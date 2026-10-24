Relief, vol. 20, n° 1 (2026) : « Les écrivain·e·s du XIXe siècle et l’impératif de célébrité » (Violaine François et Marceau Levin, dir.)

Relief, vol. 20, n° 1 (2026) : « Les écrivain·e·s du XIXe siècle et l’impératif de célébrité », sous la direction de Violaine François et Marceau Levin

Ce numéro de Relief étudie la célébrité littéraire au XIXe siècle comme phénomène à la fois médiatique, social et esthétique. Dans le sillage des celebrity studies anglophones et des travaux francophones récents, il en déplace la perspective : la célébrité y est envisagée comme un effet de réception et, tout autant, comme une force qui oriente les trajectoires d’écrivains et travaille les formes littéraires elles-mêmes.

On la distinguera de la gloire, posthume et admirative, comme de la réputation, attachée à une fonction. La célébrité suppose la contemporanéité d’une personne et d’un public ; elle procède de la curiosité plus que de l’admiration et repose sur une dissymétrie de visibilité. Phénomène médiatique par essence, elle prend racine au milieu du XVIIIe siècle et s’impose pleinement au XIXe siècle avec l’essor de la presse.

Le numéro développe l’hypothèse d’un impératif de célébrité. À mesure que l’espace médiatique se structure, l’écrivain se trouve pris dans une double condition, celle du créateur et celle du chargé de relations publiques. La célébrité devient un système, avec ses codes, ses contraintes et ses stratégies, auquel nul ne se soustrait sans s’exposer à l’échec littéraire. Cet impératif se révèle pourtant fécond : il stimule l’invention et fait naître des modes d’expression nouveaux. La célébrité apparaît ainsi comme un opérateur structurant du champ littéraire, qui reconfigure les formes d’écriture, les postures auctoriales et les modes de légitimation.

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Sommaire / Lire en ligne

Éditorial

La rédaction de Relief, « En mémoire d’Anthony Glinoer », p. 1.

Marceau Levin et Violaine François, « Au risque des médias : écrivain·e·s et impératif de célébrité au XIXe siècle », p. 2-17.

Articles

José-Luis Diaz, « Entre rêves de gloire et réalités de la réclame : la célébrité littéraire en régime médiatique (1830-1850) », p. 18-32.

Samantha Caretti, « Prétendus suppliciés de la publicité : les exemples de Chateaubriand et de Lamartine », p. 33-49.

Thierry Poyet, « Pour une réfutation de la célébrité comme impératif social : Flaubert épistolier », p. 50-62.

Henri Berger-Martin, « Louisa Siefert et la célébrité en période parnassienne », p. 63-85.

Morgane Kieffer, « “[Le] désir de gloire [est] un désir de texte”. Pierre Michon, lecteur de Balzac », p. 86-99.

Jean-Didier Wagneur, « Grands et petits, marbres et plâtres : le carnaval de la célébrité », p. 100-120.

Pascal Durand, « Se faire un non : la célébrité des minoritaires », p. 121-135.

Vincent Laisney, « Capital mémoriel et capital de visibilité : la célébrité en différé », p. 136-145.

Entretien

Violaine François, « La célébrité littéraire des femmes au XIXe siècle : entre défi et empêchement », entretien avec Damien Zanone, p. 146-159.

Violaine François et Sophie Bros, « Supplément à l’entretien : la voix des écrivaines face à l’impératif de célébrité», p. 160-168.

Essai

Olivier Sécardin, « Nathalie Heinich ou l’invention du capital de visibilité », p. 169-183.

Bibliographie

Violaine François et Marceau Levin, « Bibliographie indicative », p. 184-190.

Varia

Manon Delcour, « Fenêtres et capharnaüm dans Villa Crimée de Célia Houdart : une architecture et son envers », p. 191-206.

Relief est une revue en libre accès intégral (diamond open access), publiée par Radboud University Press. Une version imprimée du numéro peut être commandée sur https://www.boekenbestellen.nl/boek/relief-2026-no-1/87313