une entreprise entièrement inédite. Elle invite à lire Montaigne comme ses contemporains l’ont découvert : libre, profond, surprenant – vivant.

En 1580, Michel de Montaigne, âgé de quarante-sept ans et retiré sur ses terres, publie à Bordeaux les deux premiers livres des Essais. Le succès est immédiat : l’ouvrage lui vaut une célébrité qui ne se démentira plus.

Montaigne y parle de lui, mais aussi de tout : de l’amitié et de l’amour, de l’éducation, des livres, de la peur et de la mort, des coutumes, de la guerre, du pouvoir, du monde. Curieux de toutes les expériences, rétif aux certitudes, il fait de sa propre vie le terrain d’une interrogation inépuisable sur l’homme.

Quatre siècles plus tard, les Essais sont partout : dans notre langue, notre littérature, notre manière même de penser l’individu. Et la voix de Montaigne résonne encore, libre, vive, toujours en mouvement.

Francis Goyet est professeur émérite de littérature française à l’université Grenoble-Alpes et l’un des grands spécialistes de Montaigne. Il a consacré de nombreux travaux aux Essais, dont il a profondément renouvelé la lecture.

Cette traduction en français d’aujourd’hui, qui restitue toute la vivacité, la liberté et la modernité de Montaigne, s’accompagne de la parution, aux Éditions Classiques Garnier, d’En traduisant Montaigne. Quelques énigmes des Essais, où Francis Goyet éclaire les choix qui ont guidé ce travail monumental.

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