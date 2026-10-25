"Écrire, en gros, c’est facile". Entretien avec Jean-Philippe Toussaint par Virginie Bloch-Lainé (legrandcontinent.eu)

« Avec Patrick Modiano, Michel Houellebecq, Jean Echenoz et Annie Ernaux, Jean-Philippe Toussaint est l’un des plus grands écrivains contemporains de langue française. Plusieurs scènes qu’il a imaginées et écrites sont devenues des classiques de la littérature. La robe en miel que conçoit la styliste Marie (Nue, publié en 2013 aux éditions de Minuit comme tous ses livres) et que suit un essaim d’abeilles, le cheval qui vomit dans la soute d’un avion-cargo (La Vérité sur Marie, 2009), le héros des Émotions (2020) dont le père vient de mourir et qui serre dans ses bras son ex-femme venue assister aux obsèques, retrouvant ainsi des éclats de l’intimité qu’ils eurent autrefois – ces moments suspendus constituent des réserves d’images, de beauté, et d’émotions vers lesquelles les lecteurs de Toussaint retournent souvent. L’Urgence et la patience (2012) texte qui porte non pas sur l’inspiration, à laquelle il ne croit pas, mais sur la création littéraire, son élaboration, ses rythmes et ses étapes, a fait entrer ce diptyque, « l’urgence et la patience » dans le vocabulaire de ceux qui écrivent, en amateurs ou en professionnels. Dans le nouveau roman de Toussaint, La Hantise, l’image qui reste en tête une fois le livre terminé est une scène de sexe entre le narrateur et une femme, Yolanda Paul, qui porte le bras droit en écharpe et un plâtre autour de son poignet cassé. Elle est la femme importante du roman, à la manière dont chaque opus de James Bond possède sa James Bond Girl. Lorsque le narrateur et Yolanda Paul couchent ensemble, le plâtre voltige au-dessus de la tête du narrateur : « Elle me semblait, avec ce plâtre, être plus nue que nue. Je n’avais jamais vu une femme aussi nue. C’était la fragilité même, la chair et le cristal. » »

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