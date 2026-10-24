Rituels, scènes et pluralité des mondes (Revue Scènes du Monde)

Appel à contributions pour le numéro 3 de la revue Scènes du Monde, à l'initiative du laboratoire Scènes du monde, création, savoirs critiques de l’Université Paris 8.

« Rituels, scènes et pluralité des mondes : pratiques, regards, circulations et transformations ».

Cette prochaine livraison se propose d’interroger les relations entre rituel, spectacle et arts vivants, à partir de la diversité des pratiques, des contextes historiques et culturels et des conceptions du réel. Il invite à explorer les circulations et les transformations des pratiques rituelles et scéniques, leurs dimensions créatrices et pédagogiques, ainsi que les expériences sensibles et collectives qu’elles suscitent.

Les contributions pourront s’inscrire dans les cinq axes suivants :

Nommer, regarder, traduire : catégories, savoirs et pluralité des mondes

Circulations, déplacements, patrimonialisation et réappropriations

Rituel, action et transformation

Corps, sens, fête et expériences collectives

Rituels contemporains et nouveaux seuils de présence

MODALITÉS DE SOUMISSION

Les textes doivent être envoyés à l’adresse : sdm@listes.univ-paris8.fr.

Les propositions d’articles, de 200 à 250 mots, seront accompagnées du titre (en français et en

anglais), de 5 mots-clés (en français et en anglais) et d’une brève notice bio-bibliographique.

Les articles seront évalués anonymement par deux personnes issues du comité scientifique ou

spécialistes de la thématique du numéro.



Coordination scientifique du numéro :

Viviane Dias, Fabrice Nicot, Manuela Filomena Ottaviani, Caroline Varry et Chang-il Kang.

Directrice de la revue : Nathalie Coutelet.

CALENDRIER

Date de l’appel : 14 octobre 2026

Date limite de soumission des résumés d’articles : 2 décembre 2026

Réponse : courant janvier 2027

Les articles complets (entre 20 000 et 40 000 signes) sont attendus pour le 4 mars 2027.

Les normes de rédaction de la revue sont consultables sur notre site :

https://univ-paris8.hal.science/REVUE_SCENES/page/page-personnalisable

Tout projet d’article est soumis à un processus de relecture externe conformément aux règles de la

revue. Aucun frais de publication ne sera demandé.

Publication en ligne après expertise : courant de l’été 2027.