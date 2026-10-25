Que peut la poésie arabe aujourd’hui ? Poésie contemporaine et traduction : voix, mémoires et circulations dans les pays du Levant

Colloque international organisé par l’Université Al-Zeitounah (Amman, Jordanie) et l’Université Al-Noor (Mosul, Irak)

À l’Université Al-Zeitounah, les 24 & 25 mars 2027

« Je n’aurai vu sur ma route

Qu’orphelins hagards en déroute

Dans la boue des ténèbres enfoncés jusqu’au genou,

Dans la cohue des pèlerins et des fuyards »[1]

Dans une région du monde traversée par les guerres, les fractures politiques, les déplacements forcés et la dispersion des communautés, que peut encore la poésie ? Comment fait-elle entendre les voix individuelles et les mémoires collectives, et comment circule-t-elle au-delà des frontières, des langues et des espaces culturels ?

De la Palestine à la Syrie, de l’Irak au Liban et à la Jordanie, la poésie actuelle interroge les rapports entre création, mémoire, exil et résistance. Face aux violences de l’Histoire, à la fragmentation des territoires et à la fragilisation des espaces de création, elle invente des formes nouvelles pour dire les pertes, transmettre les expériences douloureuses de l’exil et du déplacement mais surtout pour renouveler les imaginaires. Du vers libre au poème en prose, de la page à la performance, de la langue arabe et à ses dialectes, aux écritures diasporiques en langue arabe ou étrangère, elle explore les possibilités d’une parole qui témoigne de notre époque tout en ouvrant des horizons inédits.

La traduction occupe logiquement une place essentielle dans cette dynamique. Elle ne constitue pas seulement un moyen de faire connaître les œuvres au-delà de leur espace linguistique d’origine : elle est aussi un lieu de rencontre entre les langues, les cultures et les mémoires. Traduire la poésie arabe, c’est interroger la transmission des rythmes, des images, des voix et des références culturelles, mais aussi les écarts, les déplacements de sens et les formes d’intraduisibilité qui accompagnent le passage d’une langue à une autre. La démarche traductive contribue ainsi à la circulation des œuvres du Levant, tout en questionnant leur réception, leur visibilité et leur place dans le paysage littéraire international.

Ce colloque propose d’examiner les renouvellements de la poésie arabe contemporaine à la lumière de ces enjeux esthétiques, politiques et linguistiques. Il invite à réfléchir aux relations entre poésie et histoire, aux écritures de la guerre et de l’exil, aux formes de résistance et de réinvention, ainsi qu’au rôle des traducteurs et des traductrices dans la transmission des œuvres. Une attention particulière sera accordée aux échanges entre le monde arabe et ses diasporas, aux circulations entre l’arabe et ses dialectes et les autres langues, en particulier le français, et aux transformations que ces passages produisent dans les textes comme dans leur réception. Que peut la poésie aujourd’hui, et que devient-elle lorsqu’elle passe d’une langue à l’autre ? Entre ancrage et déplacement, mémoire et invention, singularité des voix et partage des expériences, ce colloque entend interroger la capacité de la poésie arabe contemporaine à créer des espaces de dialogue, à faire circuler les imaginaires et à renouveler notre manière d’habiter un monde fragmenté.

Face à de telles crises, à la silenciation, à la fragmentation ou à la saturation des discours et des voix, la poésie est-elle encore capable d’ouvrir un espace où se fasse entendre une parole fragile mais tenace, de faire éclore un imaginaire qui circule au-delà des frontières et de fédérer une communauté humaine sensible à la diversité des expériences ? La poésie en langue arabe, issue du monde arabe et de ses diasporas peut-elle aujourd’hui constituer un tel espace, qu’il prenne la forme de la voix, de la page ou du geste performé ? Que devient cette parole lorsqu’elle est traduite, transmise et reçue dans d’autres langues et d’autres univers culturels ?

À travers les axes proposés, qui ne sont nullement exhaustifs, ce colloque international entend explorer la puissance actuelle de l’élan poétique en langue arabe : ce qu’il porte, ce qu’il transforme, ce qu’il invente et ce qu’il peut encore. Il s’agira également d’interroger les conditions de circulation de cette poésie, les enjeux de sa traduction et les transformations esthétiques et culturelles qui s’opèrent lorsque les œuvres passent d’une langue à l’autre.

Une place d’honneur sera accordée à la poésie écrite par des femmes, afin de célébrer la richesse de leurs voix, la singularité de leurs imaginaires et la diversité de leurs expériences.

Axe 1. Poésie et crises contemporaines : dire l’indicible

Les poètes écrivent au cœur de bouleversements majeurs : génocide, guerre, exil, migration forcée, révolution, désillusion politique, mémoire des violences, effondrement écologique… Le champ poétique contemporain est un espace où l’on porte le non-dit collectif et où l’on reformule une parole libératrice.

L’on pense au poète irakien Saadi Youssef qui a fait de l’exil, de la mémoire et de l’attachement à sa terre natale des thèmes essentiels de son œuvre, par exemple, Loin du premier ciel (1999) et dans la lignée duquel s’inscrivent nombre de jeunes plumes. L’on pourra apprécier de Nour Elassy, rescapée du génocide palestinien qui publie en France où elle est réfugiée, un recueil intitulé : Ceci est ma maison (2026) ainsi qu’à la voix la plus incisive venue de Palestine : Najwan Darwich, notamment auteur de Tu n’es pas un poète à Grenade (2023).

Comment traduire une poésie façonnée par la guerre, la dépossession coloniale et l’exil sans effacer la singularité historique et politique de ses voix ?

Axe 2. Poésie et nouveaux espaces médiatiques

La poésie connaît un immense essor sur les réseaux sociaux : Instagram (poésie visuelle, fragments), TikTok (spoken word, performances), YouTube, podcasts, plateformes de slam et récitals en ligne. Beaucoup de jeunes poètes émergent aujourd’hui via ces médias, hors des circuits éditoriaux classiques. Difficile d’appréhender ce qui se passe en dehors des structures institutionnelles lorsqu’une constellation de noms apparait : l’on pensera aux Palestiniennes Terez Sliman, Dana Dajani, Farah Chamman, à la poète et performeuse palestinienne Hind Shoufani, ainsi qu’aux Libanais Michelle et Noel Keserwany, qui explorent les liens entre poésie, oralité et performance. L’on pourra intégrer la scène slam jordanienne avec Laith Akuz et les collectifs indépendants.

Ces espaces numériques favorisent aussi des formes inédites de circulation entre les langues et les publics : traductions spontanées, sous-titrage des performances, partage de fragments poétiques et recontextualisation des textes contribuent à transformer les modes de diffusion, de réception et de traduction.

Axe 3. Le corps, la voix, la scène : renouveau du performatif

La poésie est historiquement un art de l’oral. Aujourd’hui, le slam, la performance et le spoken word réactivent cette tradition à travers des festivals qui accueillent une poésie engagée qui s’allie à des formes hybrides mêlant vidéo, musique et chant. L’on citera la Libanaise Ritta Baddoura qui explore dans ses lectures-performances les liens entre texte, émotion et son. Ses recueils, parmi lesquels Arisko Palace (2014), Parler étrangement (Prix Max Jacob 2015) et Désaltère (2022), interrogent l’identité et l’exil, entre deux langues, entre violence et apaisement des meurtrissures de l’Histoire.

L’on pourra s’interroger sur la manière de transmettre dans une autre langue le rythme, les sonorités, les accents, les variantes dialectales, les gestes et les dimensions culturelles d’une poésie conçue pour être dite et entendue.

Axe 4. Poésie et mutations du langage : approches linguistiques, stylistiques et cognitives

La poésie explore la diversité des pratiques langagières, entre fuṣḥā dialectes, hybridations et influences des langues diasporiques, notamment le français et l’anglais. Dans quelle mesure le recours aux vernaculaires renouvelle-t-il les rapports entre langue littéraire et langue parlée, en favorisant un ancrage local et une expression plus intime des réalités sociales ? L’écriture en translittération et les expérimentations numériques participent également à ces transformations.

L’on explorera la créativité lexicale, les métaphores, la polysémie et les innovations syntaxiques, ainsi que leurs effets sur la construction du sens. Il interrogera enfin les enjeux de la traduction : comment restituer les sonorités, les jeux de mots et les hybridations linguistiques, et comment ces choix influencent-ils la circulation et la réception des textes, notamment en français ?

Axe 5. Poésie, soin et subjectivité : écrire pour réparer et survivre

Beaucoup de poètes contemporains articulent trauma individuel et trauma collectif, mémoire intime, familiale et mémoire politique, guérison, deuil, exil, reconstruction. Comme la littérature en général, la poésie devient un espace de réparation symbolique (Gefen, 2017) autant qu’un lieu de réaffirmation identitaire. Une attention particulière sera accordée aux voix irakiennes actuelles, celle de Lamia Abbas Amara, Dunya Mikhail, Amal al-Jubouri, Bushra al-Bustani et Wafaa Abdul Razzak, qui, de l’intérieur du pays ou depuis l’exil, élaborent une parole marquée par les guerres successives, l’embargo, l’occupation, les violences de 2014-2017 et les déplacements qui en découlent. L’on pensera aussi à Hama Mohammed qui a fui la Syrie en 2011 et ne cesse de revenir sur la résilience face à la douleur de l’exil et la nostalgie du pays perdu avec Prête-moi une fenêtre (2018) ou Les Hirondelles se sont envolées avant nous (2021) ou à sa compatriote, Maïss Alrim Karfoul, autrice de Quand on a aidé la guerre pour qu’elle traverse (2018) et de Vague mont ciseaux (2019).

La traduction de ces écritures soulève également la question de la transmission de la douleur, du trauma et de l’intime, ainsi que celle de leur réception dans des contextes culturels différents.

Axe 6. Traduction, réception et circulation de la poésie arabe contemporaine

La poésie arabe contemporaine circule entre des espaces culturels régionaux et internationaux, portée par les maisons d’édition, les revues, les anthologies, les festivals, les réseaux numériques et les initiatives de traduction. Ces circulations contribuent à la visibilité des œuvres, tout en soulevant des questions de réception, de légitimité et de reconnaissance littéraire. Traduire la poésie ne consiste pas seulement à transférer un texte d’une langue à une autre : c’est aussi négocier des rythmes, des images, des références culturelles et des imaginaires, au risque de certains déplacements de sens ou de certaines pertes, mais aussi au prix de nouvelles possibilités de lecture.

Cet axe invite à étudier le rôle des traducteurs et des traductrices dans la transmission de la poésie arabe, les choix éditoriaux qui orientent sa réception, la place des anthologies dans la constitution d’un paysage poétique contemporain et les relations entre traduction, canonisation et visibilité internationale. Une attention particulière pourra être accordée aux traductions vers le français, aux circulations entre l’arabe et les langues des diasporas, ainsi qu’aux pratiques de retraduction et aux nouvelles formes de médiation numérique. On pourra notamment s’intéresser aux anthologies de poésie arabe contemporaine, dont Crépuscule : Anthologie. Poétesses libanaises contemporaines, et à la manière dont ces publications construisent des représentations de la création poétique et contribuent à la reconnaissance de nouvelles voix.

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Comité d’organisation

Jaber Abualasal, Al-Zeitounah University (Jordanie)

Isabelle Bernard, The University of Jordan (Jordanie)

Sundus F. Farman, Al-Zeitounah University (Jordanie)

Waël Rabadi, Al-Albayt University (Jordanie)

Comité scientifique

Jaber Abualasal, Al-Zeitounah University (Jordanie)

Isabelle Bernard, The University of Jordan (Jordanie)

Sundus F. Farman, Al-Zeitounah University (Jordanie)

Enora Lessinger, Oxford Brookes University (UK)

Waël Rabadi, Al-Albayt University (Jordanie)

Ilham H. Sallo, The University of Mosul (Irak)

Mohammed Z. Zaidan, Princess Alnoor University (Irak)

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Calendrier et précisions

Nous vous invitons à transmettre votre proposition de communication (résumé de 300 mots (Times New Roman, 12, single-spaced) avec cinq références bibliographiques, accompagné de votre mini-biobibliographie aux adresses suivantes : waelr@hotmail.fr & elessinger@brookes.ac.uk

Date limite pour l’envoi des propositions de communication : 20 décembre 2026.

Les décisions d’acceptation seront communiquées avant le 15 janvier 2027.

Le colloque aura lieu les 24 et 25 mars 2027.

Les interventions se feront de préférence en présentiel et en français. Il n’y aura pas de frais d’inscription.

Le colloque donnera lieu à une publication dans la Revue de l’Université Al-Zeitounah, intitulée Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies. La participation au colloque ne vaut pas engagement de publication, les textes remis à l’issue de celui-ci devant être soumis à une procédure d’évaluation par des pairs.

Les frais de déplacement, de transport et d’hébergement ne pourront malheureusement pas être pris en charge. Les déjeuners et les pauses-café seront offerts aux participants par l’Université Al-Zeitounah.

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Suggestions bibliographiques

Adnan, Etel, Laure Ghorayeb, Joumana Haddad et ali., Crépuscule: Anthologie. Poétesses libanaises contemporaines, Beyrouth, Kaph, 2024, 448 p.

Adonis, Lexique amoureux, traduit de l’arabe (Syrie) par Vénus Khoury-Ghata, Issa Makhlouf et Houria Abdelouahed, Paris, Gallimard, 2018, 512 p.

Alexander, Jeffrey C., Ron Eyerman, Bernhard Giesen, Neil J. Smelser et Piotr Sztompka (Dir.), Cultural Trauma and Collective Identity, Berkeley, University of California Press, 2004, 304 p.

ALJAMAL, Yousef M. (dir), If I Must Die: Poetry and Prose, by Refaat Alareer, New York,Or Books, 2024, 288 p.

Al-Jarrah, Nourri, Les tablettes orientales, Arles, Actes Sud, 2026, 170 p.

Assmann, Aleida, Les Formes de l’oubli, Paris, Éditions du CNRS, 2016, 224 p.

Boase-Beier, Jean, « Retelling catastrophe through translation » dans Marina Lambrou (Dir.), Londres, Bloomsbury Academic, 2020, p. 129-142. DOI : 10.5040/9781350120051.ch-008

Beydoun, Abbas, Un billet pour deux (2010-2019), Arles, Actes sud, 2021, 160 p.

Caruth, Cathy, L’expérience inappropriable. Le trauma, le récit et l’histoire, traduit de l’américain par Élise Guidoni, Paris, Hermann, 2023, 204 p.

Darwish, Najwan, Tu n’es pas poète à Grenade, traduit de l’arabe (Palestine) par Abdellatif Laâbi), Paris, Le Castor Astral, 2023, 100 p.

Dampierre-Noiray, Ève de, « Du « poème des perdants » (Darwich) à la déconstruction des canons épiques : quelle tâche pour la poésie arabe aujourd’hui ? », SFLGC, bibliothèque comparatiste, 2019, https://sflgc.org/acte/de-dampierre-noiray-eve-du-poeme-des-perdants-darwich-a-la-deconstruction-des-canons-epiques-quelle-tache-pour-la-poesie-arabe-aujourdhui/

ELASSY, Nour, Ceci est ma maison, traduit de l’arabe, Paris, Les liens qui libèrent, 2026, 224 p.

ERRERA, Eglal (Dir.), Les Poètes de la Méditerranée, Anthologie, Gallimard et Culturesfrance, 2010, 960 p.

Felman, Shoshana & Dori Laub, Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, Londres – New York, Routledge, 1992, 312 p.

Ghanayem, Reem (Dir.), Book of Wills, Jerusalem, Akoya, 2026, 112 p.

HADDAD, Katia, « La poésie francophone arabe : une certaine idée de la modernité », in États de la poésie contemporaine, Acanthe, Annales de Lettres françaises, vol. 23, Beyrouth, Publications de l’Université Saint-Joseph, mars 2005.

Hallaq, Boutros et Heidi Toelle, Littérature Arabe Moderne. Genèse et problématiques, Paris, Brill, 2024, 456 p.

Hassan, Kadhim- Jihad, La Part de l’étranger. La traduction de la poésie dans la culture arabe, Arles, Actes Sud-Sindbad, 2007, 352 p.

Herman, Judith L., Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence – from Domestic Abuse to Political Terror, New York, Basic Books, 1992, 336 p.

Hirsch, Marianne, Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory, Cambridge, Harvard University Press, 1997, 320 p.

Hirsch, Marianne, The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust, New York, Columbia University Press, 2012, 320 p.

Hoffert, Yannick, Nehmetallah Abi-Rached et Laurence Denooz (Dir.), « Langages poétiques de G. Schehadé, à la page, à la scène, à l’écran », LiCArC, n°3, 2015, 400 p. https://classiques-garnier.com/licarc-litterature-et-culture-arabes-contemporaines-n-3-langages-poetiques-de-g-schehade-a-la-page-a-la-scene-a-l-ecran.html,

LaÂbi, Abdellatif et Yassin Adnan (Dir.), Gaza. Y a-t-il une vie avant la mort ? Anthologie de la poésie gazaouie d’aujourd’hui, Paris, Points, 2025, 208 p.

Maulpoix, Jean-Michel, La poésie malgré tout, Paris, Mercure de France, 1996, 224 p.

Mohammed, Hala, Prête-moi une fenêtre, traduit de l’arabe par Antoine Jockey, Paris, Bruno Doucey, 2018, 152 p.

Norin, Luc et Édouard Tarabay, Anthologie de la littérature arabe contemporaine, La poésie (tome 3), Paris, Seuil, 1967, 256 p.

Rabaté, Dominique (Dir.), Figures du sujet lyrique, Paris, PUF, 2001, 168 p.

Rancière, Jacques, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000, 74 p.

Ricoeur, Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000), Paris, Points-Seuil, 2003, 736 p.

Toelle, Heidi et Katia Zakharia, À la découverte de la littérature arabe, du VIe siècle à nos jours, Paris, Flammarion, 2014, 560 p.

Whitehead, Anne, Trauma Fiction, Édimbourg, Edinburgh University Press, 2004, 192 p.

Yafi, Nada (Dir.), « Que ma mort apporte l’espoir ». Poèmes de Gaza, traduit de l’arabe (Palestine) par Nada Yafi, Paris, Libertalia, 2025, 200 p.

ZEIN, Ramy, Dictionnaire de la littérature libanaise de langue française, Paris, L’Harmattan, 2000, 512 p.

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[1] Michel Hâyek, « De nuit », cité dans Luc Norin et Edouard Tarabay, Anthologie de la littérature arabe contemporaine, La poésie (tome 3), Paris, Seuil, 1967, p.197.