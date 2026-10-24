André Martin. Inventer, défendre et dépasser le cinéma d'animation (université Paris 1-Panthéon Sorbonne)

André Martin - Inventer, défendre et dépasser le cinéma d’animation

L’importance d’André Martin (1925-1994) dans la genèse, après-guerre, d’une perception critique du cinéma d’animation - terme qu’il est le premier à ériger en concept central de sa pensée à partir de 1952 - en France comme à l’international, n’est plus à démontrer. Mais la connaissance de son vaste apport au domaine de l’image par image reste aujourd’hui limitée eu égard à l’étendue de ses contributions.

Par ses textes théoriques à l’écriture savoureuse ou par son travail dans le champ des nouvelles images au sein du Service de la Recherche de la RTF, puis au Canada (CRTC) et enfin à l’INA au tournant des années 1980, force est de constater qu’André Martin n’aura cessé, quatre décennies durant, d’approfondir et d’élargir les perspectives et la compréhension de l’image en mouvement.

De l’organisation du festival itinérant des « Journées du cinéma » à la genèse du festival d’Annecy ; de la fondation, en janvier 1957, de la première instance de représentation nationale qu’a constitué en France l’ACA (Artistes et Amis du Cinéma d’Animation), puis en 1961 l’ASIFA (Association Internationale du Film d’Animation), jusqu’à la création du Festival des nouvelles images de Monte-Carlo en 1981, il a largement participé à structurer le champ du film d’animation.

Parallèlement, il a réalisé, seul ou avec Michel Boschet, des courts-métrages d’animation ou des documentaires basés sur une constante approche vulgarisatrice.

La parution à titre posthume (en 2000) d’un premier tome de ses écrits édités par Bernard Clarens permet de saisir l’ampleur d’une perception critique unique en son genre à l’égard du « cinéma instrumental » que constitue à ses yeux l’animation, pensée qu’il développa résolument des années 1950 aux années 1980, et qui l’amena à s’intéresser dès les années 1960 au champ de l’image de façon bien plus large, aux côtés de Pierre Schaeffer ou de Marshall McLuhan, puis dès la fin des années 1970 à celui de l’infographie et de l’image calculée.

En attendant que se concrétise la publication raisonnée des écrits d’André Martin, cette journée d’études vise à proposer un premier aperçu des enjeux abordés par les travaux pionniers de cet activiste de l’image par image.

Cette journée d'études est organisée par l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (Centre d'Histoire du XIXe siècle), la NEF Animation, l'Université Paris Nanterre (laboratoire HAR), l'Institut Universitaire de France et le programme PATRIX (HERMES), avec le partenariat de l'INA et du Forum des Images.

Le programme complet est à consulter ici.