"Antoine Galland, l’érudit qui ouvrit les portes de l’Orient à la France", par Amel Aït-Hamouda (actualitte.com)

On connaît le traducteur des Mille et Une Nuits, on ignore souvent le savant qui collectionna les médailles, déchiffra les manuscrits et rapprocha l’Orient de la France. Antoine Galland (1646-1715) ne fut pas seulement le passeur de Shéhérazade : il fut l’un des artisans discrets de l’orientalisme savant et l’un de ceux qui ont appris à la France à lire l’Orient.

« Si le nom d’Antoine Galland (1646-1715) reste universellement attaché aux Mille et Une Nuits, réduire son œuvre à ce seul succès serait une injustice. Derrière le conteur se cache un savant polyglotte, un philologue minutieux et un antiquaire infatigable, dont les travaux ont durablement façonné la connaissance de l’Orient en France. Avant que Shéhérazade ne captive l’Europe, Galland fut l’un des artisans les plus discrets et les plus essentiels de ce que l’on appellerait aujourd’hui l’orientalisme savant.

Le savant numismate et l’« antiquaire du roi »

Galland fut d’abord un homme de terrain, un collectionneur d’antiquités et de médailles. Ses voyages au Levant n’étaient pas seulement des périples littéraires : ils étaient des missions scientifiques. Il profitait de chaque étape pour copier les inscriptions qu’il rencontrait, dessiner les monuments et collecter des marbres.

Dès son retour à Paris en 1675, il rapporte des médailles qui le font reconnaître dans le milieu des numismates. Nommé « antiquaire du roi » en 1685, il est chargé, dans le sillage de Colbert puis de Louvois, de collecter pour le Cabinet du Roi des monnaies, des médailles et des manuscrits orientaux.

Son apport à la numismatique est considérable. Dans une lettre de 1699, il évalue lui-même l’augmentation du cabinet royal à « cinq à six cent [médailles], en or, en argent et en bronze, de toutes les grandeurs, et il y en a de très rares ».

Il ne se contente pas de collecter : il étudie, compare, argumente. Une correspondance savante témoigne de joutes érudites autour de l’interprétation d’une médaille de Germanicus, où Galland défend son hypothèse contre un jésuite de Rouen, s’appuyant sur Tacite pour contredire son adversaire.

Il rédige également un Dictionnaire de numismatique et de nombreuses dissertations sur des monnaies ou des monuments orientaux. En 1701, sa reconnaissance dans ce domaine lui vaut d’être admis à l’Académie royale des inscriptions et médailles. Ce travail de fourmi, loin des salons littéraires, fut essentiel pour constituer en France un patrimoine scientifique sur le monde antique et oriental.

Le philologue et le traducteur : faire parler l’Orient

Galland ne se contentait pas de collectionner : il traduisait, annotait et transmettait. Ses publications savantes, bien que peu nombreuses au regard de l’immensité de ses manuscrits, témoignent de la diversité de ses curiosités.

En 1694, il publie Les Paroles remarquables, les Bons mots et les Maximes des Orientaux, une compilation de pensées et de proverbes traduits de l’arabe, du persan et du turc, accompagnée de remarques érudites. L’ouvrage ne se contente pas de traduire : il introduit en France une forme de sagesse étrangère, faite de formules brèves et de morales concrètes.

En 1699, il fait paraître De l’Origine et du progrez du café (orthographe de l’époque), une étude savoureuse et érudite sur cette boisson venue d’Orient, « sur un manuscrit arabe de la Bibliothèque du Roi », qui contribua à en populariser l’usage et l’imaginaire en France. Il traduisit également les Contes et fables indiennes de Bidpaï et de Lokman, publiés à titre posthume en 1724. […] »

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