Anton Jäger, Hyperpolitique

La vague de soulèvements presque ininterrompue qui secoue le monde depuis quinze ans a brisé les chimères de la « fin de l’histoire ». Pourtant le camp de l’émancipation semble incapable de produire des effets politiques concrets, tandis que fascisme et forces réactionnaires progressent. C’est le paradoxe de l’hyperpolitique : une politisation généralisée des individus incapable de convertir cette intensité en changements durables.

En croisant les disciplines et les références, Jäger éclaire la panique autour du wokisme, le caractère suranné de l’antipolitique à la Houellebecq ou l’impuissance des formes médiatiques de « résistance » comme les gesticulations nihilistes du mouvement MAGA. Surtout, il met en garde contre une repolitisation des consciences qui refuse de se donner les moyens de changer le monde.

Hyperpolitique constitue ainsi l’une des plus remarquables et brillantes tentatives de saisir l’exaspérante étrangeté de notre présent politique.

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Historien belge et francophone, Anton Jäger enseigne les sciences politiques à l'université de Louvain. Il est éditorialiste au New York Times et contributeur du Guardian et de la New Left Review.

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On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Hyperpolitique : la politisation sans pouvoir d’agir", par Jean Bastien…