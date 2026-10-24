« Se dire Gascon (1530-1640) »

Limoges, le 27-28 mai 2027

Dans la longue et riche histoire des représentations du Gascon qui court des troubadours au Cyrano de Rostand, voire des aquitani dépeints par César aux Pardaillan de Zévaco, la Renaissance a constitué un moment crucial à au moins deux titres : c’est à cette période que s’est cristallisé le type littéraire, voire l’« ethnotype », du Gascon fanfaron et hâbleur dont on sait la fortune et que s’y est produit un renouveau de la littérature en occitan dont Pey de Garros et Guilhem Ader figurent parmi les représentants les plus éminents[1].

Si le valet voleur que croque Marot est souvent cité par ceux qui retracent l’histoire littéraire du Gascon à la Renaissance, force est de constater que cette figure prend surtout son essor dans la seconde moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle : les saillies de Monluc, les anecdotes de Brantôme, le Triboullet des Actes du Synode universel, les personnages ridicules d’Adrien de Monluc, le Matamore de Corneille et surtout le baron de Faeneste d’Aubigné ont contribué, avec d’autres, à fixer les traits du Gascon à la parole haute et au bras menaçant. Plus que d’autres grands ethnotypes régionaux comme le Normand et le Breton, le Gascon connaît une promotion spectaculaire qui s’explique d’abord par une conjoncture historique particulière. Réputés dès avant le XVIe siècle pour leur vaillance militaire, composant une bonne part des régiments[2], les Gascons voient leur renommée, pour le meilleur et pour le pire, s’accroître par les différentes guerres qui secouent le siècle, ainsi que par la puissance de la couronne navarraise et l’accession au pouvoir d’un des leurs avec Henri IV. Aux exploits des guerres d’Italie unanimement célébrés répondirent les coups d’éclat plus troubles des guerres de Religion où un même acte pouvait valoir les qualificatifs de brave ou de cruel selon le camp auquel on appartenait. La fin des guerres (d’Italie puis civiles) bouleversa radicalement la place des Gascons dans la société ainsi que leur image. Privé des champs de bataille, le gentilhomme gascon devint ce personnage ridicule dont les manières frustes s’accommodent mal de la nouvelle civilité[3].

Parallèlement à la lente sédimentation de figurations négatives en ethnotype défavorable, des images bien plus positives du Gascon se sont développées d’abord sous la houlette des poètes gascons comme Pey de Garros qui veut réhausser le gascon au niveau du français, du Bartas dont le Dialogue des trois nymphes consacre la muse gasconne sur celles latine et française, ou encore Guilhem Ader dont l’épopée Lou Gentilome gascoun célèbre la grandeur d’Henri IV et partant du peuple gascon dont il est issu. Le topos du Gascon bourru, incapable de gommer ses idiotismes et de polir ses mœurs, sans disparaître acquiert une autre valeur sous le règne de Louis XIII avec des opuscules qui voient dans ces défauts de civilité les qualités du bon conseiller (franc-parler et fidélité)[4] : au Triboullet arrogant et belliqueux de Reboul qui vient menacer la paix du royaume s’oppose le revenant du Bon gascon resuscité qui se présente comme le soutien indéfectible des intérêts du roi et de la stabilité monarchique.

Comme ces quelques exemples le suggèrent, si familière qu’elle puisse sembler, la figure du Gascon est une figure piégée. Sa réduction à un ethnotype stable méconnaît la pluralité de ses incarnations (cadet devenu soldat, courtisan chenu, hobereau sans le sou, voire croquant). R. Lafont insistait déjà sur la plasticité de cette figure dans une formule souvent reprise : « La construction idéologique d’Ader ressemble à un adret lumineux dont le baron de Faeneste serait l’ubac grimaçant[5] ». J.-P. Cavaillé souligne l’« ambivalence et complexité structurelle » du Gascon dont les représentations antinomiques sont, à la manière des visages de Janus, inséparables et ne peuvent se comprendre que mutuellement : « il y a bien un type de gascon ridicule, mais qui reste particulier, parce qu’il suppose, présuppose un type général de sens contraire, même et surtout lorsque la charge est poussée le plus loin[6] ». Ainsi il ne faut pas oublier que si d’Aubigné campe avec le baron de Faeneste – dont l’un des modèles (mais pas le seul) est le duc d’Épernon – l’un des Gascons les plus vains qui soient, il rend également hommage au début des Aventures à la nation gasconne qu’il estime par-dessus toutes les autres[7]. Selon J.-P. Cavaillé, cette apparente contradiction se résout si l’on considère que derrière le type du Gascon se profile toujours quelque part Henri IV figure non moins ambiguë : roi guerrier qui sut rendre la paix au royaume mais aussi prince à la foi incertaine, aux mœurs légères et à l’avènement contesté.

S’il nous semble qu’Henri IV ne constitue pas la matrice originelle de tout Gascon (ce n’est pas le cas chez Monluc, Brantôme et plus tard Claireville), la dialectique entre la figure et le collectif, le particulier et le général, demeure particulièrement fructueuse à prendre en compte. Quelle position discursive de l’espace social et politique occupe-t-on quand on se dit Gascon ? Quel sous-discours se fait entendre quand on prend la parole en tant que Gascon ? Il semble toujours résonner dans la parole gasconne, quand elle s’énonce comme telle, une suspicion de contestation, une revendication d’indépendance, une posture de défi qui, pour construites et attendues qu’elles soient, n’en demeurent pas moins palpables. En ce sens et en raison même de la structuration historique du territoire et de ses rapports complexes avec l’État central, se dire Gascon n’est pas la même chose que se dire Normand, Breton ou Parisien.

En insistant sur la dimension réflexive de la parole gasconne, ce colloque voudrait mettre en lumière comment la variété des types de Gascon accompagne et discute les transformations politiques et sociales que connaît la France de la Renaissance par les contre-modèles ou modèles alternatifs que le Gascon incarne. Dans cette période où le Gascon semble prendre conscience de lui, où ses traits se fixent peu à peu, il est clair qu’il sert à dire quelque chose de cette société qu’il raille ou qui le ridiculise. Nous voudrions pour ce colloque privilégier les 3 pistes de réflexion suivantes (sans exclusive néanmoins).

Parler gascon : diglossie, stéréotypie et poésie

Avant d’en venir aux usages de la figure et de l’identité gasconnes, il convient d’abord de considérer la parole gasconne d’un point de vue interne. Nous entendons par là le regard d’un individu dont la gasconité[8] est engagée par sa langue d’énonciation, d’enseignement, de correspondance, de travail ou de création artistique, et qui ne se réduit pas à l’archétype gascon, tel qu’un tiers le perçoit et tel que la littérature d’expression française le montre. « Se dire gascon » doit tenir compte de la réalité linguistique et culturelle du royaume de France aux XVIe et XVIIe siècles, sans en minimiser les conséquences sur la production littéraire et artistique. La France de l’Ancien Régime est multiglossique. Jusqu’au XXe siècle, les variétés régionales demeurent la langue maternelle de la majorité de la population, en particulier dans les couches les plus rurales[9]. Les usages du latin s’amenuisent à partir du XVIe siècle, mais la situation ne change guère pour la plupart des sujets du roi. Le latin est remplacé par le français, tout aussi opaque pour ceux qui n’appartiennent pas aux classes bourgeoises ou aisées[10]. Ainsi, la parole gasconne est, bien sûr, une question d’identité et de culture, mais aussi une question de langue. Son territoire, de l’Atlantique aux Pyrénées et au Val d’Aran, accueille plusieurs variétés : par exemple le béarnais, le gascon pyrénéen des vallées, le nord-gascon ou le gascon « toulousain »[11]. Il importe de ne pas les confondre dans le geste même de « se dire Gascon » car c’est à cette condition qu’on apprécie la pluralité et les facettes réflexives d’une parole prise dans une diglossie, qui place le français au-dessus du gascon.

Cette hiérarchie ne signifie pas pour autant que tout emploi du gascon dans les textes français vise à le dévaloriser. Plusieurs travaux ont montré que l’emploi du gascon, et son détournement dans certaines œuvres, n’ont pas toujours pour fonction de caricaturer un locuteur ou, par extension, un groupe. Dans Le Gascon extravagant (1637) de Claireville, le cavalier recourt à sa langue pour dire autre chose que la bourle ou le stéréotype qu’il incarne. Sous couvert d’extravagance, il exprime ce que la prudence interdit en français, ou ce que le gascon se prête mieux à dire[12]. Chez d’Aubigné, le gascon de Faeneste est réservé à des situations « privilégiées »[13], afin de le valoriser comme langue de l’expression instinctive, face à une tentative malheureuse de parler français. Au gascon stéréotypé s’oppose alors celui de l’Arcadie, où l’expression devient possible[14]. De même, chez Pierre de Saincte Gemme, dans La Premiere Partie du Grand Roy Amoureux (1603), l’emploi du gascon au cœur d’un roman en français dépasse la simple citation pittoresque. La prose gasconne y interrompt le discours métafictionnel du narrateur, et offre un exemple remarquable d’élan vers une autonomisation du gascon au sein d’un récit en français[15]. L’ethnotype lui-même repose surtout sur la transposition de traits gascons dans le français. Il ne s’agit jamais d’une description correcte de la langue, mais plutôt d’une stratégie humoristique dans laquelle les traits gascons ou pseudo-gascons s’épuisent avec le temps, au profit d’une liste de plus en plus restreinte, suffisant à marquer l’ethnotype[16]. Réduit à quelques traits consensuels, l’ethnotype gascon n’est donc qu’une image extérieure, élaborée en français.

Un premier déplacement consiste à la mesurer dans ce qu’elle produit dans les œuvres, les discours et les écrits personnels qui la convoquent ou y font allusion[17]. Quelle perception l’emploi de la langue gasconne, quelle qu’en soit la fin, suscite-t-il chez le locuteur ou le lettré gascon de l’époque ? Comment ces œuvres sont-elles reçues dans ce milieu ? Les correspondances, les écrits intimes, les extraits et les découvertes récentes permettraient de prolonger cette enquête. Chez Pey de Garros, la revendication de « nostre » langue construit en retour un « autre » français, extérieur à l’appartenance gasconne. Le Gascon est certes susceptible d’apparaître comme l’étranger depuis Paris ; cette qualité n’a pourtant rien d’une essence, puisque l’inversion du point de vue peut faire du Français, à son tour, la figure de l’autre. Reste alors à se demander si, et comment, la parole gasconne opère elle-même ce décentrement : dans quelle mesure les écrits en gascon redistribuent-ils les positions du familier et de l’étranger, du « nostre » et de l’autre ?

La situation est d’autant plus complexe que le gascon est également en situation de diglossie au sein du domaine occitan, malgré son existence ancienne, identifiable, nommée et distinguée depuis l’époque mérovingienne[18]. Bien que le gascon ait eu une place dans le paysage littéraire médiéval (Raimbaut de Vaqueiras l’intègre à son descort plurilingue[19] ; les Leys d’Amors distinguent le gasco parmi les lengatges estranhs[20]) des travaux ont montré qu’au XVIe siècle une stratification émerge entre les variétés, et que le gascon en pâtit. Après avoir étudié le rondeau gascon qui clôt La requeste faicte et baillée par les dames de la ville de Tolose[21], Hervé Lieutard conclut en effet : « Les deux rondeaux signalent donc l’existence d’une diglossie interne dans laquelle les usages de l’occitan s’organisent encore en registres plus ou moins prestigieux »[22]. Au regard de cette histoire de la langue et de cette diglossie interne, qu’est-ce que parler gascon et se dire gascon dans des écrits en gascon, avisés et conscients de cette situation ? Les paratextes, les correspondances, les écrits intimes, les traités et tout autre document susceptible d’en porter témoignage sont ici à interroger. D’un point de vue interne, la parole gasconne ne se considère pas seulement au regard du français, il faut aussi prendre en compte les tensions propres à l’espace occitan.

Enfin, faut-il restreindre la parole gasconne à la voix masculine ? L’ethnotype gascon ne semble pas avoir d’équivalent féminin aussi nettement constitué. Les figures de femmes que l’on rencontre semblent plutôt occitanes que gasconnes : la Requeste met en scène la parole des dames de Toulouse, et Molière fait de Lucette, dans Monsieur de Pourceaugnac, une « feinte Gasconne » dont la langue d’oc ne correspond pas au gascon[23]. Comment interpréter cette répartition entre un ethnotype gascon masculin et une mise en scène de parole féminine occitane exprimée dans d’autres variétés ? Que dit-elle de la place des femmes dans la langue, et de celle du gascon dans l’ensemble occitan ? En masculinisant ainsi la langue, ne masque-t-on pas d’éventuelles paroles de Gasconnes, qu’elles écrivent elles-mêmes en gascon ou qu’elles soient mises en scène par d’autres ?

Figures gasconnes : nobles ou Croquants, soldats toujours ?

La vocation militaire des Gascons ne relève pas du seul imaginaire littéraire ou d’une théorie des climats qui aurait cherché à en naturaliser la vaillance. Elle fut d’abord déterminée par leur situation géographique frontalière qui les constituait presque en « peuple à part[24] » et par la spécificité de leur droit de succession. Depuis le Moyen Âge, le duché de Gascogne, le duché de Guyenne, aussi bien que le royaume de Navarre, puis celui de la Basse-Navarre durent défendre leur souveraineté contre les États puissants qui les prenaient en tenaille. La méfiance dans laquelle les Français (du Nord) les tenaient au XVIe siècle trouve d’ailleurs en partie ses racines dans les engagements répétés des Gascons auprès de l’Angleterre lors des guerres qui l’opposèrent à la France. Que l’espace gascon fût largement gagné par l’évangélisme et le calvinisme ne fit qu’accentuer la dimension polémique de cette figure. La seconde raison qui poussa les Gascons à embrasser la carrière militaire tient à la « rigueur du droit successoral[25] » qui ne réservait quasiment rien aux puînés, les forçant souvent à l’exil d’une région pauvre par ailleurs et à tenter l’aventure des armes. C’est la naissance des cadets de Gascogne, réalité sociale à laquelle renvoient implicitement nombre de représentations du Gascon.

Aussi faut-il s’interroger sur ce que signifie socialement se dire Gascon. Dans une société féodale, le gentilé est souvent le nom que se donnent, d’abord et avant tout, les gentilshommes : les récits sur l’origine des Francs et des Gaulois insistent ainsi essentiellement sur les lignées royales et nobiliaires et les qualités propres attribuées à la noblesse du pays ne sont pas forcément celles du vulgaire. Monluc, lui, insiste sur son ethos de noble gascon, dont la vaillance tient, en particulier, à une envie irrépressible de tenter la fortune pour vérifier à posteriori que Dieu est avec soi[26]. S’il adresse la dernière version de ses Commentaires aux « capitaines » ses semblables, son éditeur posthume Florimond de Raemond dédie l’ouvrage à « la noblesse de Gascogne », transformant les Mémoires du maréchal en monument à la gloire de son groupe social, « la plus belliqueuse noblesse de la terre[27] ». Il est à noter qu’un tel discours émane non d’un noble d’épée mais d’un robin ; la même remarque peut être appliquée à l’héroïsation de Monluc sous la plume d’Étienne Pasquier et sous celle de son fils Nicolas[28] : le Gascon peut ainsi devenir un modèle pour le noble français.

Pourtant le pas est vite franchi des nobles au peuple. À une époque où l’armée royale n’a rien de national, soldats et capitaines se recrutent et se distinguent par « nations » (ou par provinces – ainsi l’institution des légions par François Ier en 1534 fonde, entre autres, une légion de Guyenne), et c’est par ce mot que Monluc et Brantôme désignent à plusieurs reprises les Gascons[29]. Monluc leur suppose une parenté avec les Romains et souligne la spécificité de leur histoire, notamment leurs anciens rapports avec l’Angleterre ; leur caractère est associé à un climat chaud et sec qui, selon une théorie des climats alors largement vulgarisée[30], conditionne leur tempérament (tempérament colérique pour Monluc, dont il qualifie sans ambages d’« humeurs de Gascogne » les violentes manifestations[31]). En un contexte militaire, se dire Gascon peut donc signifier se dire noble ou revendiquer une appartenance et un « caractère » national ou régional, mais c’est, à l’évidence, une revendication surtout masculine ; être Gasconne en l’occurrence ne se réduit-il qu’au rôle de transmission de la « gasconité » des pères aux fils[32] ? Attentif à la valeur des femmes de Sienne qu’il rapproche de celles des modernes Gascons et des anciens Romains, Monluc ne leur reconnaît cependant que des qualités viriles[33].

Enfin, par sa position excentrée au sein du royaume et par sa réputation batailleuse et passionnée, l’image du Gascon n’est pas non plus sans rapport avec celle du croquant – nom que l’historiographie associe à une série de révoltes antifiscales menées dans le Sud-Ouest du royaume, à partir des années 1590, par une population chez qui les autorités soupçonnent une « prédisposition naturelle à l’agitation[34] ». Si le Gascon dans la littérature devient un franc parleur plutôt qu’un vrai danger, le croquant, telle que le voit le pouvoir, semble récupérer quelque chose de l’humeur « bouillante » qui constitue la réputation des soldats de Gascogne.

Bons guerriers, habiles archers et arbalétriers, jureurs, pilleurs : ces associations relevées par l’index des Œuvres complètes de Brantôme indiquent que le soldat gascon a sa réputation, bonne du point de vue de l’art militaire, plus sinistre quant à ses victimes. Portée par les guerres d’Italie jusqu’en-dehors des frontières du royaume, cette réputation belliqueuse incarne pleinement, pendant les guerres civiles, la violence de la soldatesque de France qui s’abat non plus à l’extérieur mais à l’intérieur des frontières. Lieutenant de Guyenne, Monluc a lui-même fait preuve d’une grande violence répressive, et a dû se justifier des accusations de corruption et de déprédations envers le peuple[35] – choses souvent admises en pays conquis, beaucoup moins dans le territoire royal. Son fils, le capitaine « Peyrot » de Monluc, désespérant de se faire un nom en France, devait trouver la mort à Madère dans une aventureuse expédition de piraterie[36]. C’est dire que la violence gasconne est surtout le produit d’un mécanisme social fonctionnant par et pour la guerre : le soldat gascon est un professionnel en quête de débouchés. Mais, incarnation du soldat peu lettré, il devient aussi un modèle paradoxal : « soldat et gascon, sont qualitez aussi, un peu subjettes à l’indiscretion[37] », écrit Montaigne qui donne de lui-même une image « gasconne » au moment précis où il dit rechercher la simplicité d’un style « soldatesque[38] », évoquant ailleurs « un Gascon, que je treuve singulierement beau[39], sec, bref, signifiant, et à la verité un langage masle et militaire plus qu’autre que j’entende[40] ».

Usages polémiques : les gasconnades, entre injure et liberté de parole

La parole gasconne est aussi une arme, et le Gascon est une figure commode pour qui veut en découdre. Il surgit dans les libelles, les satires et les pamphlets confessionnels et politiques de la fin des guerres de Religion et du règne de Louis XIII : les Sermons de la simulée conversion de Jean Boucher (1594), les Actes du Synode universel de la Saincte Reformation de Reboul (1599), contre Henri de Navarre, le Baron de Faeneste (1617-1630), mais aussi des textes moins connus comme La Prière du Gascon ou diable soit dis Houguenaux (s. l., 1622) Pourtant, le Gascon n’est presque jamais une cible en soi. Il sert de véhicule à d’autres querelles, et sa plasticité tient à ce qu’il peut être mobilisé aussi bien par un catholique que par un protestant, par un adversaire de la Couronne que par un fidèle du roi. Reboul utilise le « Cappitaine gascon » qu’est Triboulet au parler « un peu reformé, & à la soldatesque » – à quoi s’oppose le provençal du jardinier nîmois et non le français – à la fois pour tancer les esprits belliqueux auxquels la paix a « couppé l’herbe sous les pieds » et fustiger les réformés ravalés au rang de « belistres ». Jamais, cependant, les gasconnades de Triboulet ne donnent lieu à des généralisations péjoratives au sujet de la nation gasconne. On l’a dit, d’Aubigné proteste de son estime pour les Gascons avant de concentrer des attaques sur le cas particulier qu’est l’apostat Faeneste qui s’apparentent, dans les premières éditions du moins, à un « jeu de massacre » qui vise sous les traits des amis et protecteurs du baron un ensemble de figures historiques bien identifiables[41]. On s’interrogera donc sur ce que l’étiquette « gascon » permet de dire sans le dire, et sur ce qu’elle permet d’atteindre : un parti, un clan, un renégat, un parvenu.

La mauvaise réputation du Gascon se construit dans les années 1580 : méfiance héritée de l’attachement ancien des Gascons à la cause anglaise, soupçon d’inclination pour l’Espagne, brutalité des gens de guerre dont la seule approche fait craindre pour les villes[42]. Elle prend une autre ampleur avec l’arrivée à Paris des hommes d’Henri IV, qui fait du Gascon l’emblème du parvenu et des « nouveaux dominants » dans la course aux places. Comme le dit Y.-M. Bercé, « de cette invasion des Navarrais, Béarnais et Gascons et de leurs insolentes réussites dans la course aux places allait naître un ressentiment tenace[43] ». La diffusion éditoriale d’une représentation dépréciative du Gascon s’apparente, dans les années 1590-1600 du moins, à une entreprise de dénigrement qu’il faut replacer dans le cadre d’une lutte d’influences entre les différents partis à la cour. On pourra ainsi se demander comment la promotion de cette figure, tantôt flatteuse, tantôt dépréciative, participe à la légitimation ou à la délégitimation du parti d’Henri IV et dit quelque chose du regard sur la mobilité sociale à l’époque. Cette polémique est aussi une polémique de civilité. Le ridicule du Gascon se confond souvent avec celui du provincial, et l’anti-gasconnisme apparaît comme une variante de l’anti-provincialisme, d’autant plus net que le pouvoir se centralise à Paris. Le Gascon devient alors un objet de condescendance sociale, et sa langue y joue un rôle : chez d’Aubigné, la naïveté de Faeneste s’oppose aux italianismes et au langage de cour, ce qui fait de la querelle une polémique à la fois linguistique et sociale[44].

Mais le Gascon sert aussi à railler ceux qui le raillent. Son paraître dit quelque chose du jeu des apparences sociales : sa vanité, son extravagance, ses manières renvoient à la cour un miroir de sa propre vacuité. De personnage fortement marqué par l’ascension du parti navarrais et les divisions confessionnelles, le Gascon semble s’orienter vers une figure hétérodoxe et indépendante, à mesure que la théâtralité, d’abord réservée à quelques individus hypocrites, gagne la société entière et qu’on s’attache moins à fustiger des vices qu’à railler des ridicules.

C’est là, aussi, que la parole gasconne rencontre la question de la liberté de parole. Dans le Gascon extravagant (1637), la préface annonce que le héros a été « nommé Gascon » pour se moquer de ceux qui contrefont les Gascons, et que l’extravagance lui donne l’avantage de « parler librement de tout » : le masque de la folie protège celui qui raisonne, et surtout celui qui écrit[45]. Le Gascon prend en charge les audaces critiques que le narrateur ne veut pas assumer en première personne, notamment sur la possession démoniaque au lendemain de Loudun. D’autres dispositifs de délégation de la parole se retrouvent dans des textes comme l’Advis au Roy, touchant l’assemblee tenue en Guyenne par ceux de la religion pretenduë reformée (1623), présenté comme l’œuvre d’un « gentilhomme gascon », et dans l’Histoire de Pepesuc du Théâtre de Béziers (1628). Dans cette dernière pièce, le « soldat gascon » est en réalité un roturier languedocien, pragmatique et peu matamoresque, qui renvoie à ses interlocuteurs l’accusation de fanfaronnade[46]. Ph. Martel y voit un « démarquage conscient » du stéréotype venu du Nord, et suggère que la figure du Gascon ridicule mais inoffensif pourrait aussi exorciser le péril social incarné par le Croquant, que les agents du pouvoir expliquent par une prédisposition naturelle à la révolte pour éviter d’en examiner les causes. Les contributions pourront examiner comment le stéréotype permet de passer sous silence les vraies causes d’un conflit ou comment il permet à l’inverse de les dire à demi-mot.

Reste la question de l’identité régionale. Le Gascon se fabrique-t-il une identité qu’on lui oppose ou qu’il oppose au pouvoir monarchique ? Ou cette identité régionale lui est-elle en large partie imposée du dehors, à l’instar d’autres identités régionales, afin de souligner les risques que ces appartenances locales font peser sur l’unité et la concorde telles que les conçoit l’État absolutiste naissant ? Doit-on percevoir dans le ridicule qu’on jette sur son parler et ses manières le résultat d’une entreprise de soumission et d’uniformisation, au moment où les humanistes unifient le français et chassent les régionalismes et où s’affirme la naissance d’un sentiment national ? Ou, au contraire, la valorisation, même ambiguë, de cette particularité permet-elle de revendiquer un droit à la contestation, voire une indépendance ? La violence symbolique d’une domination culturelle qui fait parler le Gascon, plutôt que de le laisser parler, est ici centrale. L’appartenance commune peut aussi troubler les lignes de partage. Brantôme rapporte qu’au siège de La Rochelle, un soldat gascon huguenot et un soldat gascon catholique conversent dans leur langue maternelle malgré l’interdiction de parler[47], et dans Le Duel de Tithamante (1603) de Jean d’Intras, l’amour et l’origine gasconne transcendent la séparation confessionnelle. On s’intéressera aussi à ces moments où la gasconité fabrique de la concorde, à l’inverse de l’injure qui divise.

Laure-Anne Caraty (Université de Limoges), Thibault Catel (Université de Limoges), Lionel Piettre (Université d’Aix-Marseille).

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Les propositions de communications (300 mots environ) seront à envoyer d’ici le 15 janvier 2027 aux trois membres organisateurs : laure-anne.caraty@unilim.fr">laure-anne.caraty@unilim.fr, thibault.catel@unilim.fr">thibault.catel@unilim.fr, lionel.piettre@univ-amu.fr">lionel.piettre@univ-amu.fr

Les frais de transport seront à la charge des participant.e.s.

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Comité scientifique : Jean-Yves Casanova (Université de Pau et des pays de l’Adour) ; Gilles Guilhem Couffinal (Sorbonne Université) ; Jean-François Courouau (Université Toulouse-Jean Jaurès) ; Marie-Madeleine Fragonard (Université Sorbonne-Nouvelle- Paris 3)

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[1] Jean-François Courouau parle même d’« âge d’or » (« Les écrivains d’expression occitane et la couronne de Navarre (1554-1611) », Autour de la couronne de Navarre et des Jeux floraux de Toulouse : poésie et politique aux XVIe et XVIIe siècle, dans Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, t. 114, 238, 2002, p. 167).

[2] Voir sur ce point Yves-Marie Bercé, « Les Gascons à Paris aux XVIe et XVIIe siècles », Bulletin de la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France, 106, 1979, p. 23-35 et Véronique Larcade, Les Capitaines gascons. À l’époque des Guerres de religion, Paris, Éditions Christian, 1999.

[3] Jocelyn Royé parle de l’élaboration d’un « contre-modèle à une civilité naissante et dont la figure du gascon se pose comme un archétype » (« Figures du gentilhomme dans les Jeux de l’Inconnu », dans Frank Greiner (dir.), Le Roman au temps de Louis XIII, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 217).

[4] Voir par exemple Advis d’un gentilhomme de Gascongne, à messieurs des Estats generaux du royaume de Navarre, & souveraineté de Bearn. Sur la main-levee des biens ecclesiastiques, Paris, s. n., 1617 ; Le bon Gascon resuscité, qui represente toutes les affaires de la cour, qui sçait tout, apprend tout, & descouvre tout, s.l., 1625

[5] Robert Lafont, La Renaissance du Sud. Essai sur la littérature occitane au temps de Henri IV, Paris, Gallimard, 1970, p. 242-243.

[6] Jean-Pierre Cavaillé, « L’extravagance gasconne dans Le Gascon extravagant : un déguisement « pour parler librement de tout » [en ligne], https://journals.openedition.org/dossiersgrihl/260 (consulté le 15/09/2026).

[7] Agrippa d’Aubigné, Les Avantures du Baron de Fæneste, éd. Jean-Raymond Fanlo, Marie-Madeleine Fragonard, Gilbert Schrenck et Marie-Hélène Servet, Paris, Classiques Garnier, 2022, p. 123-124.

[8] La gasconité est initialement un concept linguistique élaboré par Séguy dans le volume VI de l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne et fondé sur le degré de condensation de certains traits linguistiques. Dans les travaux de Dinguirard, la définition s’ouvre à une approche plus large, qui ne se limite plus aux simples signifiants mais montre la nécessité de s’intéresser aux signifiés (d’où le sens d’« ethnolinguistique »). Voir Jean Séguy et al., Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, Toulouse et Paris, éditions du CNRS, 1954-1973 ; Jean-Claude Dinguirard, « Etre ethnolinguiste en Gascogne aujourd’hui » dans F. Alvarez-Péreyre (éd.) Ethnolinguistique : contributions théoriques et méthodologiques, Paris, Selaf, 1982, p. 69-84.

[9] Claire Vachon, Le changement linguistique au XVIe siècle. Une étude basée sur des textes littéraires français, Strasbourg, ELiPhi, Éditions de linguistique et de philologie, 2010, p. 4.

[10] R. Anthony Lodge, Le français : histoire d’un dialecte devenu langue, Paris, Fayard, 1997, p. 164-165.

[11] Jean-Louis Massoure, Le gascon : origine, limites, spécificités, Strasbourg, ELiPhi Éditions de linguistique et de philologie, 2025, p. 28.

[12] Jean-Pierre Cavaillé, « L’extravagance gasconne dans Le Gascon extravagant : un déguisement « pour parler librement de tout », art. cité.

[13] Jean-Yves Casanova, « Entre Gascogne et France : l’idéologie de Pey de Garros dans les Poesias Gasconas de 1567 et l’ethnotypisme linguistique du Faeneste » dans Albineana, Cahiers d’Aubigné, 6, 1995, p. 303.

[14] Ibid., p. 305.

[15] Voir l’ouvrage de Jean-Yves Casanova, Le roman en langue d’oc : émergence et expansion, 1840-1930, Pau, Aqua Aura, 2024.

[16] Marinus Wiedner, « La langue des Gascons dans la littérature française du XVIe siècle au XVIIe siècle » dans La langue du peuple dans la littérature. Le français populaire mis en texte, de l’âge classique à nos jours, Andreas Dufter et Susanne Zepp-Zwirner (éd.), Berlin, De Gruyter, 2025, p. 22.

[17] Gilles Guilhem Couffignal, « Autour de l’imaginaire linguistique ‟gascon » », Cahiers du GADGES, L’imaginaire des langues. Représentations de l’altérité linguistique et stylistique (XVIe-XVIIIe siècle), 15, 2018, p. 133-144.

[18] Jean-Pierre Chambon et Yan Greub, « Note sur l’âge du (proto)gascon », Revue de linguistique romane, 263-264 (2002), p. 473-495 ; Guilhem Pépin, « Genèse et évolution du peuple gascon du haut Moyen âge au XVIIe siècle », Modèles linguistiques, 66, 2012, p. 47-79.

[19] Ara quan vei verdejar (BEdT 392,004)

[20] Joseph Anglade, Las Leys d’amors : manuscrit de l’Académie des Jeux Floraux, Toulouse, E. Privat, 1919, p. 164 : « Et appelam lengatge estranh : frances, engles, espanhol, gasco, lombart, navares, aragones e granre d’autres. »

[21] Voir l’édition suivante : Jean-François Courouau et Philippe Gardy (éd.), La requeste faicte et baillée par les dames de la ville de Tolose (1555), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2003.

[22] Hervé Lieutard, « Quelques remarques sur la graphie de deux rondeaux hyperdialectaux, extraits de la Requeste (1555) », [en ligne] Lengas, 68, 2010, § 26, https://journals.openedition.org/lengas/671 (Mis en ligne le 25 mars 2015)

[23] Patrick Sauzet et Guylaine Brun-Trigaud, « La Lucette de Monsieur de Pourceaugnac : « Feinte gasconne », vrai occitan », Littératures classiques, 87, 2015, p. 107-134.

[24] Fritz Peter Kirsch, « Le Héros gascon, personnage des littératures française et occitane », Sur les francophonies et leurs littératures. Approches interculturelles, Paris, Classiques Garnier, 2023, p. 108.

[25] Y.-M. Bercé, « Les Gascons à Paris aux XVIe et XVIIe siècles », art. cité, p. 30.

[26] Alicia Viaud, À hauteur humaine : la fortune dans l’écriture de l’histoire, 1560-1600, Genève, Droz, 2021.

[27] Florimond de Raemond, épître dédicatoire dans Blaise de Monluc, Commentaires (1521-1576), éd. Paul Courteault, Paris, Gallimard, 1964 (« Bibliothèque de la Pléiade »), p. 3.

[28] Denise Carabin, « La réception posthume des Commentaires de Blaise de Monluc chez Étienne et Nicolas Pasquier : naissance d’un symbole politique », Revue d’histoire littéraire de la France, vol. 102 / 2, 2002, p. 179 190.

[29] « [T]ous n’estoient pas Gascons, car il y en avoit force bons Provençaux et braves Dauphinois et autres, voire François » (nous soulignons). Brantôme, Œuvres complètes, vol. 1, Paris, Sabe, 1848, p. 691.

[30] Dorine Rouiller, Des airs, des lieux et des hommes : les théories des climats à la Renaissance, Genève, Droz, 2021.

[31] Lionel Piettre, L’Ombre de Guillaume Du Bellay sur la pensée historique de la Renaissance, Genève, Droz, 2022.

[32] Lionel Piettre, « La famille, ses membres fantômes et les « petits Monlucs » », Albineana 2024/36, 2025, p. 117 142.

[33] Lionel Piettre, « « Si jamais femmes le furent ». Les amazones siennoises de Blaise de Monluc », Albineana 2025/37, 2026, p. 127 145.

[34] Philippe Martel, « Il y a Gascon et Gascon, ou le ballet des ethnotypes », Littératures classiques, vol. 87 / 2, 2015, p. 259 269.

[35] Paul Courteault, Blaise de Monluc : un cadet de Gascogne au XVIe siècle, Paris, A. Picard et fils, 1909.

[36] Paul Gaffarel, « Le Capitaine Peyrot Monluc », Revue Historique, vol. 9 / 2, 1879, p. 273 332. Lionel Piettre, « La famille… », art cit.

[37] Essais, III, 13 dans l’Exemplaire de Bordeaux, fo 481.

[38] « […] c’est aux paroles à servir et à suyvre, et que le Gascon y arrive, si le François n’y peut aller. […] Le parler que j’ayme, c’est un parler simple et naif, tel sur le papier qu’à la bouche : […] Non pédantésque, non fratesque, non pleideresque, mais plustost soldatesque, comme Suetone appelle celuy de Julius Caesar. » Ibid., I, 26, fo 64.

[39] L’édition de 1588 ajoutait ici : « et desirerois le sçavoir ».

[40] Ibid., II, 17, fo 273.

[41] Jean-Raymond Fanlo et al ., « Introduction » dans Les Avantures du Baron de Fæneste, éd. J.-R. Fanlo et al., Paris, Classiques Garnier, 2022, p. 46-49.

[42] V. Larcade, « Comment peut-on être gascon au XVIe siècle : mis en perspective d’un paradoxe exprimé par Montaigne », Nouveau bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, série VIII, 48, 2008, 2, p. 128-129.

[43] Y.-M. Bercé, « Les Gascons à Paris aux XVIe et XVIIe siècles », art. cité, p. 23.

[44] F. Garavini, Parigi e provincia, Turin, Bollati Boringhieri, 1990, p. 75-88 ; J.-R. Fanlo et al ., « Introduction » dans Les Avantures du Baron de Fæneste, op. cit., p. 81-84.

[45] J.-P. Cavaillé, « L’extravagance gasconne dans Le Gascon extravagant », art. cité, § 15-19 et 41-42.

[46] Philippe Martel, art. cité.

[47] Étienne Vaucheret, « Les Gascons dans les discours de Brantôme », dans L’image littéraire du gascon, Cahiers de l’Université de Pau et des pays de l’Adour, Pau, 1984, p. 37-38.

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