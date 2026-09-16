Mathias Enard, Hôtel Balkan

Un été, alors que le souvenir d’un amour de jeunesse revient hanter son esprit, Mathias Enard se lance dans une descente en canoë de la Sèvre Niortaise, un fleuve modeste de l’Ouest de la France qui fut longtemps le territoire de son enfance poitevine.

À chaque coup de pagaie remonte à la surface la trace des lieux qui l’ont transformé. La Sèvre, donc, où il lut pour la première fois « Les Mille et Une Nuits » ; la Seine, où il a découvert Proust ; l’Isonzo, célébré par Ungaretti ; le Danube de Magris ; le Bosphore de Nedim, comme un pont entre deux mondes. Chaque fleuve fait écho à une image, une rencontre, une blessure individuelle ou collective, dans cette région des Balkans qui porte les cicatrices des nombreuses guerres du XXe siècle.

De l’Hôtel Balkan de Trieste aux ruines de Sarajevo – où il a croisé, trente ans plus tôt, le regard de Sara, au cœur de la tragédie yougoslave –, ce périple en solitaire prend des allures d’odyssée intime et politique. L’auteur y poursuit son cycle de la « Mélancolie des confins » avec une autobiographie fluviale érudite et sensible, véritable méditation sur les langues, la littérature, l’histoire et la géographie.

Lire un extrait…

Chronique sur l'œuvre par Claire Sejournet…

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Jamais dans le même fleuve", par Sébastien Omont

Après Berlin et l’automne dans Mélancolie des confins – Nord (2024), Mathias Enard poursuit avec Hôtel Balkan son exploration de la mélancolie européenne, « mal du XXIe siècle par excellence ». Récit de voyage, essai sur l’histoire et la littérature, ce tome 2 de la Mélancolie des confins va et vient entre Venise et Istanbul, pendant que son auteur réalise une descente estivale de la Sèvre niortaise en canoë.