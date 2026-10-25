Les écritures théâtrales de jeunesse au prisme du réel. Enjeux dramaturgiques et didactiques (Grenoble)

Comment les écritures théâtrales de jeunesse rendent-elles compte du réel, comment le prennent-elles en charge ? Cette question paraît encore plus pertinente si l’on considère aussi que, comme toute littérature de jeunesse, en raison de l’adresse particulière, le théâtre de jeunesse se doit de ne pas « désespérer » son lecteur. Elle est d’autant plus pertinente également que, bien que dégagée d’un devoir moralisateur et de la tutelle de l’école, la littérature de jeunesse dans son ensemble n’échappe pas à un horizon éducatif/instructif, à une visée éthique voire politique (Brunel, 2022).

Retrouve-t-on le même recours à des matériaux réels que le théâtre généraliste ? Quelle dramaturgie convoque-t-elle ? L’empan entre le merveilleux/conte revisité (Paquet, 2024) et les emprunts à l’écriture des SMS ou des réseaux sociaux est large et témoigne de toute la richesse et la créativité du répertoire pour la jeunesse. Parmi les textes écrits depuis vingt ans, nous viserons donc à interroger la tendance des auteurs et autrices des dernières années à se frayer un chemin entre réel et fiction et examiner comment les commanditaires, comme parfois les auteurs et autrices, naviguent entre fictionnalisation du réel et tendance à « l’effet de réel » (Barthes, 1968). Car il semble opportun aujourd’hui de documenter ce répertoire vivant au prisme du réel.

En plus d’examiner les écritures et le positionnement des auteurs et autrices du répertoire sur ce rapport au réel, il s’agira également pendant cette journée d’étude de questionner conjointement les pratiques de classe autour de cette problématique et les dispositifs didactiques déployés par l’enseignant pour aborder ces œuvres. De fait, constatant l’omniprésence de la fiction dans l’enseignement de la lecture et l’écriture à l’école mais l’absence d’une définition dans les programmes (Louichon, 2025), les chercheurs et chercheuses en didactique de la littérature se sont récemment penchés sur cette question, que ce soit lors du colloque à l’INSPE de Toulouse en 2023 ou dans une des dernières livraisons de la revue Pratiques (Le Goff et al., 2025). Les analyses se sont cependant davantage centrées sur l’activité fictionnalisante de l’élève (Langlade, 2008), moins sur le retour au réel, et il a été très peu question de théâtre. Cette journée d’étude souhaite resserrer la focale sur ces deux points en particulier.

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