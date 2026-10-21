Sheridan le Fanu, Carmilla

Traduction Gaïd Girard

Dans un château de Styrie, la jeune Laura tombe sous le charme de la belle et mystérieuse Carmilla, dont l’arrivée énigmatique dans ce lieu isolé marque l’initiale d’une amitié tendre et exaltée. De cette rencontre entre la jeune fille naïve et fragile, archétype du roman gothique, et la vénéneuse Carmilla va naître un récit tout de séduction et de sensualité.

Encore trop méconnu, ce livre fondateur est paru vingt-six ans avant son illustre successeur "Dracula". Mais ici, le vampire est une femme.