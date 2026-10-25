Averroès, Commentaire moyen à la Poétique d'Aristote (éd. L. Bertrand, F. Woerther, GF-Flammarion)

Édition et traduction : Loïc Bertrand, Frédérique Woerther

Le Commentaire moyen à la Poétique, donné ici pour la première fois dans une traduction intégrale en français, est une pièce emblématique de l’histoire de la réception de l’œuvre aristotélicienne, mais aussi de la pensée philosophique d’Averroès. Celui-ci s’attache à restituer le propos d’Aristote au-delà des lacunes et des opacités de la traduction arabe dans laquelle il lit la Poétique, en la replaçant dans le réseau de rapports qu’il établit entre logique, éthique et politique. Plus qu’aucun autre philosophe arabe ancien, Averroès y confronte les notions aristotéliciennes à une poésie et à une tradition critique arabes profondément étrangères aux conceptions grecques.

C’est à cet égard que le Commentaire moyen à la Poétique témoigne d’une rencontre singulière entre deux traditions poétiques et d’une réflexion sur ce que la poésie peut avoir d’universel, au-delà de la divergence des langues et des traditions.

Feuilleter le livre…