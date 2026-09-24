Jane Austen, Histoire de l'Angleterre

Jane Austen entraîne ses lecteurs dans une satire mordante et délicieusement irrévérencieuse de l’histoire de l’Angleterre. Écrits durant son adolescence, dans les années 1790, ces portraits historiques, pleins de fantaisie, de jeux de mots et de parodies, vont du règne d’Henri IV à la mort de Charles Ier, en passant par les figures d’Henri VIII, de Marie Tudor et d’Élisabeth Ire. Destiné à l’origine au cercle familial et amical, ce texte fut illustré par sa sœur Cassandra, dont les dessins accompagnent à merveille l’esprit moqueur de la jeune Jane Austen. Se proclamant elle-même « historienne partiale, pleine de préjugés et ignorante », Jane Austen se joue allègrement de l’histoire officielle et de ses grands personnages. Derrière l’insolence et la liberté de ton de l’adolescente se révèlent déjà l’ironie, l’intelligence et l’humour qui feront le génie de la future romancière.

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