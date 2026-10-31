L'impératif de célébrité

Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne
À l'initiative de Violaine François et Marceau Levin, la nouvelle livraison de la revue Relief étudie la célébrité littéraire au XIXe siècle comme phénomène à la fois médiatique, social et esthétique. Dans le sillage des celebrity studies anglophones et des travaux francophones récents, le sommaire en déplace la perspective : la célébrité y est envisagée comme un effet de réception et, tout autant, comme une force qui oriente les trajectoires d’écrivains et travaille les formes littéraires elles-mêmes.